Mecklenburg County Arrests and Mugshots 04-12-2017 Name MARIN, DAVID ENRIQUE Arrest Type DOB 2/2/1973 Height 5.5 Weight 225 Arrest Date Time 2017-04-12 00:10:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name MAHATHA, GEORGE LEE Arrest Type Misdemeanor DOB 6/19/1977 Height 6.1 Weight 185 Arrest Date Time 2017-04-12 00:35:00 Court Case 5902016227095 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name OGO, MARCUS NNAMBI Arrest Type Felony DOB 10/16/1999 Height 5.7 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-12 00:12:00 Court Case 5902017213682 Charge Description FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) Bond Amount 500.00 Name WALL, EMILY ANN Arrest Type Misdemeanor DOB 6/28/1990 Height 5.8 Weight 140 Arrest Date Time 2017-04-12 01:15:00 Court Case 5902017213621 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 1000.00 Name BALDWIN, OLIN DOUGLAS Arrest Type Misdemeanor DOB 7/14/1979 Height 6.2 Weight 165 Arrest Date Time 2017-04-12 00:38:00 Court Case 5902017213702 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 2500.00 Name BELMER, GREGORY MARSHALL Arrest Type Traffic DOB 3/22/1969 Height 5.9 Weight 189 Arrest Date Time 2017-04-12 01:22:00 Court Case 1202013053270 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 7500.00 Name CHAMBERS, ROBERT DYLAN Arrest Type Misdemeanor DOB 11/16/1991 Height 6.3 Weight 190 Arrest Date Time 2017-04-12 00:38:00 Court Case 5902017213703 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 500.00 Name MASSEY, ERNEST Arrest Type Misdemeanor DOB 8/30/1995 Height 5.8 Weight 140 Arrest Date Time 2017-04-12 00:33:00 Court Case 5902017213696 Charge Description RESISTING PUBLIC OFFICER Bond Amount 500.00 Name DESOUZALIMADACOSTA, BRUNA KAMYLLA Arrest Type Traffic DOB 9/24/1992 Height 5.11 Weight 162 Arrest Date Time 2017-04-12 01:14:00 Court Case 5902017213705 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1250.00 Name CALDWELL, LAKETA MICHELLE Arrest Type Misdemeanor DOB 6/17/1987 Height 5.6 Weight 190 Arrest Date Time 2017-04-12 03:19:00 Court Case 5902017213671 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name CHANEY, CLIFFORD LOVE Arrest Type Traffic DOB 2/22/1973 Height 5.9 Weight 180 Arrest Date Time 2017-04-12 03:00:00 Court Case 5902015041908 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 500.00 Name EDMONDS, REGINALD LEE Arrest Type Felony DOB 10/26/1999 Height 6.3 Weight 195 Arrest Date Time 2017-04-12 03:37:00 Court Case 5902017213704 Charge Description ACCESSORY AFTER THE FACT (F) Bond Amount 2500.00 Name GURLEY, KIERRA UNIQUE Arrest Type Felony DOB 3/10/1997 Height 5.3 Weight 115 Arrest Date Time 2017-04-12 04:15:00 Court Case 5902017213699 Charge Description ASSAULT PHY INJ EMERGENCY PRSN Bond Amount 1500.00 Name WEST, ROBERT Arrest Type Misdemeanor DOB 1/7/1972 Height 5.8 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-12 04:30:00 Court Case 5902017213683 Charge Description COMMUNICATING THREATS Bond Amount Name HEERMAN, CASEY COLLEN-MICHAEL Arrest Type Misdemeanor DOB 5/21/1984 Height 5.10 Weight 205 Arrest Date Time 2017-04-12 06:37:00 Court Case 5902017213720 Charge Description POSSESS FIREARM ON CITY PROP Bond Amount 500.00 Name AUSTIN, COREY MARTIN Arrest Type Misdemeanor DOB 6/24/1969 Height 6.1 Weight 206 Arrest Date Time 2017-04-12 08:50:00 Court Case 5902017002416 Charge Description FAIL PROVIDE PROOF FARE PAY Bond Amount 500.00 Name CUNNINGHAM, DIVEE RAEQUAN Arrest Type DOB 4/19/1997 Height 5.10 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-12 09:24:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name NEAL, BRIAN LAMAR Arrest Type DOB 7/25/1978 Height 5.8 Weight 190 Arrest Date Time 2017-04-12 09:36:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name ANDREWS, HAROLD Arrest Type DOB 8/11/1963 Height 5.10 Weight 180 Arrest Date Time 2017-04-12 10:49:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name FRAZIER, DERRICK BERNARD Arrest Type Misdemeanor DOB 9/24/1959 Height 6.0 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-12 09:45:00 Court Case 5902017007648 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name HOOD, DAVON CHARLES Arrest Type Felony DOB 1/7/1986 Height 6.5 Weight 235 Arrest Date Time 2017-04-12 10:03:00 Court Case 5902017213716 Charge Description ASSAULT BY STRANGULATION Bond Amount Name KOLCZAK, DAYTON Arrest Type Misdemeanor DOB 9/24/1991 Height 5.11 Weight 175 Arrest Date Time 2017-04-12 08:50:00 Court Case 5902015217127 Charge Description MISDEMEANOR PROBATION VIOL Bond Amount 5000.00 Name PINCKNEY, ALFRED MONDERO Arrest Type Misdemeanor DOB 8/5/1996 Height 6.0 Weight 180 Arrest Date Time 2017-04-12 09:30:00 Court Case 5902017213510 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount Name BAUTISTA, ALEXIS Arrest Type DOB 7/4/1980 Height 5.5 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-12 11:38:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name BUXTON, CHRISTOPHER Arrest Type DOB 2/21/1983 Height 6.0 Weight 200 Arrest Date Time 2017-04-12 11:28:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name CATHCART, GINA Arrest Type Felony DOB 8/30/1992 Height 4.11 Weight 120 Arrest Date Time 2017-04-12 08:22:00 Court Case 5902017213711 Charge Description FELONY POSSESSION OF COCAINE Bond Amount 1000.00 Name PITTS, JAMES ERIC Arrest Type Misdemeanor DOB 4/18/1978 Height 5.9 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-12 09:33:00 Court Case 5902016032923 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 500.00 Name WHITE, WESLEY WARREN Arrest Type Misdemeanor DOB 5/12/1971 Height 6.0 Weight 205 Arrest Date Time 2017-04-12 08:45:00 Court Case 5902017213640 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name ANTHONY, SIERRA LATRICE Arrest Type Misdemeanor DOB 10/7/1991 Height 5.5 Weight 130 Arrest Date Time 2017-04-12 11:41:00 Court Case 5902017202733 Charge Description INJURY TO REAL PROPERTY Bond Amount 300.00 Name GERVACIO, ISRAEL CRUZ Arrest Type DOB 3/9/1978 Height 5.9 Weight 230 Arrest Date Time 2017-04-12 12:25:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name RODRIGUEZ, CHRISTIAN ROBERTO Arrest Type DOB 4/18/1980 Height 5.2 Weight 145 Arrest Date Time 2017-04-12 12:21:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name SHISHMAN, IVAN Arrest Type Felony DOB 10/24/1990 Height 5.9 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-12 10:46:00 Court Case 8902017050020 Charge Description ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY Bond Amount 5000.00 Name SMITH, JAMES FREDRICK Arrest Type Felony DOB 1/20/1995 Height 6.2 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-12 07:40:00 Court Case 5902017213738 Charge Description POSSESSION OF FIREARM BY FELON Bond Amount 7500.00 Name BOBO, TERRANCE Arrest Type DOB 2/17/1999 Height . Weight Arrest Date Time 2017-04-12 14:08:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name DEAN, RAE Arrest Type DOB 7/31/1991 Height . Weight Arrest Date Time 2017-04-12 14:12:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name HELMS, JAMES H Arrest Type DOB 5/17/1995 Height 5.7 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-12 13:37:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name BELYEW, MARQUEE Arrest Type Misdemeanor DOB 4/20/1990 Height 5.7 Weight 110 Arrest Date Time 2017-04-12 10:40:00 Court Case 5902016220764 Charge Description MISDEMEANOR PROBATION VIOL Bond Amount 5000.00 Name DRAYTON, ELIJAH Arrest Type Misdemeanor DOB 7/16/1962 Height 6.1 Weight 215 Arrest Date Time 2017-04-12 10:45:00 Court Case 5902017212415 Charge Description DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) Bond Amount Name DUNCAN, DESTINY LAKIA Arrest Type Misdemeanor DOB 6/21/1995 Height 5.5 Weight 220 Arrest Date Time 2017-04-12 11:30:00 Court Case 5902017213753 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name NELSON, LEE CHESTER Arrest Type Felony DOB 4/11/1995 Height 6.0 Weight 185 Arrest Date Time 2017-04-12 12:13:00 Court Case 5902017213615 Charge Description LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) Bond Amount 15000.00 Name OGO, MARCUS Arrest Type DOB 10/16/1999 Height 5.8 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-12 15:04:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name TANNER, TARRENCE LEE Arrest Type Felony DOB 5/15/1993 Height 5.6 Weight 260 Arrest Date Time 2017-04-12 11:48:00 Court Case 5902017213750 Charge Description FELONY POSSESSION OF COCAINE Bond Amount 1000.00 Name BARNETT, SHARON VERONICA Arrest Type Misdemeanor DOB 7/28/1968 Height 5.3 Weight 110 Arrest Date Time 2017-04-12 12:30:00 Court Case 5902015227514 Charge Description SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS Bond Amount 500.00 Name BROWN, CHACE Arrest Type DOB 12/14/1997 Height 6.0 Weight 185 Arrest Date Time 2017-04-12 15:58:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name DAWKINS, DANUDI WENDU Arrest Type Misdemeanor DOB 5/10/1977 Height 6.2 Weight 230 Arrest Date Time 2017-04-12 12:46:00 Court Case 5902017212324 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name GRIFFIN, CYNTHIA ANDREA Arrest Type Traffic DOB 11/11/1993 Height 5.1 Weight 136 Arrest Date Time 2017-04-12 13:04:00 Court Case 7902017701904 Charge Description SPEEDING Bond Amount 5000.00 Name MACKIN, SYLVESTER DANYELL Arrest Type Felony DOB 8/6/1980 Height 5.7 Weight 165 Arrest Date Time 2017-04-12 14:20:00 Court Case 5902017213728 Charge Description LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) Bond Amount 10000.00 Name PORTERFIELD, LISA MARIE Arrest Type Misdemeanor DOB 6/16/1980 Height 4.11 Weight 105 Arrest Date Time 2017-04-12 12:35:00 Court Case 5902017212682 Charge Description MISDEMEANOR CHILD ABUSE Bond Amount 2500.00 Name ROBINSON, CHAUN TY-ERIC Arrest Type Felony DOB 12/6/1996 Height 5.9 Weight 130 Arrest Date Time 2017-04-12 07:08:00 Court Case 5902017213521 Charge Description ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON Bond Amount 50000.00 Name AMELL, TODD MICHAEL Arrest Type Misdemeanor DOB 3/12/1972 Height 5.9 Weight 165 Arrest Date Time 2017-04-12 14:30:00 Court Case 1002016091656 Charge Description FAIL TO WORK AFTER PAID Bond Amount 1000.00 Name BRADLEY, MASON LAWRANCE Arrest Type Felony DOB 2/14/1990 Height 5.9 Weight 195 Arrest Date Time 2017-04-12 14:29:00 Court Case 5902017213747 Charge Description OBTAIN CS BY FRAUD/FORGERY (F) Bond Amount 2500.00 Name CARTER, CLYDE Arrest Type Misdemeanor DOB 7/31/1991 Height 5.8 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-12 13:20:00 Court Case 5902017213501 Charge Description DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) Bond Amount Name CASSAMAJOR, DJERRY Arrest Type Felony DOB 5/24/1995 Height 5.9 Weight 185 Arrest Date Time 2017-04-12 13:00:00 Court Case 5902017213770 Charge Description EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE Bond Amount 70000.00 Name HUNSUCKER, RAMON AGUSTUS Arrest Type Misdemeanor DOB 1/24/1974 Height 6.2 Weight 185 Arrest Date Time 2017-04-12 11:23:00 Court Case 5902017213768 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name MCCRAY, DERRYL Arrest Type Misdemeanor DOB 12/2/1991 Height 6.0 Weight 240 Arrest Date Time 2017-04-12 12:55:00 Court Case 5902017001735 Charge Description FAIL PROVIDE PROOF FARE PAY Bond Amount 500.00 Name SIMMONS, BRIAN WENSLO Arrest Type DOB 10/11/1981 Height 5.7 Weight 175 Arrest Date Time 2017-04-12 16:54:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name BELK, TYREE MARQUISE Arrest Type Felony DOB 10/15/1989 Height 6.4 Weight 245 Arrest Date Time 2017-04-12 16:12:00 Court Case 5902017213744 Charge Description POSSESSION OF FIREARM BY FELON Bond Amount 20000.00 Name BLACK, BRYAN ALEXANDER-LEHUA Arrest Type Misdemeanor DOB 8/22/1985 Height 5.10 Weight 195 Arrest Date Time 2017-04-12 15:17:00 Court Case 3502007018388 Charge Description PUBLIC ORDER-FREE TEXT Bond Amount 2000.00 Name CHAMBERS, RAYMOND Arrest Type Felony DOB 7/2/1962 Height 5.4 Weight 140 Arrest Date Time 2017-04-12 16:20:00 Court Case 5902017010066 Charge Description HABITUAL MISDEMEANOR ASSAULT Bond Amount 10000.00 Name JOHNSON, TREYMAINE Arrest Type Felony DOB 11/6/1993 Height 5.9 Weight 165 Arrest Date Time 2017-04-12 16:45:00 Court Case 5902017010084 Charge Description FIRST DEGREE MURDER Bond Amount Name KIRKPATRICK, MARCUS TAVARIS Arrest Type Felony DOB 3/2/1979 Height 5.7 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-12 11:00:00 Court Case 5902017213604 Charge Description FIRST DEGREE BURGLARY Bond Amount 20000.00 Name PATTON, MELISSA NICHOLE Arrest Type Misdemeanor DOB 3/5/1992 Height 5.5 Weight 205 Arrest Date Time 2017-04-12 14:30:00 Court Case 1002016091657 Charge Description FAIL TO WORK AFTER PAID Bond Amount 500.00 Name RAMIREZ, JOSE ALBERTO Arrest Type Misdemeanor DOB 5/14/1994 Height 5.6 Weight 140 Arrest Date Time 2017-04-12 14:15:00 Court Case 5902017213775 Charge Description SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS Bond Amount 500.00 Name SADLER, DARIUS Arrest Type Misdemeanor DOB 12/10/1997 Height 5.7 Weight 130 Arrest Date Time 2017-04-12 14:50:00 Court Case 5902017206019 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 1000.00 Name WILKINS, ANDREW Arrest Type Misdemeanor DOB Mecklenburg County Arrests and Mugshots 04-12-2017

