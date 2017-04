Mecklenburg County Arrests and Mugshots 04-10-2017 Name ABBOTT, CHRISTOPHER JAMES Arrest Type Misdemeanor DOB 10/17/1988 Height 5.9 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-10 00:35:00 Court Case 1202016053070 Charge Description AID & ABET LARCENY (M) Bond Amount 3000.00 Name LAKE, DWAYNE LEAVITT Arrest Type Misdemeanor DOB 9/5/1992 Height 5.5 Weight 120 Arrest Date Time 2017-04-10 00:00:00 Court Case 5902017213470 Charge Description POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ Bond Amount 2000.00 Name MCINTOSH, JOHN GARY Arrest Type Traffic DOB 2/14/1961 Height 5.8 Weight 239 Arrest Date Time 2017-04-10 01:00:00 Court Case 2202015001682 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 500.00 Name EVANS, DEMOND Arrest Type Misdemeanor DOB 1/20/1975 Height 5.9 Weight 180 Arrest Date Time 2017-04-10 00:38:00 Court Case 5902017213473 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 2500.00 Name WILLIS, AKEELA NYSERIA Arrest Type Misdemeanor DOB 8/29/1981 Height 4.8 Weight 180 Arrest Date Time 2017-04-10 02:13:00 Court Case 5902017700637 Charge Description SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS Bond Amount 500.00 Name MORRIS, KAREEM JAMAL Arrest Type Misdemeanor DOB 7/8/1987 Height 6.1 Weight 180 Arrest Date Time 2017-04-10 03:08:00 Court Case 5902015014912 Charge Description POS/CON F-WN/LQ/MXBV UNATH PR Bond Amount 500.00 Name REYES-HERNANDEZ, JESUS Arrest Type Traffic DOB 1/24/1977 Height 5.7 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-10 02:24:00 Court Case 5902017213484 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 500.00 Name WALTERS, PATRICK RYAN Arrest Type Felony DOB 8/31/1982 Height 5.8 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-10 03:27:00 Court Case 5902017213487 Charge Description POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE Bond Amount 7500.00 Name FORDE, GEOFFREY STEVEN Arrest Type Misdemeanor DOB 3/17/1973 Height 5.6 Weight 175 Arrest Date Time 2017-04-10 04:50:00 Court Case 5902017213496 Charge Description CARRYING CONCEALED WEAPON Bond Amount 2500.00 Name JIMENEZ, BERNARDINO LOPEZ Arrest Type Traffic DOB 4/10/1985 Height 5.6 Weight 145 Arrest Date Time 2017-04-10 04:27:00 Court Case 5902017213497 Charge Description NO OPERATORS LICENSE Bond Amount 1000.00 Name VASQUEZ-GARCIA, JACOB Arrest Type Misdemeanor DOB 4/7/1984 Height 5.7 Weight 180 Arrest Date Time 2017-04-10 05:25:00 Court Case 5902017213491 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name FOSTER, DEREK JERMAINE Arrest Type Misdemeanor DOB 5/26/1975 Height 6.0 Weight 260 Arrest Date Time 2017-04-10 07:36:00 Court Case 5902017211992 Charge Description ASSAULT BY POINTING A GUN Bond Amount 2500.00 Name JOHNSON, LEO DARNELL Arrest Type Felony DOB 12/23/1968 Height 6.0 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-10 08:50:00 Court Case 3502016060056 Charge Description ATT OBTAIN CS FORGERY/FRAUD(F) Bond Amount 1000.00 Name BAILEY, DARIUS ANTOINE Arrest Type DOB 5/25/1995 Height 6.1 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-10 10:27:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name BROOKS, QUINCY Arrest Type Misdemeanor DOB 5/20/1993 Height 5.8 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-10 09:10:00 Court Case 5902017207456 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 1000.00 Name MACKIN, SYLVESTER Arrest Type DOB 8/6/1980 Height 5.7 Weight 165 Arrest Date Time 2017-04-10 10:22:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name ADCOCK, JOHN TAYLOR Arrest Type DOB 2/19/1989 Height 5.11 Weight 140 Arrest Date Time 2017-04-10 12:02:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name HAMILTON, JACKIE JERMAINE Arrest Type Misdemeanor DOB 7/28/1983 Height 5.10 Weight 200 Arrest Date Time 2017-04-10 10:39:00 Court Case 5902017213165 Charge Description FINANCIAL CARD FRAUD (M) Bond Amount 500.00 Name JONATHAN, NEELY Arrest Type DOB 9/17/1984 Height 6.0 Weight 165 Arrest Date Time 2017-04-10 12:09:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name SMITH, ELLIOT KYLE Arrest Type Misdemeanor DOB 5/16/1968 Height 5.9 Weight 190 Arrest Date Time 2017-04-10 09:15:00 Court Case 4802017051914 Charge Description UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH Bond Amount 250.00 Name WIGFALL, MARCO DESHAWN Arrest Type DOB 9/8/1985 Height 6.0 Weight 225 Arrest Date Time 2017-04-10 11:39:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name CASTRO, EDWIN ALONSO Arrest Type DOB 3/30/1985 Height 5.10 Weight 210 Arrest Date Time 2017-04-10 12:28:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name MYRICK, YESSICA ACEVEDO Arrest Type Misdemeanor DOB 4/8/1979 Height 5.5 Weight 217 Arrest Date Time 2017-04-10 11:13:00 Court Case 5902017213221 Charge Description POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Bond Amount 500.00 Name PAYNE, FREDRICK HARVEY Arrest Type Misdemeanor DOB 11/19/1962 Height 5.11 Weight 178 Arrest Date Time 2017-04-10 09:30:00 Court Case 5902017207381 Charge Description DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) Bond Amount Name DIXON, ANTHONY LAMAR Arrest Type Misdemeanor DOB 6/29/1992 Height 6.3 Weight 180 Arrest Date Time 2017-04-10 12:00:00 Court Case 5902016033673 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name MCCREARY, ROSAMUEL Arrest Type Misdemeanor DOB 9/30/1996 Height 6.3 Weight 190 Arrest Date Time 2017-04-10 10:08:00 Court Case 5902017213520 Charge Description CARRYING CONCEALED GUN(M) Bond Amount Name MORRIS, MARLON Arrest Type DOB 3/31/1972 Height 5.11 Weight 175 Arrest Date Time 2017-04-10 13:31:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name SIMMONS, BRIAN Arrest Type DOB 10/11/1981 Height 5.7 Weight 165 Arrest Date Time 2017-04-10 13:53:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name BROOKS, SHALETA DANALEE Arrest Type Misdemeanor DOB 2/10/1994 Height 5.2 Weight 154 Arrest Date Time 2017-04-10 12:05:00 Court Case 5902017212007 Charge Description INJURY TO REAL PROPERTY Bond Amount Name CURRY, JAKAYLA B Arrest Type Misdemeanor DOB 7/21/1993 Height 5.3 Weight 215 Arrest Date Time 2017-04-10 10:00:00 Court Case 5902015225752 Charge Description INJURY TO PERSONAL PROPERTY Bond Amount 500.00 Name DANIEL, FREDERICK ARTHUR Arrest Type Misdemeanor DOB 3/8/1985 Height 6.1 Weight 185 Arrest Date Time 2017-04-10 12:40:00 Court Case 5902017208336 Charge Description POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Bond Amount 500.00 Name DIABY, SONGSERRE Arrest Type Misdemeanor DOB 12/8/1979 Height 5.7 Weight 130 Arrest Date Time 2017-04-10 12:35:00 Court Case 5902017213416 Charge Description UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH Bond Amount 500.00 Name JAMES, RYAN CRAIG Arrest Type DOB 7/26/1990 Height 6.6 Weight 210 Arrest Date Time 2017-04-10 14:41:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name SAMIR, JACQUES Arrest Type Misdemeanor DOB 8/7/1979 Height 5.9 Weight 210 Arrest Date Time 2017-04-10 13:15:00 Court Case 5902016205647 Charge Description RESISTING PUBLIC OFFICER Bond Amount 500.00 Name WYNN, EBUN ROY Arrest Type Misdemeanor DOB 1/26/1990 Height 5.11 Weight 190 Arrest Date Time 2017-04-10 11:30:00 Court Case 5902017212734 Charge Description DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) Bond Amount Name JOHNSON, TAWAYLYN Arrest Type DOB 5/9/1984 Height 5.8 Weight 185 Arrest Date Time 2017-04-10 15:45:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name VANN, MATTHEW Arrest Type DOB 4/10/1981 Height 6.2 Weight 235 Arrest Date Time 2017-04-10 15:43:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name BRIGHT, MARK ANTHONY Arrest Type Felony DOB 6/11/1970 Height 5.10 Weight 200 Arrest Date Time 2017-04-10 14:52:00 Court Case 5902016246814 Charge Description SHOOTING/THROWING AT TRAIN (F) Bond Amount 5000.00 Name WALTON, SEAN Arrest Type Misdemeanor DOB 6/9/1977 Height 5.9 Weight 220 Arrest Date Time 2017-04-10 14:50:00 Court Case 5902017204675 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 1000.00 Name BLAKE, RAVEN Arrest Type Misdemeanor DOB 2/20/2001 Height 5.2 Weight 110 Arrest Date Time 2017-04-10 14:48:00 Court Case 5902017213526 Charge Description BREAKING OR ENTERING (M) Bond Amount Name DUNHAM, SCOTT JERALD Arrest Type Misdemeanor DOB 11/16/1970 Height 5.6 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-10 14:40:00 Court Case 5902016247072 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 2000.00 Name HENIGHAN, EMANUEL JAMACUS Arrest Type Misdemeanor DOB 7/3/1995 Height 5.11 Weight 180 Arrest Date Time 2017-04-10 13:49:00 Court Case 5902016026560 Charge Description FAIL PROVIDE PROOF FARE PAY Bond Amount 500.00 Name SIMMONS, CHRISTIAN DERRARD Arrest Type Misdemeanor DOB 10/4/1988 Height 6.2 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-10 14:59:00 Court Case 5902017213418 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name DEBERRY, TEVIN JAMAL Arrest Type Misdemeanor DOB 7/7/1994 Height 6.2 Weight 180 Arrest Date Time 2017-04-10 04:19:00 Court Case 5902017212339 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name RENEGAR, KRISTIN JAZMYN Arrest Type Misdemeanor DOB 6/1/1993 Height 5.10 Weight 123 Arrest Date Time 2017-04-10 14:40:00 Court Case 5902017212473 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 500.00 Name RICHARDSON, TRISTIN JOSHUA Arrest Type Misdemeanor Name RICHARDSON, TRISTIN JOSHUA Arrest Type Misdemeanor DOB 11/8/1986 Height 5.6 Weight 185 Arrest Date Time 2017-04-10 13:50:00 Court Case 5902017212177 Charge Description COMMUNICATING THREATS Bond Amount

Mecklenburg County Arrests and Mugshots 04-10-2017

