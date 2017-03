Mecklenburg County Arrests and Mugshots 03-24-2017 Name FOX, JAYLEN HOWARD Arrest Type Misdemeanor DOB 11/9/1996 Height 5.7 Weight 170 Arrest Date Time 2017-03-24 01:06:00 Court Case 5902017211112 Charge Description POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Bond Amount 2500.00 Name REYES, ANGELA GUADALUPE Arrest Type Traffic DOB 5/2/1994 Height 5.1 Weight 140 Arrest Date Time 2017-03-24 00:12:00 Court Case 5902017211106 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 500.00 Name HAVENS, MICHAEL ANDREW Arrest Type Felony DOB 11/26/1970 Height 5.10 Weight 195 Arrest Date Time 2017-03-24 00:40:00 Court Case 5902017211131 Charge Description FELONY POSSESSION SCH II CS Bond Amount 2500.00 Name MOBLEY, ALEXSANDERA NYKOLE Arrest Type Traffic DOB 6/4/1990 Height 5.5 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-24 00:49:00 Court Case 5902017211122 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 500.00 Name MONK, CONNOR JOSEPH Arrest Type Traffic DOB 7/28/1994 Height 5.10 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-24 01:35:00 Court Case 5902017211121 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1500.00 Name BAKER, DONNY Arrest Type Felony DOB 10/3/1998 Height 5.7 Weight 165 Arrest Date Time 2017-03-24 00:15:00 Court Case 5902017211081 Charge Description LARCENY AFTER BREAK/ENTER Bond Amount 2500.00 Name CALDWELL, LAKETA Arrest Type Misdemeanor DOB 6/17/1987 Height 5.6 Weight 175 Arrest Date Time 2017-03-24 00:03:00 Court Case 5902017210325 Charge Description INJURY TO PERSONAL PROPERTY Bond Amount 1000.00 Name CHAPMAN, JENNIFER SIMONE-ROBIN Arrest Type Misdemeanor DOB 10/10/1992 Height 5.2 Weight 223 Arrest Date Time 2017-03-24 01:43:00 Court Case 5902017211141 Charge Description POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ Bond Amount 2500.00 Name OWENS, JAMARI DANTE Arrest Type Misdemeanor DOB 5/4/1990 Height 6.0 Weight 148 Arrest Date Time 2017-03-24 02:35:00 Court Case 5902017211147 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name REDDICK, PRINCESS FATIMA Arrest Type Misdemeanor DOB 3/20/1983 Height 5.3 Weight 240 Arrest Date Time 2017-03-24 02:35:00 Court Case 5902017211144 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name RUHLIN, JOSEPH MICHAEL Arrest Type Felony DOB 7/16/1976 Height 5.10 Weight 200 Arrest Date Time 2017-03-24 02:10:00 Court Case 5902017211137 Charge Description EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE Bond Amount 180000.00 Name STEELE, WILLIE JAMES Arrest Type Misdemeanor DOB 11/25/1963 Height 5.5 Weight 150 Arrest Date Time 2017-03-24 01:03:00 Court Case 5902017006301 Charge Description SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS Bond Amount 500.00 Name BRIDGES, EDWIN DENARD Arrest Type Misdemeanor DOB 8/28/1972 Height 6.2 Weight 200 Arrest Date Time 2017-03-24 04:50:00 Court Case 5902017211149 Charge Description INTOXICATED AND DISRUPTIVE Bond Amount 500.00 Name ILUNGA, JOE RIF Arrest Type Misdemeanor DOB 4/4/1986 Height 6.0 Weight 190 Arrest Date Time 2017-03-24 03:30:00 Court Case 5902017211151 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount Name MERRITT, KENNETH IKE Arrest Type Felony DOB 4/3/1983 Height 5.11 Weight 200 Arrest Date Time 2017-03-24 03:10:00 Court Case 5902017211148 Charge Description ASSAULT BY STRANGULATION Bond Amount Name GONZALES, DANIEL RAMON Arrest Type Felony DOB 11/24/1998 Height 5.6 Weight 155 Arrest Date Time 2017-03-24 02:30:00 Court Case 5902017211164 Charge Description FELONY POSSESSION OF COCAINE Bond Amount 1500.00 Name MCCRAY, TOMMY Arrest Type Felony DOB 6/10/1995 Height 5.10 Weight 160 Arrest Date Time 2017-03-24 08:25:00 Court Case 5902017211035 Charge Description POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE Bond Amount 25000.00 Name MORGAN, ANTHONY Arrest Type Misdemeanor DOB 6/27/1962 Height 5.11 Weight 170 Arrest Date Time 2017-03-24 08:39:00 Court Case Charge Description CRIMINAL CONTEMPT Bond Amount Name MULKEY, WILLIAM BRANDON Arrest Type Traffic DOB 6/25/1982 Height 5.11 Weight 185 Arrest Date Time 2017-03-24 07:35:00 Court Case 5902017211155 Charge Description DWLR IMPAIRED REV Bond Amount 1000.00 Name ROWELL, JAYLEN SHAMARI Arrest Type Felony DOB 11/8/1998 Height 5.8 Weight 190 Arrest Date Time 2017-03-24 02:30:00 Court Case 5902017211160 Charge Description FELONY CONSPIRACY Bond Amount 10000.00 Name BLAKENEY, DEMONTE LUMONT Arrest Type Misdemeanor DOB 5/19/1991 Height 5.6 Weight 171 Arrest Date Time 2017-03-24 07:55:00 Court Case 5902017211177 Charge Description POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Bond Amount 500.00 Name BROWN, JUKON Arrest Type Misdemeanor DOB 12/29/1974 Height 6.0 Weight 200 Arrest Date Time 2017-03-24 08:14:00 Court Case 3502017051607 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 2500.00 Name GOMILLION, CHRISTOPHER JAMES Arrest Type Felony DOB 1/20/1997 Height 6.1 Weight 175 Arrest Date Time 2017-03-24 08:33:00 Court Case 5902017210753 Charge Description AWDW INTENT TO KILL Bond Amount 100000.00 Name JONES, JABYRON LAVONTA Arrest Type Misdemeanor DOB 9/24/1992 Height 6.1 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-24 09:22:00 Court Case 4902016051599 Charge Description RESISTING PUBLIC OFFICER Bond Amount 7500.00 Name MOFFITT, COREY Arrest Type Misdemeanor DOB 12/21/1973 Height 5.10 Weight 160 Arrest Date Time 2017-03-24 09:07:00 Court Case 5902017211010 Charge Description DISORDERLY CONDUCT PUBLIC BLDG Bond Amount 1000.00 Name SADLER, THOMAS ADRIAN Arrest Type Misdemeanor DOB 3/16/1998 Height 5.9 Weight 175 Arrest Date Time 2017-03-24 02:30:00 Court Case 5902017211174 Charge Description INJURY TO REAL PROPERTY Bond Amount 500.00 Name WERTS, MELISSA JAYNE Arrest Type Misdemeanor DOB 5/7/1986 Height 5.0 Weight 100 Arrest Date Time 2017-03-24 08:00:00 Court Case 5902015021541 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 2000.00 Name HERNANDES, OSCAR DAVID Arrest Type Felony DOB 7/2/1990 Height 5.8 Weight 150 Arrest Date Time 2017-03-24 07:44:00 Court Case 5902017211179 Charge Description FELONY POSSESSION SCH I CS Bond Amount 25000.00 Name IVEY, CHARLES EDWARD Arrest Type Misdemeanor DOB 1/22/1969 Height 5.7 Weight 130 Arrest Date Time 2017-03-24 09:55:00 Court Case 5902013018133 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 500.00 Name WALKER, GENE JUNIOR Arrest Type Misdemeanor DOB 4/16/1987 Height 5.11 Weight 160 Arrest Date Time 2017-03-24 09:56:00 Court Case 4002014036469 Charge Description POS/CON F-WN/LQ/MXBV UNATH PR Bond Amount 1000.00 Name CASSELL, JOSHUA ISAIAH Arrest Type Misdemeanor DOB 2/1/1996 Height 6.2 Weight 280 Arrest Date Time 2017-03-24 10:32:00 Court Case 5902017000231 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name DIAZ-MATA, EDWUIN Arrest Type Traffic DOB 3/6/1988 Height 5.6 Weight 170 Arrest Date Time 2017-03-24 10:30:00 Court Case 8302006050157 Charge Description DWLR Bond Amount 2000.00 Name GRIER, JAMES CHRISTOPHER Arrest Type Misdemeanor DOB 1/26/1972 Height 6.0 Weight 215 Arrest Date Time 2017-03-24 10:16:00 Court Case 5902017210658 Charge Description RESISTING PUBLIC OFFICER Bond Amount 1000.00 Name HUDSON, DWAYNE Arrest Type DOB 6/14/1988 Height 5.8 Weight 130 Arrest Date Time 2017-03-24 12:08:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name MCKENZIE, LAMAR Arrest Type Felony DOB 1/16/1985 Height 5.6 Weight 140 Arrest Date Time 2017-03-24 11:07:00 Court Case 5902017211161 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount 25000.00 Name RAVAL, PRAVIN C Arrest Type Misdemeanor DOB 2/16/1938 Height 5.3 Weight 110 Arrest Date Time 2017-03-24 09:16:00 Court Case 5902017211189 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name RAVAL, YOGISH P Arrest Type Misdemeanor DOB 11/17/1977 Height 5.1 Weight 100 Arrest Date Time 2017-03-24 09:16:00 Court Case 5902017211188 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name CANNIE, KEYUON Arrest Type Felony DOB 2/28/1999 Height 5.9 Weight 230 Arrest Date Time 2017-03-24 08:30:00 Court Case 5902017210895 Charge Description ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON Bond Amount 50000.00 Name FUNDERBURK, NATHAN Arrest Type DOB 2/21/1982 Height . Weight Arrest Date Time 2017-03-24 13:10:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name NORMAN, ANGELA RACHELL Arrest Type Misdemeanor DOB 5/12/1963 Height 5.6 Weight 155 Arrest Date Time 2017-03-24 10:40:00 Court Case 5902017210704 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name PLUMLEY, KEVIN DALE Arrest Type Misdemeanor DOB 12/19/1966 Height 5.11 Weight 170 Arrest Date Time 2017-03-24 11:15:00 Court Case 8502015701398 Charge Description SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Bond Amount 600.00 Name ROBINSON, DESHUN AQUIL Arrest Type Felony DOB 2/12/1992 Height 5.10 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-24 11:48:00 Court Case 5902017211175 Charge Description LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) Bond Amount 10000.00 Name FREEMAN, JEANINE ALBERTINI Arrest Type Traffic DOB 3/23/1970 Height 5.5 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-24 12:41:00 Court Case 5902015240628 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 2000.00 Name HOLLOWAY, MARQUIS JOSHUA Arrest Type Felony DOB 9/8/1996 Height 6.0 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-24 10:22:00 Court Case 5902017210881 Charge Description ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON Bond Amount 50000.00 Name HUNTLEY, BRYAN YARNELL Arrest Type DOB 6/21/1979 Height 5.10 Weight 190 Arrest Date Time 2017-03-24 13:29:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name LOGAN, WILLIE ANTHONY Arrest Type Misdemeanor DOB 4/11/1964 Height 5.10 Weight 200 Arrest Date Time 2017-03-24 12:15:00 Court Case 2802016052850 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 500.00 Name PALMER, JUANDEJA ADONNA Arrest Type Misdemeanor DOB 11/24/1994 Height 5.3 Weight 100 Arrest Date Time 2017-03-24 12:45:00 Court Case 1202016703121 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 2000.00 Name PARKER, VONZELL Arrest Type DOB 8/25/1983 Height 6.2 Weight 150 Arrest Date Time 2017-03-24 13:21:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name SIMS, EVAN CURTIS Arrest Type Misdemeanor DOB 11/3/1993 Height 6.1 Weight 140 Arrest Date Time 2017-03-24 13:02:00 Court Case 5902017005359 Charge Description FAIL PROVIDE PROOF FARE PAY Bond Amount 500.00 Name WOOD, RALPH CLIFFORD Arrest Type Non-Arrest DOB 11/13/1943 Height 5.7 Weight 200 Arrest Date Time 2017-03-24 13:26:00 Court Case Charge Description Federal Bond Amount Name ALEXANDER, DEANDRE Arrest Type Misdemeanor DOB 8/12/1998 Height 6.3 Weight 185 Arrest Date Time 2017-03-24 11:00:00 Court Case 5902017006692 Charge Description RESISTING PUBLIC OFFICER Bond Amount 1000.00 Name ALSTON, ADAM Arrest Type Non-Arrest DOB 10/19/1971 Height 5.9 Weight 210 Arrest Date Time 2017-03-24 14:35:00 Court Case Charge Description Federal Bond Amount Name BALLARD, LARRY Arrest Type DOB 1/10/1968 Height 6.2 Weight 200 Arrest Date Time 2017-03-24 14:36:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name COLEMAN, DEASION Arrest Type Misdemeanor DOB 8/5/1998 Height 5.9 Weight 130 Arrest Date Time 2017-03-24 12:15:00 Court Case 5902017211209 Charge Description CARRYING CONCEALED GUN(M) Bond Amount 1500.00 Name GOINS, MICHAEL R Arrest Type DOB 9/15/1982 Height 5.7 Weight 220 Arrest Date Time 2017-03-24 14:38:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name HARRISON, ANTHONY ONEIL Arrest Type Misdemeanor DOB 4/9/1997 Height 5.9 Weight 250 Arrest Date Time 2017-03-24 13:15:00 Court Case 5902017005364 Charge Description FAIL PROVIDE PROOF FARE PAY Bond Amount 500.00 Name JACKSON, PRESTON Arrest Type Felony DOB 11/6/1998 Height 5.7 Weight 135 Arrest Date Time 2017-03-24 14:19:00 Court Case 5902017201517 Charge Description BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE Bond Amount 5000.00 Name MULKEY, WILLIAM BRANDON Arrest Type Felony DOB 6/25/1982 Height 5.11 Weight 185 Arrest Date Time 2017-03-24 11:57:00 Court Case 5902017211205 Charge Description POSS CS PRISON/JAIL PREMISES Bond Amount 1000.00 Name ROSEBORUGH, TAYLOR Arrest Type Misdemeanor DOB 8/17/2000 Height 5.11 Weight 165 Arrest Date Time 2017-03-24 12:15:00 Court Case 5902017211207 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount Name TUCKER, JEFFERY Arrest Type DOB 12/29/1965 Height 5.10 Weight 220 Arrest Date Time 2017-03-24 14:37:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name HOLLOWAY, MARCUS TYLER Arrest Type Felony DOB 8/1/1985 Height 5.10 Weight 155 Arrest Date Time 2017-03-24 13:07:00 Court Case 3502017053727 Charge Description BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE Bond Amount 6000.00 Name JOHNSON, JERMAINE Arrest Type Traffic DOB 9/6/1979 Height 6.0 Weight 175 Arrest Date Time 2017-03-24 13:20:00 Court Case 5902014226484 Charge Description RECKLESS DRIVING TO ENDANGER Bond Amount 600.00 Name JOHNSON, TREYMAINE DELMAR Arrest Type Felony DOB 11/6/1993 Height 5.8 Weight 145 Arrest Date Time 2017-03-24 13:40:00 Court Case 5902017211070 Charge Description POSSESSION OF FIREARM BY FELON Bond Amount 10000.00 Name KINCAID, KARL Arrest Type Felony DOB 12/15/1964 Height 6.2 Weight 190 Arrest Date Time 2017-03-24 13:17:00 Court Case 1301991001991 Charge Description FORGERY OF INSTRUMENT Bond Amount 1500.00 Name MASSEY, LEON Arrest Type Traffic DOB 1/26/1978 Height 6.0 Weight 230 Arrest Date Time 2017-03-24 09:20:00 Court Case 5902017007837 Charge Description DWLR IMPAIRED REV Bond Amount 1000.00 Name PETERSON, FALAH Arrest Type DOB 7/5/1989 Height 6.0 Weight 215 Arrest Date Time 2017-03-24 15:26:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name WHICHARD, CARA MISHAE Arrest Type Misdemeanor DOB 7/7/1998 Height 5.5 Weight 195 Arrest Date Time 2017-03-24 13:55:00 Court Case 5902017211006 Charge Description FINANCIAL CARD FRAUD (M) Bond Amount 5000.00 Name DAVIS, MISTY JANE Arrest Type Traffic DOB 8/2/1993 Height 5.7 Weight 130 Arrest Date Time 2017-03-24 15:40:00 Court Case 8902017051357 Charge Description FICTITIOUS INFO TO OFFICER Bond Amount 2000.00 Name HALL, TREASURE KE’SHAWNA Arrest Type Felony DOB 9/10/1993 Height 5.4 Weight 200 Arrest Date Time 2017-03-24 14:43:00 Court Case 5902017211213 Charge Description LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO Bond Amount 1500.00 Name HUNT, COREY Arrest Type Felony DOB 4/9/1987 Height 6.1 Weight 170 Arrest Date Time 2017-03-24 13:30:00 Court Case 5902017209761 Charge Description FINANCIAL CARD THEFT Bond Amount 2500.00 Name RAPP, RUTH ANN Arrest Type Misdemeanor DOB 6/30/1974 Height 5.7 Weight 130 Arrest Date Time 2017-03-24 14:17:00 Court Case 5902017211212 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name BOYD, TYSHAWN ISIAH Arrest Type Felony DOB 2/6/1998 Height 6.0 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-24 13:32:00 Court Case 5902017008329 Charge Description POSSESSION OF FIREARM BY FELON Bond Amount 20000.00 Name CARR, LARRY HAYAWATHA Arrest Type Misdemeanor DOB 2/22/1971 Height 6.1 Weight 185 Arrest Date Time 2017-03-24 16:46:00 Court Case 1202016708550 Charge Description SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Bond Amount Name CLARK, DNASZHEA Arrest Type Felony DOB 10/15/1997 Height 5.10 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-24 16:00:00 Court Case 5902017002155 Charge Description FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY Bond Amount 20000.00 Name CONNER, BYRON Arrest Type Misdemeanor DOB 6/20/2000 Height 5.7 Weight 160 Arrest Date Time 2017-03-24 15:30:00 Court Case 5902017202508 Charge Description ASSAULT AND BATTERY Bond Amount Name MAYBERRY, SHALIA CARINNE Arrest Type Misdemeanor DOB 1/11/1998 Height 5.0 Weight 130 Arrest Date Time 2017-03-24 15:05:00 Court Case 5902015232029 Charge Description ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 Bond Amount 1000.00 Name PEELE, GABRIEL CHRISTIAN Arrest Type Felony DOB 10/9/1999 Height 5.8 Weight 150 Arrest Date Time 2017-03-24 15:44:00 Court Case 5902017007856 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount 10000.00 Name CAUTHEN, JONATHEN DOMINIQUE Arrest Type Traffic DOB 4/23/1986 Height 5.9 Weight 170 Arrest Date Time 2017-03-24 17:15:00 Court Case 3502016005346 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 2000.00 Name KISER, AARON Arrest Type Misdemeanor DOB 11/1/1980 Height 5.7 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-24 16:59:00 Court Case 5802017050431 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 750.00 Name Name MARION, PAUL WILLIAM Arrest Type Misdemeanor DOB 6/1/1981 Height 6.3 Weight 150 Arrest Date Time 2017-03-24 17:00:00 Court Case 5902017211228 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name RISTAU, DOMINIC ALEXANDER Arrest Type Misdemeanor DOB 11/19/1995 Height 5.10 Weight 140 Arrest Date Time 2017-03-24 15:45:00 Court Case 4402016054361 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 1000.00 Name WASHINGTON, SANTARIO Arrest Type Misdemeanor DOB 3/3/1992 Height 5.8 Weight 200 Arrest Date Time 2017-03-24 15:58:00 Court Case 5902016232749 Charge Description SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Bond Amount

WALLACE, KHALIL NOLAN Charged With INJURY TO REAL PROPERTY.











