Mecklenburg County Arrests and Mugshots 03-19-2017 Name GLOVER, SHAIDAE BONTREL Arrest Type Misdemeanor DOB 1/30/1995 Height 5.5 Weight 145 Arrest Date Time 2017-03-19 00:14:00 Court Case 5902017210444 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name CAPERS, ISAIAH Arrest Type Misdemeanor DOB 1/4/1996 Height 5.8 Weight 140 Arrest Date Time 2017-03-19 01:29:00 Court Case 5902016033811 Charge Description RESISTING PUBLIC OFFICER Bond Amount 500.00 Name CARR, JESSICA SPENCER Arrest Type Misdemeanor DOB 10/15/1986 Height 5.9 Weight 130 Arrest Date Time 2017-03-19 00:20:00 Court Case 4002015080303 Charge Description MISDEMEANOR STALKING Bond Amount 1000.00 Name ZEPEDA, ALAN JOSUE Arrest Type Traffic DOB 9/26/1983 Height 5.9 Weight 190 Arrest Date Time 2017-03-19 00:06:00 Court Case 5902017210448 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 500.00 Name DOBIE, STEWART Arrest Type Misdemeanor DOB 6/1/1979 Height 5.7 Weight 135 Arrest Date Time 2017-03-19 01:20:00 Court Case 5902017210451 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name EDWARDS, TAYLOR ASHLEY Arrest Type Felony DOB 12/12/1993 Height 5.3 Weight 120 Arrest Date Time 2017-03-19 01:05:00 Court Case 5902017210452 Charge Description POSSESS HEROIN Bond Amount 500.00 Name HALVERSON, STEVEN RONALD Arrest Type Traffic DOB 12/2/1972 Height 5.10 Weight 190 Arrest Date Time 2017-03-19 01:36:00 Court Case 5902017210462 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1250.00 Name MARTIN, ASHLEY MEGAN Arrest Type Traffic DOB 8/8/1990 Height 5.2 Weight 135 Arrest Date Time 2017-03-19 01:30:00 Court Case 5902017210461 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1250.00 Name HARRIS, MAKENZIE PAULETTE Arrest Type Felony DOB 1/7/2000 Height 5.9 Weight 237 Arrest Date Time 2017-03-19 02:00:00 Court Case 5902017210463 Charge Description POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE Bond Amount Name WEBB, JAMES THOMAS Arrest Type Misdemeanor DOB 6/2/1984 Height 5.9 Weight 170 Arrest Date Time 2017-03-19 00:50:00 Court Case 5902017210466 Charge Description DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) Bond Amount Name KIRKPATRICK, KYAHJAY SHARIFJANEEL Arrest Type Misdemeanor DOB 2/19/1999 Height 5.9 Weight 200 Arrest Date Time 2017-03-19 06:36:00 Court Case 5902015034236 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 2000.00 Name CARAWAY, DONETTA YVONNE Arrest Type Misdemeanor DOB 12/1/1979 Height 5.3 Weight 196 Arrest Date Time 2017-03-19 07:35:00 Court Case 5902017210436 Charge Description DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) Bond Amount Name KIRKLAND, JAMES CURTIS Arrest Type Felony DOB 12/14/1972 Height 5.7 Weight 120 Arrest Date Time 2017-03-19 09:33:00 Court Case 8902016053655 Charge Description ATT OBTAIN CS FORGERY/FRAUD(F) Bond Amount 5000.00 Name DIXON, DEMARCUS EUGENE Arrest Type Misdemeanor DOB 5/20/1992 Height 5.8 Weight 145 Arrest Date Time 2017-03-19 08:45:00 Court Case 5902017210475 Charge Description RESISTING PUBLIC OFFICER Bond Amount 1000.00 Name MAHATHA, FRANCIS GARY Arrest Type Misdemeanor DOB 10/2/1962 Height 6.3 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-19 10:15:00 Court Case 5902017210389 Charge Description COMMUNICATING THREATS Bond Amount 500.00 Name ALLEN, RAMEED HERU Arrest Type Misdemeanor DOB 2/12/1993 Height 5.6 Weight 130 Arrest Date Time 2017-03-19 10:40:00 Court Case 5902017210476 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name DANIEL, K’ANDREW Arrest Type Traffic DOB 8/28/1999 Height 5.7 Weight 162 Arrest Date Time 2017-03-19 11:43:00 Court Case 5902017210477 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1000.00 Name WILLIAMS, KELVIN DONAVAN Arrest Type Misdemeanor DOB 1/4/1986 Height 5.9 Weight 150 Arrest Date Time 2017-03-19 12:30:00 Court Case 5902017209666 Charge Description COMMUNICATING THREATS Bond Amount Name DIXON, BIANCA LAQUAY Arrest Type Misdemeanor DOB 2/24/1991 Height 5.2 Weight 125 Arrest Date Time 2017-03-19 06:25:00 Court Case 5902017210487 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name COLEMAN, DANDRE OBRYAN Arrest Type Misdemeanor DOB 1/21/1993 Height 5.10 Weight 140 Arrest Date Time 2017-03-19 14:48:00 Court Case 4202015054590 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount 4000.00 Name AVILES, SANTOS REZA Arrest Type Felony DOB 2/5/1998 Height 5.4 Weight 130 Arrest Date Time 2017-03-19 14:48:00 Court Case 5902017210492 Charge Description POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE Bond Amount 10000.00 Name GARNETT, CHRISTOPHER MILTON Arrest Type Misdemeanor DOB 9/28/1968 Height 6.1 Weight 170 Arrest Date Time 2017-03-19 16:57:00 Court Case 5902017210494 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name HOOVER, CHRISTOPHER JOSEPH Arrest Type Misdemeanor DOB 3/5/1995 Height 6.1 Weight 145 Arrest Date Time 2017-03-19 16:18:00 Court Case 5902015228536 Charge Description INJURY TO PERSONAL PROPERTY Bond Amount 500.00 Name DOBIE, STEWART Arrest Type Misdemeanor DOB 6/1/1979 Height 5.7 Weight 135 Arrest Date Time 2017-03-19 17:43:00 Court Case 5902017210481 Charge Description INJURY TO PERSONAL PROPERTY Bond Amount 1000.00 Name PATTERSON, RICHARD LEE Arrest Type Misdemeanor DOB 4/23/1953 Height 5.7 Weight 130 Arrest Date Time 2017-03-19 17:40:00 Court Case 5902016034903 Charge Description POS/CON F-WN/LQ/MXBV UNATH PR Bond Amount 500.00

