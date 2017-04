Mecklenburg County Arrests and Mugshots 04-15-2017 Name MCALLISTER, CAMERON JAMES Arrest Type Traffic DOB 8/26/1994 Height 5.7 Weight 135 Arrest Date Time 2017-04-15 00:32:00 Court Case 5902017214179 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2000.00 Name MAJOR, ROGER VERNON Arrest Type Misdemeanor DOB 5/4/1958 Height 6.1 Weight 210 Arrest Date Time 2017-04-15 00:54:00 Court Case 5902017214190 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name WEBBER, JAYLON DESHAWN Arrest Type Felony DOB 12/20/1998 Height 6.2 Weight 185 Arrest Date Time 2017-04-15 01:31:00 Court Case 5902017214198 Charge Description PWISD MARIJUANA Bond Amount 2000.00 Name STEELE, DONQUARIUS TERRELL Arrest Type Felony DOB 6/14/1993 Height 5.8 Weight 145 Arrest Date Time 2017-04-15 02:35:00 Court Case 5902017214201 Charge Description LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) Bond Amount 5000.00 Name TENSLEY, TAWANA TRAI Arrest Type Misdemeanor DOB 5/2/1984 Height 5.7 Weight 250 Arrest Date Time 2017-04-15 02:34:00 Court Case 5902017214199 Charge Description ASSAULT AND BATTERY Bond Amount Name TOBIAS, OMARRI Arrest Type Misdemeanor DOB 7/8/2000 Height 5.8 Weight 102 Arrest Date Time 2017-04-15 03:33:00 Court Case 5902017212970 Charge Description ASSAULT AND BATTERY Bond Amount Name MURRELL, ALEISHA YVONNE Arrest Type Traffic DOB 6/14/1994 Height 5.3 Weight 110 Arrest Date Time 2017-04-15 02:32:00 Court Case 5902017214214 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1000.00 Name IRIAS, JOSHUA ODANEL Arrest Type Traffic DOB 9/21/1991 Height 5.6 Weight 140 Arrest Date Time 2017-04-15 03:10:00 Court Case 5902017214215 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1000.00 Name BRISON, ANTHONY FRAZIER Arrest Type Misdemeanor DOB 9/1/1970 Height 6.1 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-15 03:53:00 Court Case 5902017214218 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name DILDY, MARSHALL GLENN Arrest Type Traffic DOB 2/7/1981 Height 6.1 Weight 200 Arrest Date Time 2017-04-15 03:01:00 Court Case 5902017214217 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1000.00 Name ZELAYA-ACOSTA, JOSE ANTONIO Arrest Type Traffic DOB 2/7/1981 Height 5.9 Weight 180 Arrest Date Time 2017-04-15 06:30:00 Court Case 1202015052168 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 4000.00 Name GRIMBALL, JERRON JEVAR Arrest Type Misdemeanor DOB 12/29/1976 Height 6.1 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-15 08:42:00 Court Case 5902015230251 Charge Description MISDEMEANOR PROBATION VIOL Bond Amount 2500.00 Name YOUNG, CORNELIUS DIJON Arrest Type Misdemeanor DOB 4/10/1994 Height 6.3 Weight 275 Arrest Date Time 2017-04-15 09:42:00 Court Case 5902017214203 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name BELLEN, COLIN DAVID Arrest Type Felony DOB 6/29/1994 Height 6.0 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-15 06:55:00 Court Case 5902017214230 Charge Description SECOND DEGREE FORCE SEX OFF Bond Amount 10000.00 Name HAIGBEA, JAZIYAH Arrest Type Felony DOB 9/13/1999 Height 5.6 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-15 09:25:00 Court Case 5902017214234 Charge Description POSSESSION OF FIREARM BY FELON Bond Amount 25000.00 Name SYED, ISHAQ AREEB Arrest Type Misdemeanor DOB 4/15/1993 Height 5.10 Weight 250 Arrest Date Time 2017-04-15 11:39:00 Court Case 5902017214224 Charge Description POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Bond Amount Name BROWN, JALIN D’ANGELO Arrest Type DOB 8/9/1998 Height 5.8 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-15 14:48:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name DAWKINS, KEESHA RENEE Arrest Type Misdemeanor DOB 3/23/1984 Height 5.3 Weight 200 Arrest Date Time 2017-04-15 13:57:00 Court Case 5902017214239 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name HAMILTON, JIMMY RICO Arrest Type Misdemeanor DOB 10/23/1994 Height 5.11 Weight 195 Arrest Date Time 2017-04-15 14:17:00 Court Case 5902017214103 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 1000.00 Name MINTER, PATRICK LEVOLIGER Arrest Type Felony DOB 9/18/1984 Height 6.0 Weight 190 Arrest Date Time 2017-04-15 03:20:00 Court Case 5902017214136 Charge Description POSSESSION OF FIREARM BY FELON Bond Amount 10000.00 Name SKRINE, JOHNISE T Arrest Type Misdemeanor DOB 9/27/1994 Height 5.6 Weight 100 Arrest Date Time 2017-04-15 14:30:00 Court Case 5902017214241 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount 1000.00 Name EL, AZIZ MANTEEN Arrest Type Misdemeanor DOB 2/4/1972 Height 5.6 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-15 14:58:00 Court Case 5902015234875 Charge Description COMMUNICATING THREATS Bond Amount 3000.00 Name CLIFTON, MICHAEL TRAVERS Arrest Type Misdemeanor DOB 7/14/1986 Height 5.11 Weight 240 Arrest Date Time 2017-04-15 16:20:00 Court Case 5902017214200 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name CHIVALA, SELVIN NEHEMIAS Arrest Type Felony DOB 5/9/1992 Height 5.4 Weight 165 Arrest Date Time 2017-04-15 13:10:00 Court Case 5902016000178 Charge Description INDECENT LIBERTIES WITH CHILD Bond Amount 100000.00 Name FINCH, KEITH ALEXANDER Arrest Type Misdemeanor DOB 1/9/1970 Height 5.8 Weight 230 Arrest Date Time 2017-04-15 17:01:00 Court Case 5902017214106 Charge Description COMMUNICATING THREATS Bond Amount Share Police Investigate Shooting in West Charlotte

Lancaster Man Arrested After Firing Gun Towards Occupied Cars

Stupid Crime of the Week: Man Sexually Assaults Worker, Then Signs His Name on a Comment Card

Union County Arrests and Mugshots 04-15-2017

Mecklenburg County Arrests and Mugshots 04-15-2017

Search Site Search for:





Charlotte Mugshots ROSS, BARRION MAURICE Charged With SECOND DEGREE TRESPASS.











: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/crimeincharlotte/public_html/wp-content/themes/twentyten/header.php:25) inon line