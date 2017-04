Mecklenburg County Arrests and Mugshots 04-03-2017 Name FLORES-DEL-AGUILA, PEDRO Arrest Type Misdemeanor DOB 7/11/1982 Height 5.6 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-03 01:09:00 Court Case 5902017212364 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name CALLOWAY, MALYNDA LEE Arrest Type Felony DOB 5/29/1967 Height 5.2 Weight 95 Arrest Date Time 2017-04-03 01:41:00 Court Case 5902017211316 Charge Description ATT OBTAIN CS FORGERY/FRAUD(F) Bond Amount 2500.00 Name CARPENTER, KENDALL RA’SHAD Arrest Type Misdemeanor DOB 8/26/1992 Height 5.9 Weight 185 Arrest Date Time 2017-04-03 02:00:00 Court Case 5902017212365 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name STRICKLAND, CLIFTON WADE Arrest Type Misdemeanor DOB 11/30/1993 Height 6.1 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-03 00:15:00 Court Case 5902017211812 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 500.00 Name KENNEDY, JONATHAN DAVID Arrest Type Felony DOB 8/6/1991 Height 5.10 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-03 02:33:00 Court Case 5902017212370 Charge Description FELONY POSSESSION MARIJUANA Bond Amount 2000.00 Name CABRERA, SERGIO REYES Arrest Type Felony DOB 9/7/1997 Height 5.10 Weight 250 Arrest Date Time 2017-04-03 00:49:00 Court Case 5902017212373 Charge Description POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE Bond Amount 15000.00 Name MCMANUS, DEQUARIS DEMONT Arrest Type Felony DOB 7/6/1996 Height 6.1 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-03 00:50:00 Court Case 5902017212372 Charge Description LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) Bond Amount 5000.00 Name BROCK, WILLIAM ANTHONY Arrest Type Misdemeanor DOB 11/24/1978 Height 5.9 Weight 145 Arrest Date Time 2017-04-03 05:35:00 Court Case 1202016053362 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 500.00 Name MANIGAULT, ADRIAN Arrest Type Misdemeanor DOB 9/25/1997 Height 5.7 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-03 07:53:00 Court Case 5902017212014 Charge Description FINANCIAL CARD FRAUD (M) Bond Amount 1000.00 Name PRAYOR, CHRISSHONDA NASA Arrest Type DOB 1/16/1992 Height . Weight Arrest Date Time 2017-04-03 10:12:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name BELL, BRANDON Arrest Type DOB 1/10/1984 Height 5.9 Weight 182 Arrest Date Time 2017-04-03 10:22:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name CHEN, JEANETTE STACEYQQ Arrest Type Misdemeanor DOB 4/12/1992 Height 5.5 Weight 200 Arrest Date Time 2017-04-03 08:45:00 Court Case 5902017212390 Charge Description INTERFERE EMERG COMMUNICATION Bond Amount 250.00 Name GILES, STEPHEN MICHAEL Arrest Type Misdemeanor DOB 4/26/1987 Height 5.11 Weight 225 Arrest Date Time 2017-04-03 10:00:00 Court Case 5902016240606 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 2000.00 Name MCCLASKEY, NOAH JAMES Arrest Type Misdemeanor DOB 8/9/1997 Height 5.10 Weight 210 Arrest Date Time 2017-04-03 08:30:00 Court Case 5902017212388 Charge Description POSS MTBV/U-WN BY 19/20 Bond Amount 500.00 Name BURGESS, RONNIE Arrest Type Non-Arrest DOB 5/21/1968 Height 5.5 Weight 132 Arrest Date Time 2017-04-03 11:19:00 Court Case Charge Description Parole Violation Bond Amount Name CREW, MARKEIS Arrest Type DOB 1/21/1996 Height 6.0 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-03 11:20:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name LYNN, SHYKEEM O’NEAL Arrest Type Misdemeanor DOB 7/15/1997 Height 6.0 Weight 175 Arrest Date Time 2017-04-03 09:28:00 Court Case 5902017212393 Charge Description INJURY TO REAL PROPERTY Bond Amount Name MASON, LARESE ANDREA Arrest Type Traffic DOB 8/24/1993 Height 5.2 Weight 130 Arrest Date Time 2017-04-03 10:23:00 Court Case 5902017212397 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 500.00 Name PINO, TAUMARA ELIZABETH Arrest Type Traffic DOB 12/1/1997 Height 5.3 Weight 140 Arrest Date Time 2017-04-03 10:15:00 Court Case 4802016711364 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 1000.00 Name SANMILLAN, SASHA Arrest Type Felony DOB 11/5/1980 Height 6.0 Weight 200 Arrest Date Time 2017-04-03 08:04:00 Court Case 5902017212104 Charge Description POSS 5+ COUNTERFEIT INSTRUMENT Bond Amount 15000.00 Name DUPREE, JOHN TODD Arrest Type Misdemeanor DOB 1/27/1967 Height 5.8 Weight 141 Arrest Date Time 2017-04-03 11:28:00 Court Case 5902017212342 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 500.00 Name SMITH, DEMARCUS LAPRIEST Arrest Type Felony DOB 10/27/1998 Height 5.7 Weight 230 Arrest Date Time 2017-04-03 10:40:00 Court Case 4802017051577 Charge Description BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE Bond Amount 9500.00 Name CHAMBERS, RAYMOND BERNARD Arrest Type Felony DOB 7/2/1962 Height 5.4 Weight 140 Arrest Date Time 2017-04-03 12:27:00 Court Case 5902017212367 Charge Description AWDW SERIOUS INJURY Bond Amount Name BROWN, BRITTANY MARIE Arrest Type Felony DOB 11/24/1986 Height 5.10 Weight 273 Arrest Date Time 2017-04-03 13:57:00 Court Case 5902014232883 Charge Description LARCENY BY EMPLOYEE Bond Amount 1500.00 Name CLARK, RONTAVIOUS SHAWN Arrest Type Misdemeanor DOB 11/13/1992 Height 6.0 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-03 13:57:00 Court Case 5902017005030 Charge Description POS/CON F-WN/LQ/MXBV UNATH PR Bond Amount 500.00 Name DRAKEFORD, ASA Arrest Type DOB 8/5/1981 Height . Weight Arrest Date Time 2017-04-03 14:39:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name GOLDSON, JAVON Arrest Type Felony DOB 10/7/1981 Height 6.3 Weight 280 Arrest Date Time 2017-04-03 07:48:00 Court Case 5902017212107 Charge Description POSSESSION OF FIREARM BY FELON Bond Amount 2000.00 Name THOMPSON, TRAVIS O Arrest Type DOB 6/24/1991 Height 5.7 Weight 230 Arrest Date Time 2017-04-03 15:09:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name HORTON, DARRICK LASHAUWN Arrest Type Misdemeanor DOB 9/15/1989 Height 5.9 Weight 200 Arrest Date Time 2017-04-03 12:48:00 Court Case 5902017212412 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name PETTIS, AVERY TREMAYNE Arrest Type Misdemeanor DOB 3/16/1977 Height 6.1 Weight 220 Arrest Date Time 2017-04-03 12:00:00 Court Case 5902016243678 Charge Description LOCAL ORDINANCE-FREE TEXT Bond Amount 500.00 Name COLWELL, LEON Arrest Type Misdemeanor DOB 3/21/1961 Height 5.9 Weight 193 Arrest Date Time 2017-04-03 15:14:00 Court Case 5902015225164 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount 500.00 Name EARLEY, WALLACE KERNS Arrest Type Misdemeanor DOB 9/5/1993 Height 5.9 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-03 14:47:00 Court Case 5902017208826 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount 3000.00 Name HOUSTON, YOLANDA Arrest Type Misdemeanor DOB 5/29/1994 Height 5.3 Weight 400 Arrest Date Time 2017-04-03 14:20:00 Court Case 5902017212374 Charge Description MISDEMEANOR CHILD ABUSE Bond Amount 10000.00 Name SALINAS-MARIN, ANABEL Arrest Type DOB 1/3/1988 Height 5.1 Weight 100 Arrest Date Time 2017-04-03 16:47:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name BOLDER, LEROY Arrest Type Traffic DOB 4/25/1956 Height 5.8 Weight 122 Arrest Date Time 2017-04-03 16:00:00 Court Case 2202017051491 Charge Description NO OPERATORS LICENSE Bond Amount 1000.00 Name BROWN, CHRISTIAN TREVOR Arrest Type Felony DOB 3/2/1998 Height 5.9 Weight 175 Arrest Date Time 2017-04-03 15:38:00 Court Case 5902017212074 Charge Description POSSESS STOLEN FIREARM Bond Amount 5000.00 Name CHINCHILLA, PEDRO Arrest Type Misdemeanor DOB 1/14/1999 Height 5.6 Weight 199 Arrest Date Time 2017-04-03 15:49:00 Court Case 5902017206284 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 1000.00 Name GONZALEZ-CAMPOS, JUAN DIEGO Arrest Type Non-Arrest DOB 11/13/1979 Height 6.1 Weight 270 Arrest Date Time 2017-04-03 17:21:00 Court Case Charge Description Federal Bond Amount Name HOWIE, BOBBY LAMONT Arrest Type Non-Arrest DOB 4/4/1974 Height 5.9 Weight 270 Arrest Date Time 2017-04-03 17:15:00 Court Case Charge Description Federal Bond Amount Name PELAEZ-ARELLANES, FAUSTINO Arrest Type Non-Arrest DOB 9/7/1984 Height 5.8 Weight 220 Arrest Date Time 2017-04-03 17:33:00 Court Case Charge Description Federal Bond Amount Name TELLEZ-CRISANTO, HECTOR Arrest Type Non-Arrest DOB 10/20/1980 Height 5.0 Weight 140 Arrest Date Time 2017-04-03 17:28:00 Court Case Charge Description Federal Bond Amount Name EVANS, DAMIEN DEMETRIUS Arrest Type Misdemeanor DOB 2/5/2000 Height 5.9 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-03 16:22:00 Court Case 5902017212421 Charge Description CARRYING CONCEALED GUN(M) Bond Amount 2500.00 Name FORBIS, RICHARD Arrest Type Misdemeanor DOB 8/28/1991 Height 5.2 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-03 16:28:00 Court Case 5902016723719 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 500.00 Name GLOVER, MARQUELL CHRON Arrest Type Misdemeanor DOB 3/29/1998 Height 5.11 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-03 16:26:00 Court Case 5902017212425 Charge Description ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY Bond Amount 500.00 Name LOMAX, KENJI Arrest Type Misdemeanor DOB 4/1/1999 Height 5.10 Weight 167 Arrest Date Time 2017-04-03 16:00:00 Court Case 5902017212423 Charge Description POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Bond Amount 250.00 Name PETERS, CRYSTAL DAWN Arrest Type Misdemeanor DOB 6/19/1987 Height 5.6 Weight 110 Arrest Date Time 2017-04-03 16:50:00 Court Case 5902017212426 Charge Description SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS Bond Amount 500.00

