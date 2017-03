Mecklenburg County Arrests and Mugshots 03-30-2017 Name SHERRILL, DEANDRE RAFAEL Arrest Type Misdemeanor DOB 9/11/1994 Height 6.3 Weight 160 Arrest Date Time 2017-03-30 00:21:00 Court Case 5902017211900 Charge Description COMMUNICATING THREATS Bond Amount 1000.00 Name FRIESE, TRAVIS ALLEN Arrest Type Felony DOB 8/25/1982 Height 5.10 Weight 120 Arrest Date Time 2017-03-30 00:18:00 Court Case 5902010054011 Charge Description FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY Bond Amount 10000.00 Name HICKEY, KEVIN MATTHEW Arrest Type Misdemeanor DOB 2/24/1976 Height 5.8 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-30 01:02:00 Court Case 5902017211926 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name HOLYFIELD, KATHERINE ANNE Arrest Type Traffic DOB 1/10/1994 Height 5.9 Weight 115 Arrest Date Time 2017-03-30 01:32:00 Court Case 5902017211930 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2000.00 Name HOSKINS, RONALD JAVON Arrest Type DOB 1/13/1991 Height 6.0 Weight 187 Arrest Date Time 2017-03-30 02:14:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name MORGAN, SPENCER Arrest Type Misdemeanor DOB 6/15/1997 Height 5.7 Weight 160 Arrest Date Time 2017-03-30 01:49:00 Court Case 5902017211891 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name ARMSTRONG, KEITH Arrest Type Traffic DOB 8/31/1975 Height 5.9 Weight 155 Arrest Date Time 2017-03-30 03:10:00 Court Case 5902017211933 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2000.00 Name DRAKEFORD, ASA DANARA Arrest Type Felony DOB 8/5/1981 Height 5.5 Weight 160 Arrest Date Time 2017-03-30 02:45:00 Court Case 5902017211937 Charge Description POSSESSION OF FIREARM BY FELON Bond Amount 20000.00 Name ENRIGHT, MARGEAUX ELIZABETH Arrest Type Misdemeanor DOB 10/14/1988 Height 5.6 Weight 120 Arrest Date Time 2017-03-30 02:45:00 Court Case 5902017211905 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name HILDRETH, COURTNEY RACSHUNN Arrest Type Misdemeanor DOB 9/6/1994 Height 5.7 Weight 110 Arrest Date Time 2017-03-30 02:06:00 Court Case 3502017001359 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 500.00 Name ROJAS, ARMANDO Arrest Type Misdemeanor DOB 3/15/1982 Height 5.8 Weight 170 Arrest Date Time 2017-03-30 03:15:00 Court Case 5902017211910 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name WILSON, DUMETRICE LAQUAUN Arrest Type Felony DOB 2/9/1973 Height 6.1 Weight 175 Arrest Date Time 2017-03-30 03:27:00 Court Case 5902014204743 Charge Description FELONY PROBATION VIOLATION Bond Amount 10000.00 Name UWANAWICH, ANGELA Arrest Type Traffic DOB 4/6/1974 Height 5.4 Weight 135 Arrest Date Time 2017-03-30 04:18:00 Court Case 5902017211943 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount Name JONES, ANDRE Arrest Type DOB 5/26/1985 Height 6.0 Weight 230 Arrest Date Time 2017-03-30 08:52:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name TORRENCE, DORIAN ALEXANDER Arrest Type DOB 10/18/1992 Height 6.1 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-30 09:05:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name LUSKER, WILBUR PAUL Arrest Type Misdemeanor DOB 8/15/1992 Height 6.1 Weight 170 Arrest Date Time 2017-03-30 08:27:00 Court Case 5902017211951 Charge Description BREAKING OR ENTERING (M) Bond Amount 1000.00 Name MARROQUIN, HUMBERTO GARICA Arrest Type Traffic DOB 6/7/1988 Height 5.5 Weight 150 Arrest Date Time 2017-03-30 04:54:00 Court Case 5902017211949 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1500.00 Name STEELE, DONQUARIUS TERRELL Arrest Type Misdemeanor DOB 6/14/1993 Height 5.8 Weight 145 Arrest Date Time 2017-03-30 07:50:00 Court Case 5902017210646 Charge Description UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH Bond Amount 1000.00 Name HALL, MARCUS Arrest Type Misdemeanor DOB 4/4/1989 Height 5.9 Weight 175 Arrest Date Time 2017-03-30 09:14:00 Court Case 5902017211786 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name PATTERSON, MATTHEW Arrest Type Misdemeanor DOB 3/18/1990 Height 6.1 Weight 150 Arrest Date Time 2017-03-30 09:29:00 Court Case 5902016701203 Charge Description POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Bond Amount 1000.00 Name SHERRILL, DEANDRE Arrest Type Misdemeanor DOB 9/11/1994 Height 6.4 Weight 190 Arrest Date Time 2017-03-30 10:15:00 Court Case 5902017211947 Charge Description COMMUNICATING THREATS Bond Amount 1500.00 Name SMITH, TAHISHA NICOLE Arrest Type Misdemeanor DOB 3/25/1981 Height 5.2 Weight 155 Arrest Date Time 2017-03-30 08:32:00 Court Case 5902017211939 Charge Description ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON Bond Amount Name TILLMAN, TAVIAN Arrest Type DOB 9/29/1995 Height 5.8 Weight 130 Arrest Date Time 2017-03-30 11:03:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name TIRADO, CARL Arrest Type Misdemeanor DOB 5/2/1988 Height 6.0 Weight 190 Arrest Date Time 2017-03-30 09:08:00 Court Case 5902017211940 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name CAPPS, MEAGAN NICOLE Arrest Type Misdemeanor DOB 9/15/1992 Height 5.5 Weight 120 Arrest Date Time 2017-03-30 10:40:00 Court Case 5902017206219 Charge Description ASSAULT AND BATTERY Bond Amount 500.00 Name CHAMBERS, AARON THOMAS Arrest Type Misdemeanor DOB 8/1/1983 Height 5.11 Weight 170 Arrest Date Time 2017-03-30 10:22:00 Court Case 5902017210297 Charge Description DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) Bond Amount Name GILL, FENTA Arrest Type Misdemeanor DOB 1/6/1992 Height 5.6 Weight 250 Arrest Date Time 2017-03-30 09:57:00 Court Case 5902017211025 Charge Description COMMUNICATING THREATS Bond Amount Name JONES, DONALD BLAIR Arrest Type Misdemeanor DOB 3/14/1961 Height 5.10 Weight 160 Arrest Date Time 2017-03-30 09:01:00 Court Case 8302016052669 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 1500.00 Name LARKIN, GAVIN SELEBOURNE Arrest Type Felony DOB 2/15/1985 Height 6.1 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-30 08:15:00 Court Case 5902017211941 Charge Description SECOND DEGREE KIDNAPPING Bond Amount Name MININALL, JACKIEA SHANIQUE Arrest Type Misdemeanor DOB 6/7/1986 Height 5.9 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-30 09:20:00 Court Case 5902017211494 Charge Description THREATENING PHONE CALL Bond Amount Name SMALLS, REGINALD Arrest Type Felony DOB 3/8/1988 Height 6.1 Weight 186 Arrest Date Time 2017-03-30 10:29:00 Court Case 5902015241037 Charge Description COMMON LAW ROBBERY Bond Amount Name TRUESDALE, KENNETH LORENZ Arrest Type Non-Arrest DOB 6/19/1980 Height 5.7 Weight 175 Arrest Date Time 2017-03-30 11:31:00 Court Case Charge Description Probation Violation Bond Amount Name RIVERS, SHAGARE Arrest Type Misdemeanor DOB 9/25/1979 Height 6.0 Weight 258 Arrest Date Time 2017-03-30 11:08:00 Court Case 5902017206972 Charge Description POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Bond Amount Name ROSS, ERNEST Arrest Type Felony DOB 1/1/1950 Height 5.11 Weight 190 Arrest Date Time 2017-03-30 10:30:00 Court Case 5902017207154 Charge Description FELONY CONVERSION Bond Amount 10000.00 Name THOMPSON, WILLIE ROMAINE Arrest Type Felony DOB 7/19/1979 Height 5.6 Weight 190 Arrest Date Time 2017-03-30 08:23:00 Court Case 7902017050297 Charge Description FELONY LARCENY Bond Amount 1500.00 Name WINGO, ERVIN MARDUANTIS Arrest Type Misdemeanor DOB 1/8/1996 Height 6.0 Weight 290 Arrest Date Time 2017-03-30 12:09:00 Court Case 5902017008869 Charge Description INJURY TO PERSONAL PROPERTY Bond Amount 500.00 Name ALEXANDER, TYRONE JEROME Arrest Type Felony DOB 1/17/1983 Height 5.9 Weight 165 Arrest Date Time 2017-03-30 10:55:00 Court Case 5902017211974 Charge Description THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR Bond Amount 15000.00 Name QUINTANILLA, RENE Arrest Type Misdemeanor DOB 6/9/1997 Height 5.11 Weight 175 Arrest Date Time 2017-03-30 12:00:00 Court Case 1702016057245 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 1500.00 Name CLARK, DNASZHEA Arrest Type DOB 10/15/1997 Height 5.9 Weight 170 Arrest Date Time 2017-03-30 14:44:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name COLEMAN, CHARLIE Arrest Type DOB 10/19/1986 Height 6.0 Weight 170 Arrest Date Time 2017-03-30 14:35:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name TAYLOR, RAYFIELD Arrest Type DOB 2/4/1970 Height 5.10 Weight 234 Arrest Date Time 2017-03-30 14:17:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name GILEWSKI, BROOKE Arrest Type Misdemeanor DOB 1/15/1978 Height 5.6 Weight 130 Arrest Date Time 2017-03-30 13:05:00 Court Case 5902017006517 Charge Description UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA Bond Amount 500.00 Name WRIGHT, DEANGELO JERMICHAEL Arrest Type Misdemeanor DOB 9/20/1993 Height 6.0 Weight 167 Arrest Date Time 2017-03-30 12:43:00 Court Case 5902017211985 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name HICKLIN, DONALD RAYFIELD Arrest Type Felony DOB 12/7/1992 Height 5.8 Weight 175 Arrest Date Time 2017-03-30 12:33:00 Court Case 5902017211997 Charge Description PWISD MARIJUANA Bond Amount 10000.00 Name LOCKE, TAIWAN TERRY Arrest Type Traffic DOB 2/19/1987 Height 6.0 Weight 185 Arrest Date Time 2017-03-30 15:11:00 Court Case 5902010062271 Charge Description DWLR Bond Amount Name SADLER, JASMINE BRIE Arrest Type Misdemeanor DOB 6/21/1991 Height 5.8 Weight 175 Arrest Date Time 2017-03-30 14:43:00 Court Case 5902014232857 Charge Description SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS Bond Amount Name WATKINS, CAZJUWAN FIKOVIS Arrest Type Misdemeanor DOB 5/31/1995 Height 5.8 Weight 155 Arrest Date Time 2017-03-30 14:47:00 Court Case 5902017211991 Charge Description SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS Bond Amount 500.00 Name DEBOLD, EMMANUEL Arrest Type Felony DOB 7/15/1985 Height 6.0 Weight 175 Arrest Date Time 2017-03-30 16:04:00 Court Case 5902017209334 Charge Description AWDWIKISI Bond Amount 100000.00 Name FIELDS, KENNETH J Arrest Type Felony DOB 7/2/1977 Height 5.8 Weight 200 Arrest Date Time 2017-03-30 12:34:00 Court Case 8002015050865 Charge Description IDENTITY THEFT Bond Amount 2500.00 Name GOODRUM, TERRANCE BIRAN Arrest Type Misdemeanor DOB 8/26/1963 Height 6.0 Weight 200 Arrest Date Time 2017-03-30 16:01:00 Court Case 5902017207576 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name HARRIS, GREGORY Arrest Type Misdemeanor DOB 6/13/1965 Height 5.9 Weight 165 Arrest Date Time 2017-03-30 14:51:00 Court Case 5902017212001 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name SPENCER, DAMON P Arrest Type Felony DOB 10/1/1985 Height 5.4 Weight 210 Arrest Date Time 2017-03-30 16:15:00 Court Case 5902017008585 Charge Description POSSESSION OF FIREARM BY FELON Bond Amount 20000.00 Name WALTER, ALANDO Arrest Type Misdemeanor DOB 12/10/1991 Height 6.6 Weight 212 Arrest Date Time 2017-03-30 13:00:00 Court Case 5902016215074 Charge Description MISDEMEANOR PROBATION VIOL Bond Amount 5000.00 Name BELTON, MARK Arrest Type Felony DOB 9/25/1988 Height 5.9 Weight 150 Arrest Date Time 2017-03-30 14:45:00 Court Case 5902015245403 Charge Description PWISD COCAINE Bond Amount 29000.00 Name DODDS, RYAN Arrest Type Misdemeanor DOB 5/18/1994 Height 6.1 Weight 160 Arrest Date Time 2017-03-30 17:44:00 Court Case 5902017211980 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 1000.00 Name ELLIS, KENNETH DESHON Arrest Type Felony DOB 5/31/1997 Height 5.8 Weight 170 Arrest Date Time 2017-03-30 16:45:00 Court Case 5902017209247 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount 5000.00 Name GLOVER, THOMAS EUGENE Arrest Type Felony DOB 5/2/1999 Height 5.8 Weight 145 Arrest Date Time 2017-03-30 17:52:00 Court Case 5902017211969 Charge Description LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) Bond Amount Name PRESSLEY, MELISSA KATE Arrest Type Felony DOB 10/19/1995 Height 5.1 Weight 100 Arrest Date Time 2017-03-30 15:39:00 Court Case 5902017212005 Charge Description POSSESS HEROIN Bond Amount 2000.00 Share Police Search for Missing Charlotte Teen

Two People Arrested After Assault in Lincolnton

Man Charged With Attempted Murder in York

Man Charged for Mount Holly Murder

Union County Arrests and Mugshots 03-30-2017

Search Site Search for:





Charlotte Mugshots Crawford, Antonio Marquis Charged With Failure to Appear, Misdemeanor.











: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/crimeincharlotte/public_html/wp-content/themes/twentyten/header.php:25) inon line