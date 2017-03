Mecklenburg County Arrests and Mugshots 03-21-2017 Name CLEMENTS, DONTE ONEILL Arrest Type Non-Arrest DOB 9/28/1988 Height 6.1 Weight 240 Arrest Date Time 2017-03-21 00:31:00 Court Case Charge Description Parole Violation Bond Amount Name GRAY, TELAYIA IVERYONNA Arrest Type Traffic DOB 9/3/1998 Height 5.2 Weight 150 Arrest Date Time 2017-03-21 02:07:00 Court Case 3502016008231 Charge Description NO OPERATORS LICENSE Bond Amount 800.00 Name MOSS, DARYL ANTHONY-SAMUEL Arrest Type Misdemeanor DOB 8/27/1982 Height 5.10 Weight 200 Arrest Date Time 2017-03-21 00:14:00 Court Case 5902017210663 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 1500.00 Name GRIER, JAMES CHRISTOPHER Arrest Type Misdemeanor DOB 1/26/1972 Height 6.0 Weight 190 Arrest Date Time 2017-03-21 01:00:00 Court Case 5902017210658 Charge Description RESISTING PUBLIC OFFICER Bond Amount 500.00 Name HOWARD, CRAIG LOUMONT Arrest Type Felony DOB 6/2/1965 Height 5.9 Weight 160 Arrest Date Time 2017-03-21 01:15:00 Court Case 5902017210664 Charge Description FIRST DEGREE BURGLARY Bond Amount 15000.00 Name JOHNSON, DON ALBERT Arrest Type Felony DOB 12/25/1953 Height 5.9 Weight 140 Arrest Date Time 2017-03-21 02:00:00 Court Case 5902016215846 Charge Description OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE Bond Amount 2500.00 Name WALKER, RICHARD ARTHUR Arrest Type Misdemeanor DOB 4/5/1974 Height 5.11 Weight 165 Arrest Date Time 2017-03-21 02:35:00 Court Case 5902017210669 Charge Description RESISTING PUBLIC OFFICER Bond Amount 1000.00 Name AMOS, CAN-NESHA SHADRIA Arrest Type Misdemeanor DOB 10/10/1990 Height 5.6 Weight 150 Arrest Date Time 2017-03-21 03:40:00 Court Case 5902017210388 Charge Description CYBERSTALKING Bond Amount 1500.00 Name GREEN, RASHADD CORDELL Arrest Type Misdemeanor DOB 7/16/1992 Height 6.3 Weight 250 Arrest Date Time 2017-03-21 03:45:00 Court Case 5902017210387 Charge Description CYBERSTALKING Bond Amount Name KING, PAUL LAWRENCE Arrest Type Misdemeanor DOB 4/5/1959 Height 5.6 Weight 220 Arrest Date Time 2017-03-21 03:40:00 Court Case 5902017210674 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name WILSON, JUIET LORENZO Arrest Type Misdemeanor DOB 7/20/1982 Height 5.4 Weight 145 Arrest Date Time 2017-03-21 02:55:00 Court Case 5902017210676 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 2000.00 Name MOORE, TALVI SVANTE Arrest Type Misdemeanor DOB 10/20/1984 Height 5.11 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-21 03:15:00 Court Case 5902017210680 Charge Description POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Bond Amount 1000.00 Name SANDERS, JAMES CARL Arrest Type Misdemeanor DOB 1/5/1974 Height 6.3 Weight 220 Arrest Date Time 2017-03-21 04:01:00 Court Case 5902017210661 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name LOCKLEAR, SIERRA ROSE Arrest Type Misdemeanor DOB 7/23/1996 Height 5.4 Weight 140 Arrest Date Time 2017-03-21 05:18:00 Court Case 5902016215555 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 1000.00 Name JONES, ABDEL AARON Arrest Type Misdemeanor DOB 8/30/1991 Height 5.10 Weight 170 Arrest Date Time 2017-03-21 05:45:00 Court Case 9102013766604 Charge Description SIMPLE AFFRAY Bond Amount 200.00 Name MELVIN, STERLIN BAHLIL Arrest Type Felony DOB 11/28/1991 Height 5.9 Weight 125 Arrest Date Time 2017-03-21 06:50:00 Court Case 5902016229970 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount 5000.00 Name STREMPKE, SARAH MARCELLA Arrest Type Misdemeanor DOB 11/8/1996 Height 5.6 Weight 110 Arrest Date Time 2017-03-21 06:15:00 Court Case 8902017050157 Charge Description COMMUNICATING THREATS Bond Amount 300.00 Name SOREY, BRYSON DALE Arrest Type Felony DOB 2/27/1991 Height 5.11 Weight 175 Arrest Date Time 2017-03-21 07:55:00 Court Case 5902017209363 Charge Description FELONY LARCENY Bond Amount 10000.00 Name WELDON, PHILICIA SHARAE Arrest Type Felony DOB 4/26/1991 Height 5.9 Weight 190 Arrest Date Time 2017-03-21 07:15:00 Court Case 5902017210231 Charge Description FELONY LARCENY Bond Amount 5000.00 Name AKHAVAN-REZAIE, SOHEIL Arrest Type Non-Arrest DOB 2/25/1983 Height 5.10 Weight 160 Arrest Date Time 2017-03-21 09:20:00 Court Case Charge Description Federal Bond Amount Name HINTON, DEMARIS Arrest Type DOB 11/1/1998 Height 5.6 Weight 138 Arrest Date Time 2017-03-21 10:12:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name MAJOR, CORDARIUS Arrest Type Felony DOB 7/8/1995 Height 6.1 Weight 175 Arrest Date Time 2017-03-21 08:04:00 Court Case 1202017051221 Charge Description LARCENY OF A FIREARM Bond Amount 30000.00 Name MCGILL, CHARLES Arrest Type Misdemeanor DOB 5/15/1979 Height 5.8 Weight 176 Arrest Date Time 2017-03-21 08:47:00 Court Case 5902017210611 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 600.00 Name REAL, NORBERTO Arrest Type Felony DOB 12/9/1979 Height 5.10 Weight 160 Arrest Date Time 2017-03-21 06:35:00 Court Case 5902017209630 Charge Description FIRST DEGREE BURGLARY Bond Amount 40000.00 Name RODDEY, DEMARIO ERICSON Arrest Type Misdemeanor DOB 6/29/1992 Height 5.5 Weight 175 Arrest Date Time 2017-03-21 07:49:00 Court Case 5902017210683 Charge Description CITY/TOWN VIOLATION (M) Bond Amount 1000.00 Name HOPKINS, TREVON DARNELL Arrest Type Felony DOB 12/7/1993 Height 6.1 Weight 170 Arrest Date Time 2017-03-21 10:21:00 Court Case 5902017210439 Charge Description ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP Bond Amount 40000.00 Name TORRES, HUGO ARTURO Arrest Type Felony DOB 7/16/1989 Height 5.7 Weight 190 Arrest Date Time 2017-03-21 07:15:00 Court Case 5902017210577 Charge Description ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON Bond Amount 50000.00 Name COWAN, CHRISTINE CAROLINE Arrest Type Traffic DOB 10/20/1965 Height 5.5 Weight 125 Arrest Date Time 2017-03-21 09:45:00 Court Case 5902017210655 Charge Description HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM Bond Amount 1500.00 Name DUNLAP, WILLIAM LEE Arrest Type Misdemeanor DOB 8/17/1946 Height 5.11 Weight 150 Arrest Date Time 2017-03-21 11:07:00 Court Case 5902017208912 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name HAMMONDS, ALEX R Arrest Type Traffic DOB 7/16/1988 Height 6.1 Weight 165 Arrest Date Time 2017-03-21 11:01:00 Court Case 5902016215347 Charge Description HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM Bond Amount 4000.00 Name JACKSON, JULIUS ERWIN Arrest Type DOB 3/7/1991 Height 5.7 Weight 150 Arrest Date Time 2017-03-21 11:42:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name NELSON, LEE CHESTER Arrest Type Misdemeanor DOB 4/11/1995 Height 6.1 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-21 10:00:00 Court Case 5902017209695 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 1000.00 Name RICHARDSON, TRISTIN JOSHUA Arrest Type Misdemeanor DOB 11/8/1986 Height 5.9 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-21 10:37:00 Court Case 5902017210244 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name ADAMS, DERRICK Arrest Type Felony DOB 12/13/1979 Height 5.7 Weight 225 Arrest Date Time 2017-03-21 11:40:00 Court Case 5902017210685 Charge Description ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON Bond Amount 50000.00 Name MARTINEZ, ANA LIDIA Arrest Type Misdemeanor DOB 4/25/1968 Height 5.2 Weight 145 Arrest Date Time 2017-03-21 11:15:00 Court Case 5902017210705 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name MCCRARY, KIMBERLY PHILLIPS Arrest Type Non-Arrest DOB 12/21/1965 Height 5.6 Weight 135 Arrest Date Time 2017-03-21 12:37:00 Court Case Charge Description Federal Bond Amount Name PEAY, JOHNIQUE Arrest Type DOB 4/28/1986 Height 5.7 Weight 130 Arrest Date Time 2017-03-21 12:59:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name SEVACKO, JEFFERY Arrest Type Misdemeanor DOB 9/20/1960 Height 5.9 Weight 155 Arrest Date Time 2017-03-21 12:01:00 Court Case 5902017005394 Charge Description SOLICIT ALMS/BEG FOR MONEY Bond Amount 500.00 Name SINCLAIR, MICHELLE LISA Arrest Type DOB 7/28/1984 Height 5.4 Weight 140 Arrest Date Time 2017-03-21 13:06:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name ARNOLD, VANNOSTRAND Arrest Type Misdemeanor DOB 3/23/1993 Height 5.10 Weight 165 Arrest Date Time 2017-03-21 11:47:00 Court Case 5902016737339 Charge Description UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA Bond Amount 500.00 Name DEAN, JONATHAN Arrest Type Misdemeanor DOB 8/11/1969 Height 5.9 Weight 200 Arrest Date Time 2017-03-21 12:20:00 Court Case 5902017210112 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 700.00 Name SIMON, MARQUEZ Arrest Type DOB 2/20/1980 Height 5.9 Weight 220 Arrest Date Time 2017-03-21 13:49:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name SPIVEY, BENNIE RAY Arrest Type Misdemeanor DOB 5/12/1968 Height 5.3 Weight 142 Arrest Date Time 2017-03-21 11:23:00 Court Case 5902017210709 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 1000.00 Name JOHNSON, BRANDON TAYLOR Arrest Type Traffic DOB 4/18/1994 Height 6.3 Weight 175 Arrest Date Time 2017-03-21 12:22:00 Court Case 5902017210712 Charge Description RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD Bond Amount 500.00 Name WHICHARD, CARA Arrest Type Felony DOB 7/7/1998 Height 5.5 Weight 210 Arrest Date Time 2017-03-21 10:54:00 Court Case 8902017051054 Charge Description BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE Bond Amount 2500.00 Name CLOUD, JACQUELINE DENISE Arrest Type Misdemeanor DOB 3/16/1988 Height 4.11 Weight 150 Arrest Date Time 2017-03-21 14:06:00 Court Case 5902016034637 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 1000.00 Name GILLIAM, ASHLEIGH NOEL Arrest Type Felony DOB 9/28/1984 Height 5.5 Weight 160 Arrest Date Time 2017-03-21 11:52:00 Court Case 5902017210688 Charge Description LARCENY BY EMPLOYEE Bond Amount 1000.00 Name MCLENDON, TERRIS Arrest Type Felony DOB 5/15/2000 Height 5.7 Weight 160 Arrest Date Time 2017-03-21 11:57:00 Court Case 5902017210694 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount 5000.00 Name RAMOS, ENRIQUE AMAURY Arrest Type Misdemeanor DOB 5/8/1979 Height 5.10 Weight 175 Arrest Date Time 2017-03-21 14:00:00 Court Case 5902017705603 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 500.00 Name STINSON, ALICIA RENEE Arrest Type Misdemeanor DOB 8/14/1965 Height 5.6 Weight 135 Arrest Date Time 2017-03-21 14:30:00 Court Case 5902017003309 Charge Description POSS/CON BEER/WINE UNAUTH PREM Bond Amount 500.00 Name WEST, TRAVIS JERMAINE Arrest Type Felony DOB 3/21/1989 Height 6.1 Weight 185 Arrest Date Time 2017-03-21 14:30:00 Court Case 5902017210263 Charge Description ASSAULT BY STRANGULATION Bond Amount Name ALBINO-PEREZ, UZIEL HABETH Arrest Type Misdemeanor DOB 12/21/1997 Height 5.8 Weight 155 Arrest Date Time 2017-03-21 14:40:00 Court Case 5902017210743 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 500.00 Name ANWAR, MUHAMMAD USMAN Arrest Type Misdemeanor DOB 12/6/1996 Height 5.10 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-21 15:15:00 Court Case 5902017210742 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 500.00 Name CANNON, BRANDON ANTOINE Arrest Type Traffic DOB 11/13/1986 Height 6.2 Weight 150 Arrest Date Time 2017-03-21 14:45:00 Court Case 1202016001911 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 5000.00 Name FORD, BRYANT TYRELL Arrest Type Misdemeanor DOB 2/9/1990 Height 5.3 Weight 135 Arrest Date Time 2017-03-21 14:40:00 Court Case 4802017051600 Charge Description ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 Bond Amount 2500.00 Name JEFFRIES, GREGORY PATRICK Arrest Type Misdemeanor DOB 12/31/1987 Height 5.9 Weight 200 Arrest Date Time 2017-03-21 14:30:00 Court Case 5902017208249 Charge Description POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Bond Amount 2500.00 Name MCDONALD, ANDREAUS LOMONT Arrest Type Felony DOB 8/9/1985 Height 5.9 Weight 185 Arrest Date Time 2017-03-21 15:00:00 Court Case 5902016240536 Charge Description PWISD COCAINE Bond Amount 10000.00 Name MCINTYRE, ERIC WAYNE Arrest Type Misdemeanor DOB 7/26/1981 Height 5.7 Weight 160 Arrest Date Time 2017-03-21 14:16:00 Court Case 5902017005399 Charge Description SOLICIT ALMS/BEG FOR MONEY Bond Amount 500.00 Name ABDUL-MAJID, ISA AL-JAUHAR Arrest Type Misdemeanor DOB 1/12/1989 Height 5.11 Weight 259 Arrest Date Time 2017-03-21 16:08:00 Court Case 5902017201063 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name FERNANDEZ, LUIS ENRIQUE Arrest Type Felony DOB 5/7/2000 Height 5.8 Weight 130 Arrest Date Time 2017-03-21 14:33:00 Court Case 5902017210745 Charge Description POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE Bond Amount 2500.00 Name MCKOY, DOMINIC BLAINE Arrest Type Misdemeanor DOB 12/8/1988 Height 5.8 Weight 160 Arrest Date Time 2017-03-21 15:04:00 Court Case 5902017002145 Charge Description LITTERING NOT > 15 LBS Bond Amount 500.00 Name PUGH, KWAME AMWAR Arrest Type Felony DOB 1/11/1995 Height 6.2 Weight 195 Arrest Date Time 2017-03-21 13:34:00 Court Case 5902017210597 Charge Description BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE Bond Amount 5000.00 Name ROBINSON, RICKY Arrest Type DOB 7/21/1980 Height 5.7 Weight 150 Arrest Date Time 2017-03-21 17:52:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name CRAFTER, MIA JANEE Arrest Type Felony DOB 7/19/1997 Height 5.7 Weight 100 Arrest Date Time 2017-03-21 15:40:00 Court Case 5902017210749 Charge Description LARCENY BY EMPLOYEE Bond Amount 500.00 Name HORTON, ISAIAH Arrest Type Felony DOB 10/26/1999 Height 5.8 Weight 160 Arrest Date Time 2017-03-21 17:00:00 Court Case 5902016243017 Charge Description GUN ETC ON EDUC PROP Bond Amount 3000.00 Name MARSHALL, ADRIEN LADRAIL Arrest Type Misdemeanor DOB 10/14/1982 Height 5.10 Weight 175 Arrest Date Time 2017-03-21 17:05:00 Court Case 5902017002421 Charge Description FAIL PROVIDE PROOF FARE PAY Bond Amount 500.00 Name MCFADDEN, DAQUAN HARMON Arrest Type Misdemeanor DOB 9/28/1995 Height 5.11 Weight 175 Arrest Date Time 2017-03-21 14:27:00 Court Case 5902017210748 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 500.00 Name ROSEBORO, TANISHA TREVETTE Arrest Type Misdemeanor DOB 1/13/1990 Height 5.7 Weight 100 Arrest Date Time 2017-03-21 15:59:00 Court Case 5902017209954 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 250.00 Share More Than 20 Students Suspended After “Liking” Threat on Instagram

Police Warn Public After Card Skimmer Found in Rock Hill

Rock Hill Man Arrested After Domestic Violence Incident

Man Robbed at Gunpoint in York County

Union County Arrests and Mugshots 03-21-2017

Search Site Search for:





Charlotte Mugshots [Restricted] VICTIM of Assault On Female Charged With Crime











: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/crimeincharlotte/public_html/wp-content/themes/twentyten/header.php:25) inon line