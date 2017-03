Mecklenburg County Arrests and Mugshots 03-17-2017 Name CARBONE, STEPHEN EDWARD Arrest Type Traffic DOB 8/30/1990 Height 6.0 Weight 178 Arrest Date Time 2017-03-17 00:25:00 Court Case 5902017210189 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount Name MCKOY, LATAISHA SHANTA Arrest Type Misdemeanor DOB 3/3/1994 Height 5.0 Weight 101 Arrest Date Time 2017-03-17 01:04:00 Court Case 5902014726425 Charge Description SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS Bond Amount 500.00 Name HODNETT, CANDISS Arrest Type Misdemeanor DOB 6/17/1986 Height 5.5 Weight 200 Arrest Date Time 2017-03-17 01:54:00 Court Case 5902015039866 Charge Description SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS Bond Amount 500.00 Name LAMPTON, SEAN ERIK Arrest Type Traffic DOB 2/17/1989 Height 5.8 Weight 200 Arrest Date Time 2017-03-17 01:10:00 Court Case 5902017210193 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1500.00 Name MELTON, JONATHAN MATTHEW Arrest Type Traffic DOB 12/7/1979 Height 5.10 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-17 01:04:00 Court Case 5902017210194 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2000.00 Name JENKINS, CHRISTIAN JULIENNE Arrest Type Felony DOB 10/31/1996 Height 6.0 Weight 160 Arrest Date Time 2017-03-17 00:05:00 Court Case 5902017210208 Charge Description POSSESSION OF FIREARM BY FELON Bond Amount 5000.00 Name MCGILL, CHARLES VERNON Arrest Type Misdemeanor DOB 5/15/1979 Height 5.8 Weight 176 Arrest Date Time 2017-03-17 02:53:00 Court Case 5902017207923 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 1000.00 Name WALLACE, JERRY DEAN Arrest Type Felony DOB 9/3/1980 Height 5.9 Weight 190 Arrest Date Time 2017-03-17 02:48:00 Court Case 5902017210211 Charge Description POSSESS HEROIN Bond Amount 10000.00 Name WATKINS, VONKYSHA MONIQUE Arrest Type Misdemeanor DOB 10/27/1992 Height 5.1 Weight 120 Arrest Date Time 2017-03-17 00:05:00 Court Case 5902015205089 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 2000.00 Name PATEL, DARSHAN ISHWAR Arrest Type Traffic DOB 10/20/1972 Height 5.2 Weight 145 Arrest Date Time 2017-03-17 03:38:00 Court Case 5902014045368 Charge Description DWLR IMPAIRED REV Bond Amount 190.00 Name ESTEP, JUSTIN Arrest Type Misdemeanor DOB 3/21/1994 Height 5.9 Weight 160 Arrest Date Time 2017-03-17 06:02:00 Court Case 5902017210219 Charge Description BREAKING OR ENTERING (M) Bond Amount 2500.00 Name MCKOY, LATAISHA SHANTA Arrest Type Misdemeanor DOB 3/3/1994 Height 5.0 Weight 101 Arrest Date Time 2017-03-17 06:09:00 Court Case 5902017210199 Charge Description ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON Bond Amount Name ROBINSON, DONTA LAMONT Arrest Type Felony DOB 9/1/2000 Height 5.11 Weight 150 Arrest Date Time 2017-03-17 06:32:00 Court Case 5902017202904 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount 15000.00 Name MOOSE, MARK Arrest Type Misdemeanor DOB 11/12/1989 Height 6.0 Weight 160 Arrest Date Time 2017-03-17 08:41:00 Court Case 5902016247865 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 2000.00 Name SHIRLY, COREY DANIEL Arrest Type Felony DOB 5/3/1986 Height 5.11 Weight 190 Arrest Date Time 2017-03-17 01:30:00 Court Case 5902017210214 Charge Description MURDER Bond Amount Name WHITLEY, JOE Arrest Type Misdemeanor DOB 11/10/1998 Height 5.7 Weight 145 Arrest Date Time 2017-03-17 08:21:00 Court Case 5902017210213 Charge Description INJURY TO REAL PROPERTY Bond Amount 5000.00 Name BANKS, ADIGA WILLIE Arrest Type Misdemeanor DOB 1/6/1986 Height 6.3 Weight 300 Arrest Date Time 2017-03-17 09:21:00 Court Case 5902017203696 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 2000.00 Name CALAWAY, MARK REDDICE Arrest Type DOB 3/17/1955 Height 6.1 Weight 155 Arrest Date Time 2017-03-17 11:11:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name DUPREE, JOHN Arrest Type Felony DOB 1/27/1967 Height 5.8 Weight 150 Arrest Date Time 2017-03-17 08:18:00 Court Case 5902017210192 Charge Description HABITUAL MISDEMEANOR ASSAULT Bond Amount 5000.00 Name HOLT, LAREINA Arrest Type DOB 12/24/1967 Height 5.2 Weight 200 Arrest Date Time 2017-03-17 10:43:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name MEADERS, BILLY Arrest Type DOB 8/13/1969 Height 5.6 Weight 183 Arrest Date Time 2017-03-17 10:25:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name MOSCO-VALENCIA, MARIA DEL-CARMEN Arrest Type Misdemeanor DOB 8/14/1964 Height 5.1 Weight 153 Arrest Date Time 2017-03-17 09:10:00 Court Case 5902017210245 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name WALKER, MARION LOUISE Arrest Type DOB 6/23/1962 Height 5.2 Weight 200 Arrest Date Time 2017-03-17 10:14:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name CREW, BRANDON LAMARK Arrest Type Felony DOB 1/5/1997 Height 6.3 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-17 08:55:00 Court Case 5902017209755 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount 10000.00 Name PEREZ, LUIS ANTONIO Arrest Type DOB 12/15/1995 Height 5.9 Weight 165 Arrest Date Time 2017-03-17 11:49:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name PERRY, CARLOS Arrest Type Misdemeanor DOB 1/3/1990 Height 5.8 Weight 220 Arrest Date Time 2017-03-17 10:21:00 Court Case 5902017210198 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name SMITH, TYVONE MAURICE Arrest Type Misdemeanor DOB 11/10/1995 Height 5.8 Weight 130 Arrest Date Time 2017-03-17 09:15:00 Court Case 1202017050240 Charge Description RESISTING PUBLIC OFFICER Bond Amount 1000.00 Name ALEXANDER, FAYE Arrest Type Traffic DOB 2/12/1963 Height 5.4 Weight 100 Arrest Date Time 2017-03-17 08:31:00 Court Case 5902017210249 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2500.00 Name MOE, JOHN SEPTEMBER Arrest Type Misdemeanor DOB 9/8/1972 Height 5.5 Weight 125 Arrest Date Time 2017-03-17 10:00:00 Court Case 5902017210247 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name WILKINS, JERRY DALE Arrest Type Traffic DOB 6/19/1951 Height 5.9 Weight 170 Arrest Date Time 2017-03-17 11:22:00 Court Case 7902016003349 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 1000.00 Name KALLMAYER, CHRISTINE IRMA Arrest Type Felony DOB 12/28/1988 Height 5.5 Weight 135 Arrest Date Time 2017-03-17 11:20:00 Court Case 5902017210222 Charge Description LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO Bond Amount 4000.00 Name MASON, KENYAN DEVONTE Arrest Type DOB 5/27/1992 Height 5.9 Weight 150 Arrest Date Time 2017-03-17 13:39:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name PEREZ, LUIS ANTONIO Arrest Type Felony DOB 12/15/1995 Height 5.2 Weight 165 Arrest Date Time 2017-03-17 12:46:00 Court Case 5902017204849 Charge Description FELONY LARCENY Bond Amount 10000.00 Name SEALS, MARLON TREVION Arrest Type Misdemeanor DOB 1/18/2000 Height 5.10 Weight 158 Arrest Date Time 2017-03-17 09:19:00 Court Case 5902017210250 Charge Description WEAPONS ON EDUC PROP/AID (M) Bond Amount 2500.00 Name SHADD, DENNIS NORRIS Arrest Type DOB 12/6/1976 Height 5.9 Weight 290 Arrest Date Time 2017-03-17 13:20:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name SHIRLY, COREY DANIEL Arrest Type DOB 5/3/1986 Height . Weight Arrest Date Time 2017-03-17 14:03:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name SINGS, JONQUELL JUNIOR Arrest Type DOB 2/1/1989 Height 5.11 Weight 225 Arrest Date Time 2017-03-17 13:17:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name WELLS, LAWRENCE K Arrest Type Misdemeanor DOB 5/8/1970 Height 6.2 Weight 200 Arrest Date Time 2017-03-17 10:30:00 Court Case 1202013051709 Charge Description MISDEMEANOR PROBATION VIOL Bond Amount 1000.00 Name BARBER, DERRICK DION Arrest Type Misdemeanor DOB 5/17/1996 Height 5.11 Weight 140 Arrest Date Time 2017-03-17 12:41:00 Court Case 5902017210253 Charge Description POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Bond Amount 1000.00 Name DUNLAP, MASON Arrest Type Misdemeanor DOB 7/28/1999 Height 6.1 Weight 170 Arrest Date Time 2017-03-17 08:50:00 Court Case 5902017210259 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 250.00 Name STANCIL, BRANDON LEE Arrest Type Misdemeanor DOB 8/23/1992 Height 5.10 Weight 210 Arrest Date Time 2017-03-17 10:27:00 Court Case 5902017209787 Charge Description DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) Bond Amount Name WATSON, INEZ Arrest Type Misdemeanor DOB 9/29/1959 Height 5.4 Weight 150 Arrest Date Time 2017-03-17 11:43:00 Court Case 5902016016741 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 2000.00 Name ADAMS, DERRICK Arrest Type Felony DOB 12/13/1979 Height 5.7 Weight 225 Arrest Date Time 2017-03-17 15:13:00 Court Case 5902017210226 Charge Description ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON Bond Amount 75000.00 Name ALLEN, EBONY Arrest Type Misdemeanor DOB 5/24/1989 Height 5.1 Weight 130 Arrest Date Time 2017-03-17 15:17:00 Court Case 5902017209816 Charge Description BATTERY OF UNBORN CHILD Bond Amount 1000.00 Name ALLEN, SANQUIESHA Arrest Type Misdemeanor DOB 9/19/1992 Height 5.1 Weight 177 Arrest Date Time 2017-03-17 15:22:00 Court Case 5902017209814 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount 1500.00 Name BUNCH, JAMES Arrest Type Felony DOB 5/7/1988 Height 6.1 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-17 15:57:00 Court Case 5902017210230 Charge Description ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON Bond Amount 100000.00 Name HOYLE, TILDEN Arrest Type Non-Arrest DOB 12/31/1989 Height 6.1 Weight 175 Arrest Date Time 2017-03-17 16:20:00 Court Case Charge Description Probation Violation Bond Amount Name MASON, JASMINE TANEAL Arrest Type Misdemeanor DOB 7/14/1992 Height 5.8 Weight 150 Arrest Date Time 2017-03-17 14:16:00 Court Case 5902016243155 Charge Description UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH Bond Amount 1000.00 Name WEBER, CASSANDRA Arrest Type Felony DOB 12/31/1984 Height 5.6 Weight 125 Arrest Date Time 2017-03-17 09:30:00 Court Case 5902017209644 Charge Description LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) Bond Amount 10000.00 Name HARRIS, JALIL ALI Arrest Type Felony DOB 9/29/1999 Height 5.8 Weight 175 Arrest Date Time 2017-03-17 15:17:00 Court Case 5902017210240 Charge Description POSSESS STOLEN FIREARM Bond Amount 1500.00 Name HENRY, DUSTIN BLAIR Arrest Type Felony DOB 1/15/1983 Height 6.1 Weight 200 Arrest Date Time 2017-03-17 13:55:00 Court Case 3502017001289 Charge Description FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY Bond Amount 10000.00 Name KIRKLEY, TIMOTHY Arrest Type Misdemeanor DOB 5/24/1969 Height 5.3 Weight 144 Arrest Date Time 2017-03-17 13:30:00 Court Case 5902017208393 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 500.00 Name MCNEILL, GEORGE NELSON Arrest Type Felony DOB 5/11/1991 Height 5.11 Weight 175 Arrest Date Time 2017-03-17 16:23:00 Court Case 5902017210267 Charge Description EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE Bond Amount 75000.00 Name RIVAS, FELIX Arrest Type Misdemeanor DOB 8/18/2000 Height 6.0 Weight 165 Arrest Date Time 2017-03-17 14:50:00 Court Case 5902017210268 Charge Description POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Bond Amount 250.00 Name SIGLEY, ADDISON LAWSON Arrest Type Misdemeanor DOB 6/17/1997 Height 5.11 Weight 140 Arrest Date Time 2017-03-17 16:20:00 Court Case 5902017210269 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount Name BROWN, SHANNON MONIQUE Arrest Type Felony DOB 3/13/1985 Height 5.3 Weight 100 Arrest Date Time 2017-03-17 16:15:00 Court Case 5902017210294 Charge Description LARCENY BY EMPLOYEE Bond Amount Share One Injured in Shooting in North Charlotte

Two Arrested and Charged After Apartment Murder

Two Dead, One Charged in North Charlotte Stabbing

Two Men Charged for The Murder of 90-Year-Old Man

York County Arrests and Mugshots 03-17-2017

Search Site Search for:





Charlotte Mugshots Ballew, Joshua John Charged With Marijuana, Possess,= 0.5oz.











: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/crimeincharlotte/public_html/wp-content/themes/twentyten/header.php:25) inon line