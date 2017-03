Mecklenburg County Arrests and Mugshots 03-23-2017 Name BALLARD, JOE LEWIS Arrest Type Misdemeanor DOB 12/12/1964 Height 6.1 Weight 160 Arrest Date Time 2017-03-23 00:21:00 Court Case 5902016009230 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 1000.00 Name HENRY, DEVON LIONEL Arrest Type Misdemeanor DOB 6/7/1985 Height 6.3 Weight 275 Arrest Date Time 2017-03-23 01:17:00 Court Case 5902016243295 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name JOHNSON, JOSE Arrest Type Misdemeanor DOB 3/4/1965 Height 5.8 Weight 160 Arrest Date Time 2017-03-23 02:00:00 Court Case 5902017210982 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 500.00 Name MUAMBA, PATRICK Arrest Type Misdemeanor DOB 5/26/1981 Height 5.8 Weight 175 Arrest Date Time 2017-03-23 02:20:00 Court Case 5902017003609 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 500.00 Name ROBINSON, KEU’NDRA ALEXIS Arrest Type Traffic DOB 5/14/1996 Height 5.3 Weight 175 Arrest Date Time 2017-03-23 01:11:00 Court Case 302016703593 Charge Description SPEEDING Bond Amount 500.00 Name BEVERLY, ANDRE Arrest Type Misdemeanor DOB 5/14/1964 Height 6.6 Weight 225 Arrest Date Time 2017-03-23 02:54:00 Court Case 5902017210984 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 300.00 Name SADEK, MOHAMED MOSTAFA-AHMED Arrest Type Traffic DOB 2/20/1991 Height 6.4 Weight 200 Arrest Date Time 2017-03-23 02:42:00 Court Case 5902017210983 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2500.00 Name LADSON, CASEY LAMAR Arrest Type Traffic DOB 12/7/1975 Height 5.9 Weight 175 Arrest Date Time 2017-03-23 02:11:00 Court Case 5902017210988 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2500.00 Name MCCULLOUGH, JAMAL Arrest Type Misdemeanor DOB 6/19/1992 Height 5.4 Weight 170 Arrest Date Time 2017-03-23 04:02:00 Court Case 5902017210991 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 1000.00 Name MAYSE, ERIC JAVON Arrest Type Felony DOB 10/30/1983 Height 6.0 Weight 200 Arrest Date Time 2017-03-23 00:38:00 Court Case 5902017210995 Charge Description HABITUAL LARCENY Bond Amount 10000.00 Name CROMARTIE, JOHN ALEX Arrest Type Felony DOB 11/21/1977 Height 6.0 Weight 150 Arrest Date Time 2017-03-23 08:21:00 Court Case 5902017209868 Charge Description BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE Bond Amount 20000.00 Name HAMOND, THOMAS ANTHONY Arrest Type DOB 12/31/1965 Height . Weight Arrest Date Time 2017-03-23 10:02:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name HERNANDEZ, JOSE MANUEL Arrest Type Traffic DOB 11/3/1985 Height 5.10 Weight 200 Arrest Date Time 2017-03-23 08:46:00 Court Case 1702013051994 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1500.00 Name HOSKINS, CHRISTOPHER JAMES Arrest Type Misdemeanor DOB 12/25/1965 Height 5.7 Weight 160 Arrest Date Time 2017-03-23 06:47:00 Court Case 5902016034792 Charge Description FAIL PROVIDE PROOF FARE PAY Bond Amount 500.00 Name MOORE, WALTER LEE Arrest Type Traffic DOB 7/29/1959 Height 5.6 Weight 155 Arrest Date Time 2017-03-23 06:54:00 Court Case 1201999009636 Charge Description DWI – LEVEL 5 Bond Amount Name BENSON, MALIK QUONTAIOUS Arrest Type Felony DOB 5/16/1996 Height 6.2 Weight 200 Arrest Date Time 2017-03-23 09:40:00 Court Case 5902014226017 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount 20000.00 Name GREGORY, KENNETH Arrest Type Misdemeanor DOB 10/26/1979 Height 5.7 Weight 280 Arrest Date Time 2017-03-23 08:30:00 Court Case 5902017210867 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name WEBB, LEON FITZGERALD Arrest Type Misdemeanor DOB 5/27/1971 Height 6.0 Weight 171 Arrest Date Time 2017-03-23 09:15:00 Court Case 5902017210997 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name BREWSTER, CHRISAUD Arrest Type DOB 5/25/1997 Height 5.8 Weight 140 Arrest Date Time 2017-03-23 11:38:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name BROWN, MARCIA HOPE Arrest Type Felony DOB 5/24/1985 Height 5.0 Weight 150 Arrest Date Time 2017-03-23 10:40:00 Court Case 8902015055015 Charge Description POSSESS HEROIN Bond Amount 10000.00 Name HOLLOWAY, MARCUS TYLER Arrest Type Felony DOB 8/1/1985 Height 5.10 Weight 155 Arrest Date Time 2017-03-23 09:52:00 Court Case 4802017051633 Charge Description BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE Bond Amount 10000.00 Name JETER, DEVONDA Arrest Type Traffic DOB 4/18/1977 Height 5.9 Weight 165 Arrest Date Time 2017-03-23 11:07:00 Court Case 3502016001454 Charge Description SPEEDING Bond Amount 1000.00 Name MOHAMED, DAVID Arrest Type Felony DOB 2/20/2000 Height 5.6 Weight 120 Arrest Date Time 2017-03-23 10:30:00 Court Case 5902017208002 Charge Description BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE Bond Amount 10000.00 Name MURRAY, LARRY Arrest Type Misdemeanor DOB 12/26/1958 Height 5.7 Weight 170 Arrest Date Time 2017-03-23 10:36:00 Court Case 5902017211015 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name AUSTIN, DEVIN LAMAR Arrest Type Felony DOB 10/29/1993 Height 5.6 Weight 150 Arrest Date Time 2017-03-23 10:30:00 Court Case 5902017207043 Charge Description CONSP ROBBERY DANGRS WEAPON Bond Amount 25000.00 Name PEREZ-ORTEGA, JUAN MANUEL Arrest Type Misdemeanor DOB 2/1/1988 Height 5.7 Weight 200 Arrest Date Time 2017-03-23 12:20:00 Court Case 5902016247985 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name ADAMS, SKYLER Arrest Type Misdemeanor DOB 11/11/1996 Height 6.5 Weight 260 Arrest Date Time 2017-03-23 12:00:00 Court Case 5902017210545 Charge Description UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH Bond Amount 500.00 Name ANTHONY, STEPHEN OBRIAN Arrest Type DOB 3/8/1973 Height 5.11 Weight 160 Arrest Date Time 2017-03-23 14:00:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name AYCOCK, CHRISTOPHER M Arrest Type Felony DOB 10/9/1984 Height 5.7 Weight 160 Arrest Date Time 2017-03-23 10:25:00 Court Case 5902016226605 Charge Description TRAFFIC OFFENSE-FREE TEXT Bond Amount 10000.00 Name CARNEY, TYZHAUN Arrest Type DOB 6/19/1999 Height 6.0 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-23 14:39:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name GORDON, DARIAN JARROD Arrest Type Misdemeanor DOB 7/27/1992 Height 5.10 Weight 150 Arrest Date Time 2017-03-23 13:15:00 Court Case 5902017211013 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name LOVE, DEONTRAY Arrest Type DOB 10/13/1991 Height 5.9 Weight 130 Arrest Date Time 2017-03-23 15:02:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name COLLINS, THOMEKA Arrest Type Felony DOB 4/18/1988 Height 6.1 Weight 153 Arrest Date Time 2017-03-23 13:53:00 Court Case 5402017050591 Charge Description FELONY CONSPIRACY Bond Amount 2500.00 Name FELIZ, AMANDA LYNN Arrest Type Felony DOB 9/11/1984 Height 5.6 Weight 135 Arrest Date Time 2017-03-23 11:30:00 Court Case 5902017207301 Charge Description OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE Bond Amount 2500.00 Name MURPHY, CLIFFORD GUY Arrest Type Misdemeanor DOB 5/20/1961 Height 5.10 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-23 13:46:00 Court Case 5902017003845 Charge Description BREAKING OR ENTERING (M) Bond Amount 500.00 Name ROBBINS, EVAN Arrest Type Misdemeanor DOB 12/2/1997 Height 5.10 Weight 160 Arrest Date Time 2017-03-23 14:05:00 Court Case 5902017211039 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount 1500.00 Name TERRELL, HAYES Arrest Type DOB 7/1/1987 Height 5.9 Weight 150 Arrest Date Time 2017-03-23 16:13:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name TILLMAN, JASMINE DIANA Arrest Type Misdemeanor DOB 4/5/1992 Height 5.7 Weight 255 Arrest Date Time 2017-03-23 10:35:00 Court Case 5902015221951 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 1000.00 Name WILLIAMS, CHRISTOPHER MICHAEL Arrest Type Felony DOB 1/21/1981 Height 5.9 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-23 10:00:00 Court Case 3502017051322 Charge Description ATT OBTAIN PROP FALSE PRETENSE Bond Amount 1500.00 Name GARCIA, ANTHONY Arrest Type Misdemeanor DOB 3/13/1992 Height 5.10 Weight 150 Arrest Date Time 2017-03-23 14:15:00 Court Case 5902017209431 Charge Description DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) Bond Amount Name HUNSUCKER, RAMON AUGUSTUS Arrest Type Misdemeanor DOB 1/24/1976 Height 6.2 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-23 15:04:00 Court Case 5902017205673 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 2000.00 Name PATEL, NAVISHA NAISHADHBHAI Arrest Type Felony DOB 2/13/1996 Height 5.4 Weight 120 Arrest Date Time 2017-03-23 14:36:00 Court Case 5902017210243 Charge Description EMBEZZLEMENT Bond Amount 2500.00 Name PRIDE, WESLEY LEFOY Arrest Type Traffic DOB 6/30/1980 Height 5.9 Weight 160 Arrest Date Time 2017-03-23 14:33:00 Court Case 1202017700546 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 2000.00 Name ROBINSON, DESHUN AQUIL Arrest Type Felony DOB 2/12/1992 Height 5.10 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-23 16:14:00 Court Case 5902017211021 Charge Description LARCENY AFTER BREAK/ENTER Bond Amount 5000.00 Name BAKER, EMMANUEL Arrest Type DOB 1/30/1989 Height 5.2 Weight 305 Arrest Date Time 2017-03-23 18:09:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name CLARK, RONTAVIOUS Arrest Type Misdemeanor DOB 11/13/1992 Height 5.9 Weight 140 Arrest Date Time 2017-03-23 15:45:00 Court Case 5902017004913 Charge Description INJURY TO PERSONAL PROPERTY Bond Amount 500.00 Name TAYLOR, GARY Arrest Type Felony DOB 1/17/1977 Height 5.10 Weight 230 Arrest Date Time 2017-03-23 13:47:00 Court Case 5902017210714 Charge Description DELIVER HEROIN Bond Amount Name WORTHY, CHRISTY DEANNA Arrest Type Misdemeanor DOB 8/24/1989 Height 5.0 Weight 100 Arrest Date Time 2017-03-23 16:00:00 Court Case 5902016241210 Charge Description ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON Bond Amount 2500.00 Name BOWDEN, STEPHONIA SANTOINE Arrest Type Misdemeanor DOB 8/2/1989 Height 5.9 Weight 155 Arrest Date Time 2017-03-23 16:34:00 Court Case 5902016020018 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount Name CUFFE, DARIUS JORDAN Arrest Type Misdemeanor DOB 1/8/1996 Height 5.10 Weight 165 Arrest Date Time 2017-03-23 16:43:00 Court Case 5902016206879 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount Name DACUS, JACQUISHA DENISE Arrest Type Traffic DOB 2/23/1992 Height 5.4 Weight 104 Arrest Date Time 2017-03-23 14:00:00 Court Case 1202016722507 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount Name MAYER, MICHAEL DAMIANI Arrest Type DOB 5/19/1988 Height 6.0 Weight 184 Arrest Date Time 2017-03-23 15:15:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name MILLER, CARNELL Arrest Type Misdemeanor DOB 8/25/1993 Height 6.0 Weight 150 Arrest Date Time 2017-03-23 16:56:00 Court Case 5902017001517 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 500.00 Name SMITH, ROY JEFFREY Arrest Type Felony DOB 5/28/1991 Height 6.1 Weight 205 Arrest Date Time 2017-03-23 11:00:00 Court Case 5902017003433 Charge Description BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE Bond Amount 5000.00 Name THOMPSON, ERIC Arrest Type Misdemeanor DOB 5/6/1963 Height 5.11 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-23 15:16:00 Court Case 5902015031147 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount 1000.00

