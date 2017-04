Mecklenburg County Arrests and Mugshots 04-08-2017 Name MEJIA, EMILIO Arrest Type Traffic DOB 9/18/1989 Height 5.9 Weight 140 Arrest Date Time 2017-04-08 00:00:00 Court Case 5902017213271 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 500.00 Name STITT, RONTEZ JAQARUS Arrest Type Misdemeanor DOB 6/23/1986 Height 5.10 Weight 165 Arrest Date Time 2017-04-08 01:24:00 Court Case 5902017213220 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name BOBO, TERRENCE JERMAINE Arrest Type Felony DOB 2/17/1999 Height 5.11 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-08 00:32:00 Court Case 5902017213286 Charge Description LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) Bond Amount 5000.00 Name MORRIS, JEREMY BRUCE Arrest Type Misdemeanor DOB 1/3/1980 Height 5.11 Weight 165 Arrest Date Time 2017-04-08 02:37:00 Court Case 5902017213284 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name STUBBS, JEREMY Arrest Type Misdemeanor DOB 10/24/1989 Height 5.8 Weight 140 Arrest Date Time 2017-04-08 02:08:00 Court Case 5902017213282 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 250.00 Name MOOSE, CHRISTOPHER ROBERT Arrest Type Misdemeanor DOB 12/5/1984 Height 5.11 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-08 03:02:00 Court Case 5902017213287 Charge Description DEFRAUDING INNKEEPER Bond Amount 1000.00 Name ALCAVTER, JAMES Arrest Type Felony DOB 5/21/2000 Height 5.8 Weight 155 Arrest Date Time 2017-04-08 03:00:00 Court Case 5902017213288 Charge Description BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE Bond Amount 500.00 Name CARNEY, JABARI KADEEM Arrest Type Traffic DOB 5/26/1992 Height 5.11 Weight 245 Arrest Date Time 2017-04-08 04:50:00 Court Case 5902017213292 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1000.00 Name BANKS, JOSEPH GERELL Arrest Type Misdemeanor DOB 7/29/1991 Height 5.5 Weight 179 Arrest Date Time 2017-04-08 01:58:00 Court Case 5902017212479 Charge Description RESISTING PUBLIC OFFICER Bond Amount 5000.00 Name REYES-CALDERON, ALMA VICTORIA Arrest Type Traffic DOB 6/15/1986 Height 5.3 Weight 125 Arrest Date Time 2017-04-08 04:15:00 Court Case 5902017213297 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2000.00 Name JACKSON, JEVONNIE DEANDRE Arrest Type Traffic DOB 12/2/1994 Height 5.10 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-08 04:19:00 Court Case 5902017213306 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount Name BANKS, JOSEPH GERELL Arrest Type DOB 7/29/1991 Height 5.5 Weight 179 Arrest Date Time 2017-04-08 08:56:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name COLLEY, VAN Arrest Type Misdemeanor DOB 5/27/1961 Height 6.0 Weight 225 Arrest Date Time 2017-04-08 07:30:00 Court Case 5902017213310 Charge Description UNLAWFULLY TAKE MIG GAME BIRD Bond Amount 500.00 Name CONNER, BYRON Arrest Type Misdemeanor DOB 6/20/2000 Height 5.8 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-08 08:04:00 Court Case 5902017213312 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name LAMONT, OMAR YUSUF Arrest Type Misdemeanor DOB 8/24/1989 Height 6.4 Weight 185 Arrest Date Time 2017-04-08 07:20:00 Court Case 5902017213311 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name ABDULLAH, KAMILLAH JANNELLE Arrest Type Misdemeanor DOB 3/17/1994 Height 5.1 Weight 198 Arrest Date Time 2017-04-08 12:23:00 Court Case 5902015002237 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 500.00 Name MASSEY, DARIUS JAMAL Arrest Type Misdemeanor DOB 6/19/1994 Height 5.8 Weight 180 Arrest Date Time 2017-04-08 12:36:00 Court Case 5902016026013 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 500.00 Name PASKIECZ, CHICAGO Arrest Type Traffic DOB 2/4/1965 Height 5.7 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-08 10:57:00 Court Case 102016701022 Charge Description SPEEDING Bond Amount 1000.00 Name BOST, JEFFREY MARK Arrest Type Misdemeanor DOB 11/24/1974 Height 6.1 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-08 12:50:00 Court Case 1202016720154 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 1000.00 Name HEGEDUS, JAMES MICHAEL Arrest Type Misdemeanor DOB 7/20/1969 Height 5.5 Weight 140 Arrest Date Time 2017-04-08 13:50:00 Court Case 5902016031090 Charge Description SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS Bond Amount 500.00 Name JOHNSON, TAWAYLYN Arrest Type Misdemeanor DOB 5/9/1984 Height 5.8 Weight 180 Arrest Date Time 2017-04-08 14:14:00 Court Case 5902017211989 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 500.00 Name REYNOSO, IVAN Arrest Type Misdemeanor DOB 3/24/1998 Height 5.8 Weight 140 Arrest Date Time 2017-04-08 13:38:00 Court Case 5902016232274 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name HINES, CHARLOTTE ANITRA Arrest Type Felony DOB 11/9/1976 Height 5.5 Weight 180 Arrest Date Time 2017-04-08 14:46:00 Court Case 5902017213158 Charge Description OBTAIN CS BY FRAUD/FORGERY (F) Bond Amount 4000.00 Name JONES, CATHERINE Arrest Type Felony DOB 7/6/1968 Height 5.7 Weight 180 Arrest Date Time 2017-04-08 13:49:00 Court Case 5902017212995 Charge Description FELONY LARCENY Bond Amount 3000.00 Name SARON, MICHAEL JOHN Arrest Type Misdemeanor DOB 12/20/1961 Height 5.11 Weight 175 Arrest Date Time 2017-04-08 15:30:00 Court Case 5902017213321 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name TURSICK, DASHAWN NICHOLAS Arrest Type Misdemeanor DOB 5/25/1995 Height 5.8 Weight 195 Arrest Date Time 2017-04-08 16:35:00 Court Case 5902017213322 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name WHEELER, TEALA Arrest Type Felony DOB 9/7/1985 Height 5.2 Weight 145 Arrest Date Time 2017-04-08 16:45:00 Court Case 3502017054401 Charge Description MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) Bond Amount 25000.00









