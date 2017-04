Mecklenburg County Arrests and Mugshots 04-07-2017 Name CHRISTIAN, JAYMAR RAYMOND Arrest Type Traffic DOB 8/29/1988 Height 5.6 Weight 210 Arrest Date Time 2017-04-07 00:43:00 Court Case 5902017213104 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 250.00 Name LEWIS, XAVIER Arrest Type Misdemeanor DOB 1/30/1991 Height 5.7 Weight 130 Arrest Date Time 2017-04-07 01:00:00 Court Case 5902017213105 Charge Description CARRYING CONCEALED WEAPON Bond Amount 2500.00 Name BURDEN, KOURTNEY MONET Arrest Type Misdemeanor DOB 4/27/1997 Height 5.3 Weight 120 Arrest Date Time 2017-04-07 00:23:00 Court Case 5902016221975 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 1000.00 Name DIXON, ALAJA MICHELLE Arrest Type Misdemeanor DOB 11/3/1998 Height 5.6 Weight 115 Arrest Date Time 2017-04-07 00:10:00 Court Case 5902017213109 Charge Description SIMPLE AFFRAY Bond Amount 500.00 Name STEWART, DACIA DAKOI Arrest Type Misdemeanor DOB 12/12/1998 Height 5.2 Weight 200 Arrest Date Time 2017-04-07 00:10:00 Court Case 5902017213110 Charge Description SIMPLE AFFRAY Bond Amount 500.00 Name WALKER, BRIAN SHAMON Arrest Type Misdemeanor DOB 6/22/1983 Height 6.0 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-07 02:20:00 Court Case 5902017006866 Charge Description INTOXICATED AND DISRUPTIVE Bond Amount 500.00 Name GREER, SHARAE ALEXIS Arrest Type Traffic DOB 4/7/1991 Height 5.5 Weight 185 Arrest Date Time 2017-04-07 01:26:00 Court Case 5902017213118 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2000.00 Name SHARIF, LATEEF SAMUEL Arrest Type Traffic DOB 9/6/1994 Height 5.6 Weight 140 Arrest Date Time 2017-04-07 02:13:00 Court Case 5902017213119 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1000.00 Name MATTHEWS, RONALD JASON Arrest Type Misdemeanor DOB 11/23/1984 Height 6.1 Weight 180 Arrest Date Time 2017-04-07 03:35:00 Court Case 5902017213137 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name GARCIA, ANTHONY Arrest Type Misdemeanor DOB 3/13/1992 Height 5.8 Weight 130 Arrest Date Time 2017-04-07 04:15:00 Court Case 5902017213094 Charge Description DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) Bond Amount Name MARTINEZ, DAVID A Arrest Type Traffic DOB 10/22/1980 Height 5.8 Weight 185 Arrest Date Time 2017-04-07 03:46:00 Court Case 5902017213139 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 500.00 Name TEWELDE, LUWAM Arrest Type Traffic DOB 4/21/1986 Height 5.5 Weight 110 Arrest Date Time 2017-04-07 03:26:00 Court Case 5902017213138 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount Name CALLAHAN, KRISTIN CHANELLE Arrest Type Misdemeanor DOB 1/25/1997 Height 5.5 Weight 304 Arrest Date Time 2017-04-07 04:46:00 Court Case 5902017213143 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name LYNN, JARVIS SENTELL Arrest Type DOB 12/6/1987 Height 6.0 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-07 09:06:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name MAYS, JONATHAN ISAAC Arrest Type DOB 10/5/1984 Height . Weight Arrest Date Time 2017-04-07 09:13:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name WILLIAMS, LAURIELLE Arrest Type Misdemeanor DOB 11/30/1995 Height 5.3 Weight 260 Arrest Date Time 2017-04-07 04:49:00 Court Case 5902017213142 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name BROOME, TYSHIE Arrest Type Felony DOB 11/20/1998 Height 5.10 Weight 145 Arrest Date Time 2017-04-07 08:52:00 Court Case 5902017213125 Charge Description BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE Bond Amount 1000.00 Name KRIDER, KAREEM Arrest Type Misdemeanor DOB 6/14/1998 Height 5.10 Weight 145 Arrest Date Time 2017-04-07 08:57:00 Court Case 5902017213133 Charge Description INJURY TO PERSONAL PROPERTY Bond Amount 500.00 Name CANADY, JASON EMANUEL Arrest Type Misdemeanor DOB 7/18/1985 Height 6.4 Weight 185 Arrest Date Time 2017-04-07 09:30:00 Court Case 5902016237610 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount 1500.00 Name HARRIS, CAMERON LAWING Arrest Type Misdemeanor DOB 3/23/2000 Height 6.5 Weight 234 Arrest Date Time 2017-04-07 08:12:00 Court Case 5902017212975 Charge Description INJURY TO PERSONAL PROPERTY Bond Amount Name CRANFILL, JOHN WILLIAM Arrest Type Felony DOB 8/25/1999 Height 5.9 Weight 175 Arrest Date Time 2017-04-07 09:51:00 Court Case 5902017213073 Charge Description POS/SELL/BUY ALT GUN SERIAL NO Bond Amount 1000.00 Name SANTIAGO, BRITTANY M Arrest Type DOB 6/2/1989 Height 5.0 Weight 137 Arrest Date Time 2017-04-07 11:49:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name SWINSON, LISA KAY Arrest Type Felony DOB 10/17/1976 Height 5.5 Weight 140 Arrest Date Time 2017-04-07 10:37:00 Court Case 5902017212986 Charge Description FINANCIAL CARD FRAUD (F) Bond Amount 2500.00 Name BEATTY, JASON LAMONT Arrest Type Misdemeanor DOB 3/5/1983 Height 5.7 Weight 145 Arrest Date Time 2017-04-07 11:45:00 Court Case 5902016213842 Charge Description INJURY TO REAL PROPERTY Bond Amount 2000.00 Name BOSEY, PHILIP ANTHONY Arrest Type Misdemeanor DOB 7/20/1982 Height 5.10 Weight 195 Arrest Date Time 2017-04-07 11:46:00 Court Case 5902017210899 Charge Description COMMUNICATING THREATS Bond Amount Name DINI, JONATHAN Arrest Type DOB 6/17/1994 Height 6.4 Weight 250 Arrest Date Time 2017-04-07 12:36:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name SANCHEZ, PATRICIA Arrest Type Traffic DOB 7/16/1991 Height 5.1 Weight 135 Arrest Date Time 2017-04-07 10:48:00 Court Case 6702015052994 Charge Description DWI – LEVEL 4 Bond Amount 6000.00 Name TROY, JOSEPH DIEGO Arrest Type Misdemeanor DOB 1/28/1995 Height 6.0 Weight 185 Arrest Date Time 2017-04-07 08:30:00 Court Case 5902017213190 Charge Description POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ Bond Amount 500.00 Name WILSON, SAMUEL Arrest Type DOB 8/1/1991 Height 5.10 Weight 175 Arrest Date Time 2017-04-07 12:34:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name BOSEY, PHILIP ANTHONY Arrest Type DOB 7/20/1982 Height 5.11 Weight 210 Arrest Date Time 2017-04-07 13:14:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name HARDIN, ANNALEE DARE Arrest Type Misdemeanor DOB 5/30/1984 Height 5.6 Weight 220 Arrest Date Time 2017-04-07 11:30:00 Court Case 3502017054344 Charge Description UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH Bond Amount 500.00 Name RUSHING, GRADY LEE Arrest Type DOB 7/7/1982 Height 5.10 Weight 185 Arrest Date Time 2017-04-07 14:07:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name JACKSON, JULIUS EDWARD Arrest Type Felony DOB 4/22/1981 Height 5.9 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-07 12:28:00 Court Case 5902016239583 Charge Description PWIMSD COCAINE Bond Amount 5000.00 Name WALLER, ARBERLIE Arrest Type Misdemeanor DOB 12/12/1961 Height 5.4 Weight 140 Arrest Date Time 2017-04-07 11:59:00 Court Case 3302014061036 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 500.00 Name WRIGHT, DARNELL RASHEEN Arrest Type Felony DOB 10/26/1994 Height 5.8 Weight 140 Arrest Date Time 2017-04-07 10:53:00 Court Case 5902017205225 Charge Description POSS STOLEN GOODS/PROP (F) Bond Amount 2500.00 Name AGUILAR, KARLA MARIA Arrest Type Misdemeanor DOB 6/23/1987 Height 5.1 Weight 177 Arrest Date Time 2017-04-07 13:00:00 Court Case 5902017213201 Charge Description POSS WEAPON STATE PROP/CRTHOUS Bond Amount Name ALEXANDER, JEREMIAH Arrest Type DOB 8/31/1990 Height 5.10 Weight 180 Arrest Date Time 2017-04-07 15:47:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name BENNETT, TONTAY Arrest Type Felony DOB 2/28/1998 Height 6.2 Weight 300 Arrest Date Time 2017-04-07 14:00:00 Court Case 5902017213124 Charge Description LARCENY AFTER BREAK/ENTER Bond Amount 1000.00 Name OSBORNE, TYQUAN Arrest Type Misdemeanor DOB 9/16/1999 Height 5.10 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-07 15:20:00 Court Case 5902016239267 Charge Description ASSAULT AND BATTERY Bond Amount 250.00 Name SHOOK, RYAN L Arrest Type Felony DOB 3/19/1988 Height 6.0 Weight 200 Arrest Date Time 2017-04-07 14:45:00 Court Case 5902017213169 Charge Description PWISD COCAINE Bond Amount 20000.00 Name BAKER, DARIUS LAMAR Arrest Type Traffic DOB 10/31/1989 Height 6.0 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-07 12:13:00 Court Case 6702015051022 Charge Description DWI – LEVEL 4 Bond Amount 1000.00 Name BENNETT, ROGER DALE Arrest Type Felony DOB 12/26/1969 Height 5.6 Weight 265 Arrest Date Time 2017-04-07 12:57:00 Court Case 3502017054000 Charge Description FORGERY OF INSTRUMENT Bond Amount 5000.00 Name EVANS, DUPREE Arrest Type Felony DOB 10/16/1961 Height 6.0 Weight 175 Arrest Date Time 2017-04-07 09:30:00 Court Case 5902017212813 Charge Description POSS STOLEN GOODS/PROP (F) Bond Amount Name GARCIA, ANTHONY Arrest Type Felony DOB 3/13/1992 Height 5.8 Weight 130 Arrest Date Time 2017-04-07 15:13:00 Court Case 5902017213144 Charge Description MALICIOUS USE EXPLOSV DAMG PRP Bond Amount 5000.00 Name HOLLOWAY, JERMAYNE LUTHER Arrest Type Misdemeanor DOB 5/2/1992 Height 5.9 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-07 13:39:00 Court Case 5902016027842 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 500.00 Name LATHAM, DIANNA Arrest Type Misdemeanor DOB 3/6/1992 Height 5.7 Weight 120 Arrest Date Time 2017-04-07 13:15:00 Court Case 5902017213198 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name LINDSAY, JACQUES Arrest Type Felony DOB 11/12/1994 Height 6.0 Weight 185 Arrest Date Time 2017-04-07 16:00:00 Court Case 5902017209239 Charge Description DIS WEAP OCC DWELL/MOVING VEH Bond Amount Name ROBINSON, KARIM Arrest Type Misdemeanor DOB 7/29/1993 Height 5.7 Weight 125 Arrest Date Time 2017-04-07 13:45:00 Court Case 5902017212667 Charge Description DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) Bond Amount Name CANUPP, KELLY BIGGERS Arrest Type DOB 8/23/1968 Height 5.6 Weight 174 Arrest Date Time 2017-04-07 19:03:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name CYBURN, JULSAN HASSAN Arrest Type Misdemeanor DOB 6/5/2000 Height 5.5 Weight 115 Arrest Date Time 2017-04-07 16:19:00 Court Case 5902017213043 Charge Description ASSAULT BY POINTING A GUN Bond Amount 1000.00 Name HARRIS, TRAVIS ANDREE Arrest Type Traffic DOB 11/6/1973 Height 5.8 Weight 185 Arrest Date Time Name VALDES, GIOVANI GONZALEZ Arrest Type Traffic DOB 11/29/1992 Height 6.2 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-07 16:54:00 Court Case 3502016707909 Charge Description OPERATE VEH NO INS Bond Amount 1000.00 