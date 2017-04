Mecklenburg County Arrests and Mugshots 04-01-2017 Name WELCH, CHRISTIAN Arrest Type DOB 10/18/1982 Height 5.11 Weight 180 Arrest Date Time 2017-04-01 01:33:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name FLETCHER, MELODY Arrest Type Misdemeanor DOB 7/23/1975 Height 5.5 Weight 145 Arrest Date Time 2017-04-01 01:42:00 Court Case 5902017208413 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 500.00 Name WELCH, CASEY RYAN Arrest Type Misdemeanor DOB 4/19/1980 Height 6.5 Weight 195 Arrest Date Time 2017-04-01 00:39:00 Court Case 5902017211811 Charge Description UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH Bond Amount 500.00 Name ALLEN, D’MARIO STEPHAN Arrest Type Misdemeanor DOB 8/10/1993 Height 5.7 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-01 02:35:00 Court Case 5902017200875 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount 500.00 Name CARRERAS, ELIZABETH VERONICA Arrest Type Traffic DOB 2/24/1972 Height 5.1 Weight 115 Arrest Date Time 2017-04-01 01:01:00 Court Case 5902017212209 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount Name HERNANDEZ, DENIS RICARDO Arrest Type Misdemeanor DOB 9/30/1997 Height 5.6 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-01 01:43:00 Court Case 5902016240352 Charge Description CARRYING CONCEALED WEAPON Bond Amount 1000.00 Name BAKER, TONY FRANKLIN Arrest Type Misdemeanor DOB 1/30/1991 Height 5.6 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-01 03:04:00 Court Case 5902017212214 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name KELLY, MICHAEL STEPHEN Arrest Type Traffic DOB 4/7/1982 Height 5.9 Weight 236 Arrest Date Time 2017-04-01 02:18:00 Court Case 5902017212216 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2000.00 Name DAVIS, JAMIKEQUEZ Q Arrest Type Felony DOB 1/28/1997 Height 5.10 Weight 175 Arrest Date Time 2017-04-01 04:03:00 Court Case 5902017212222 Charge Description COMMON LAW ROBBERY Bond Amount 10000.00 Name NICKERSON, JAMES GREGORY Arrest Type Felony DOB 2/7/1997 Height 6.2 Weight 135 Arrest Date Time 2017-04-01 04:03:00 Court Case 5902017212220 Charge Description COMMON LAW ROBBERY Bond Amount 10000.00 Name INGRAM, RANAL Arrest Type Misdemeanor DOB 11/9/1984 Height 6.4 Weight 165 Arrest Date Time 2017-04-01 08:10:00 Court Case 5902017206503 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 1000.00 Name STURDIVANT, JACQUES Arrest Type DOB 9/16/1971 Height 5.8 Weight 165 Arrest Date Time 2017-04-01 10:45:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name HENRY-BECK, CHASITI SHEREE Arrest Type Misdemeanor DOB 8/15/1989 Height 5.7 Weight 165 Arrest Date Time 2017-04-01 10:30:00 Court Case 5902016020805 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 800.00 Name MORENO, JOSE Arrest Type Traffic DOB 5/5/1995 Height 5.5 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-01 11:30:00 Court Case 5902017212228 Charge Description NO OPERATORS LICENSE Bond Amount 200.00 Name SAWYER, HARRY BELAFONTE Arrest Type Misdemeanor DOB 1/3/1998 Height 5.7 Weight 145 Arrest Date Time 2017-04-01 11:15:00 Court Case 5902017206199 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 1000.00 Name SHARP, VICTOR Arrest Type Misdemeanor DOB 1/6/1981 Height 5.11 Weight 175 Arrest Date Time 2017-04-01 10:22:00 Court Case 5902017212226 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 500.00 Name ALLEN, D’MARO Arrest Type Felony DOB 8/10/1993 Height 5.7 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-01 13:18:00 Court Case 5902017202717 Charge Description BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE Bond Amount 2500.00 Name JACOBS, GLADYS Arrest Type Misdemeanor DOB 7/18/1968 Height 5.6 Weight 145 Arrest Date Time 2017-04-01 11:39:00 Court Case 5902016246079 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name AMAKER, RIAN EVAN Arrest Type Felony DOB 11/18/1991 Height 5.7 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-01 13:00:00 Court Case 5902017212232 Charge Description EMBEZZLEMENT Bond Amount 2500.00 Name CRAWFORD, SHAKA Arrest Type Traffic DOB 11/28/1996 Height 5.10 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-01 13:00:00 Court Case 5902016236515 Charge Description TAMPERING WITH VEHICLE Bond Amount 500.00 Name RICHARDSON, AARON GERARD Arrest Type Traffic DOB 12/7/1978 Height 6.0 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-01 12:35:00 Court Case 4002012705601 Charge Description WINDOW TINTING VIOL Bond Amount Name BALLEW, JAMIE BROMMER Arrest Type Misdemeanor DOB 2/11/1981 Height 5.3 Weight 130 Arrest Date Time 2017-04-01 14:28:00 Court Case 5902017212243 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 1500.00 Name BLACKWOOD, ERIC ARNELL Arrest Type Misdemeanor DOB 7/25/1970 Height 6.2 Weight 293 Arrest Date Time 2017-04-01 15:00:00 Court Case 4802016052775 Charge Description SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) Bond Amount 6000.00 Name DILLAHAM, PAUL Arrest Type Misdemeanor DOB 2/24/1968 Height 5.10 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-01 15:15:00 Court Case 5902016015949 Charge Description POSS/CONS BEER/WINE PUBLIC ST Bond Amount 500.00 Name AGUILAR, HECTOR EDUARDO Arrest Type Misdemeanor DOB 3/7/1998 Height 5.8 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-01 16:08:00 Court Case 5902017212246 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name REBOLLO, KEVIN GABRIEL-MONTE Arrest Type Traffic DOB 4/4/1997 Height 5.8 Weight 220 Arrest Date Time 2017-04-01 16:45:00 Court Case 5902017003946 Charge Description DRIVE AFTER CONSUMING < 21 Bond Amount 500.00 Name TRENT, CODY WAYNE Arrest Type Traffic DOB 9/2/1995 Height 6.4 Weight 240 Arrest Date Time 2017-04-01 16:15:00 Court Case 2802016702145 Charge Description SPEEDING Bond Amount 1000.00 Name BLANKENSHIP, BOBBY RAY Arrest Type Misdemeanor DOB 10/16/1989 Height 6.2 Weight 165 Arrest Date Time 2017-04-01 14:04:00 Court Case 5902017207666 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 1500.00 Name HARRIS, TIMOTHY DALE Arrest Type Misdemeanor DOB 8/9/1989 Height 5.11 Weight 192 Arrest Date Time 2017-04-01 16:24:00 Court Case 5902017212248 Charge Description COMMUNICATING THREATS Bond Amount Name LAVALA, ANTHONY DAVID Arrest Type Misdemeanor DOB 3/31/1970 Height 6.2 Weight 240 Arrest Date Time 2017-04-01 12:00:00 Court Case 5902017002193 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name MCGRIFF, MICHAEL ANTHONY Arrest Type DOB 3/14/1995 Height 5.9 Weight 185 Arrest Date Time 2017-04-01 17:20:00 Court Case Charge Description Bond Amount

Whitley, Matthew Alan Charged With Failure to Appear, Misdemeanor.











