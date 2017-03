Mecklenburg County Arrests and Mugshots 03-25-2017 Name GADDY, RODNEY LEWIS Arrest Type Misdemeanor DOB 10/31/1958 Height 5.8 Weight 160 Arrest Date Time 2017-03-25 00:00:00 Court Case 8902017051216 Charge Description COMMUNICATING THREATS Bond Amount 2000.00 Name BURLEY, ROBERT LEJHAMAR Arrest Type Felony DOB 11/14/1990 Height 5.8 Weight 140 Arrest Date Time 2017-03-25 01:27:00 Court Case 5902017211290 Charge Description FELONY POSSESSION OF COCAINE Bond Amount 2500.00 Name CAUTHEN, JONATHAN DOMINIQUE Arrest Type DOB 4/23/1986 Height 5.10 Weight 158 Arrest Date Time 2017-03-25 03:07:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name CLARK, DEVORIS EMON Arrest Type Misdemeanor DOB 12/28/1989 Height 5.11 Weight 150 Arrest Date Time 2017-03-25 01:10:00 Court Case 5902016243905 Charge Description BREAKING OR ENTERING (M) Bond Amount 2000.00 Name COBBS, ERIC NATHANIEL Arrest Type Felony DOB 9/6/1977 Height 6.1 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-25 02:01:00 Court Case 5902017211289 Charge Description FELONY POSSESSION SCH II CS Bond Amount 2500.00 Name RHODEN, STEPHEN HOWARD Arrest Type Traffic DOB 9/4/1984 Height 6.2 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-25 00:30:00 Court Case 5902017211287 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount Name CULP, DANIEL MCLEOD Arrest Type Felony DOB 10/17/1975 Height 6.0 Weight 220 Arrest Date Time 2017-03-25 02:08:00 Court Case 5902017211267 Charge Description ASSAULT BY STRANGULATION Bond Amount Name WISE, STEPHEN MICHAEL Arrest Type Traffic DOB 10/2/1987 Height 5.8 Weight 170 Arrest Date Time 2017-03-25 01:44:00 Court Case 5902017211294 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1000.00 Name BUTLER, ELLIOTT RUKWAN Arrest Type Misdemeanor DOB 6/11/1995 Height 5.9 Weight 195 Arrest Date Time 2017-03-25 03:13:00 Court Case 5902017211296 Charge Description RESISTING PUBLIC OFFICER Bond Amount 500.00 Name ESCOBAR, PAULA ISABEL Arrest Type Misdemeanor DOB 7/1/1969 Height 5.4 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-25 04:27:00 Court Case 5902016207561 Charge Description RESISTING PUBLIC OFFICER Bond Amount 5000.00 Name LEDBETTER, JERRY ANTHONY Arrest Type Felony DOB 12/24/1993 Height 5.6 Weight 126 Arrest Date Time 2017-03-25 03:30:00 Court Case 5902017211299 Charge Description FAIL RETURN HIRED MV >$4000 Bond Amount 1500.00 Name SEPULVEDA, JOSEPH ANTHONY Arrest Type Misdemeanor DOB 10/29/1991 Height 5.8 Weight 175 Arrest Date Time 2017-03-25 03:06:00 Court Case 5902017211298 Charge Description INTOXICATED AND DISRUPTIVE Bond Amount 250.00 Name SHARP, VICTOR LAWRENCE Arrest Type Misdemeanor DOB 1/6/1981 Height 6.0 Weight 190 Arrest Date Time 2017-03-25 02:38:00 Court Case 5902017204560 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 1000.00 Name FLOWERS-WILLIAMS, ANDREW DALLAS Arrest Type Felony DOB 3/13/1997 Height 5.7 Weight 150 Arrest Date Time 2017-03-25 00:58:00 Court Case 5902017211307 Charge Description CONSP B&E BLDG-FELONY/LARCENY Bond Amount 5000.00 Name JOHNSON, TIA MONET Arrest Type Traffic DOB 4/30/1987 Height 5.3 Weight 135 Arrest Date Time 2017-03-25 00:00:00 Court Case 5902017211305 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1500.00 Name LEACH, CHRISTOPHER ESHAWN Arrest Type Felony DOB 2/14/1990 Height 5.8 Weight 160 Arrest Date Time 2017-03-25 04:54:00 Court Case 3502016062659 Charge Description PWIMSD HEROIN Bond Amount 30000.00 Name MOBLEY, ADRIAN MARTAL Arrest Type Misdemeanor DOB 7/16/1984 Height 6.0 Weight 250 Arrest Date Time 2017-03-25 04:16:00 Court Case 5902017211301 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount 2000.00 Name PRESSLEY, RASHNA NICOLE Arrest Type Felony DOB 1/11/1987 Height 5.6 Weight 200 Arrest Date Time 2017-03-25 01:00:00 Court Case 5902017211300 Charge Description POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE Bond Amount 2500.00 Name BYRUM, SPENCER WAYNE Arrest Type Traffic DOB 4/19/1985 Height 5.6 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-25 03:40:00 Court Case 5902017211310 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2000.00 Name COBBS-HINTON, DERONN Arrest Type Misdemeanor DOB 5/12/1992 Height 6.0 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-25 04:58:00 Court Case 5902017211293 Charge Description ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) Bond Amount 2000.00 Name MORALES-PEREZ, MANUEL ANTONIO Arrest Type Traffic DOB 12/19/1966 Height 5.9 Weight 210 Arrest Date Time 2017-03-25 04:35:00 Court Case 5902017211308 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2000.00 Name BYNUM, RICKY LEE Arrest Type Misdemeanor DOB 7/4/1976 Height 5.9 Weight 145 Arrest Date Time 2017-03-25 08:45:00 Court Case 5902016230490 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 10000.00 Name HOOD, JONATHAN JAMES Arrest Type Felony DOB 11/8/1986 Height 5.9 Weight 200 Arrest Date Time 2017-03-25 08:00:00 Court Case 5902017211302 Charge Description BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE Bond Amount Name COUNTS, DOUGLAS BRIAN-TRUMAN Arrest Type Traffic DOB 10/3/1972 Height 5.11 Weight 165 Arrest Date Time 2017-03-25 09:47:00 Court Case 5902017211320 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 5000.00 Name PARKER, VONZELL Arrest Type Misdemeanor DOB 8/25/1983 Height 6.2 Weight 150 Arrest Date Time 2017-03-25 11:31:00 Court Case 5902017211223 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 250.00 Name SAXON, CARRIE AMANDA Arrest Type Misdemeanor DOB 8/21/1986 Height 4.10 Weight 110 Arrest Date Time 2017-03-25 10:25:00 Court Case 5902017211322 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name TAYLOR, KATE Arrest Type Traffic DOB 1/7/1987 Height 5.1 Weight 105 Arrest Date Time 2017-03-25 10:26:00 Court Case 5902017211244 Charge Description HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM Bond Amount 200.00 Name BOWER, JESSICA FAYE Arrest Type Misdemeanor DOB 3/15/1988 Height 5.3 Weight 110 Arrest Date Time 2017-03-25 10:59:00 Court Case 5902017005636 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name LUCKY, JOHANN Arrest Type Felony DOB 9/21/1970 Height 5.8 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-25 09:43:00 Court Case 5902017211317 Charge Description ATT OBTAIN CS FORGERY/FRAUD(F) Bond Amount 5000.00 Name ASHLEY, DAVID Arrest Type Misdemeanor DOB 10/23/1986 Height 5.6 Weight 145 Arrest Date Time 2017-03-25 11:35:00 Court Case 5902017206804 Charge Description UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH Bond Amount 2000.00 Name JONES, WILLIAM TERRENCE Arrest Type Misdemeanor DOB 8/14/1957 Height 6.1 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-25 13:27:00 Court Case 3302017051518 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 30000.00 Name RUDOLPH, KENDALL JAMES Arrest Type Traffic DOB 10/28/1987 Height 5.6 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-25 10:30:00 Court Case 5902017211324 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 500.00 Name GREEN, JAVIERE DOMINIQUE Arrest Type Felony DOB 8/31/1999 Height 5.5 Weight 106 Arrest Date Time 2017-03-25 14:33:00 Court Case 5902016243056 Charge Description POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE Bond Amount 6000.00 Name HEMPHILL, DAESEAN TYREKE Arrest Type Misdemeanor DOB 7/26/1999 Height 5.2 Weight 120 Arrest Date Time 2017-03-25 13:40:00 Court Case 5902017211326 Charge Description RESISTING PUBLIC OFFICER Bond Amount Name HOSHOUR, MATTHEW THOMAS Arrest Type Misdemeanor DOB 9/3/1981 Height 5.10 Weight 140 Arrest Date Time 2017-03-25 13:12:00 Court Case 5902016033126 Charge Description FAIL PROVIDE PROOF FARE PAY Bond Amount 500.00 Name COX, JESSICA MICHELLE Arrest Type Misdemeanor DOB 12/6/1989 Height 5.4 Weight 145 Arrest Date Time 2017-03-25 15:45:00 Court Case 5402016054503 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 4000.00 Name RUSSELL, JAMES OBRYAN Arrest Type Misdemeanor DOB 3/24/1988 Height 5.9 Weight 250 Arrest Date Time 2017-03-25 15:00:00 Court Case 2202016054716 Charge Description BREAKING OR ENTERING (M) Bond Amount 2000.00 Name SMITH, LARRY Arrest Type Misdemeanor DOB 8/3/1980 Height 5.7 Weight 190 Arrest Date Time 2017-03-25 14:13:00 Court Case 5902017211333 Charge Description POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Bond Amount 500.00 Name GOODMAN, AKIRA ZHANOVIYA Arrest Type Traffic DOB 9/26/1998 Height 5.4 Weight 150 Arrest Date Time 2017-03-25 15:50:00 Court Case 5902017211337 Charge Description FICTITIOUS INFO TO OFFICER Bond Amount 500.00 Name DORSEY, RUDY VALLY Arrest Type Traffic DOB 11/3/1960 Height 5.8 Weight 155 Arrest Date Time 2017-03-25 13:36:00 Court Case 5902017211339 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 3000.00 Name HILL, DYELAN VASHAWN Arrest Type Felony DOB 10/12/1994 Height 6.2 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-25 13:39:00 Court Case 5902017211340 Charge Description POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE Bond Amount 5000.00 Name LEWIS, KAREN Arrest Type Traffic DOB 12/3/1959 Height 5.1 Weight 159 Arrest Date Time 2017-03-25 17:40:00 Court Case 5902015011619 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 3000.00

