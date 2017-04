Mecklenburg County Arrests and Mugshots 04-16-2017 Name GOELLER, BRANDON ALEXANDER Arrest Type Traffic DOB 7/26/1994 Height 6.0 Weight 190 Arrest Date Time 2017-04-16 00:41:00 Court Case 6602016057541 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1000.00 Name ALVAREZ, JORGE Arrest Type Traffic DOB 12/24/1974 Height 5.7 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-16 00:04:00 Court Case 5902017214282 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1000.00 Name LETTS, JAMES JOSEPH Arrest Type Misdemeanor DOB 7/21/1948 Height 5.7 Weight 178 Arrest Date Time 2017-04-16 01:18:00 Court Case 5902017214270 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name SALLEY, TREVOR Arrest Type Misdemeanor DOB 10/22/1975 Height 6.1 Weight 250 Arrest Date Time 2017-04-16 02:45:00 Court Case 5902017214274 Charge Description COMMUNICATING THREATS Bond Amount Name SANCHEZ-CARTAGENA, GERARDO ELY Arrest Type Traffic DOB 10/9/1982 Height 5.6 Weight 140 Arrest Date Time 2017-04-16 00:30:00 Court Case 5902017214288 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1500.00 Name THOMAS, NYKEYA SAMONE Arrest Type Misdemeanor DOB 11/23/1994 Height 5.2 Weight 100 Arrest Date Time 2017-04-16 01:21:00 Court Case 5902017214292 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount 1500.00 Name JONES, CLEVLAND Arrest Type Misdemeanor DOB 10/11/1973 Height 5.5 Weight 167 Arrest Date Time 2017-04-16 01:16:00 Court Case 5902017214294 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name KENAN, FRANKLIN SHEROD Arrest Type Traffic DOB 10/6/1978 Height 6.2 Weight 220 Arrest Date Time 2017-04-16 03:19:00 Court Case 8302015702922 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 500.00 Name JOHNSON, JOHN O Arrest Type Misdemeanor DOB 4/20/1989 Height 6.0 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-16 04:41:00 Court Case 5902017214304 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name MAGANA, OSCAR DAVID-HERNANDEZ Arrest Type Felony DOB 7/2/1990 Height 5.8 Weight 165 Arrest Date Time 2017-04-16 00:34:00 Court Case 5902017214303 Charge Description PWIMSD SCH I CS Bond Amount 5000.00 Name LAGUNA-CELAYA, MARIA DE-JESUS Arrest Type Misdemeanor DOB 2/25/1997 Height 5.1 Weight 140 Arrest Date Time 2017-04-16 00:52:00 Court Case 5902017214309 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 500.00 Name JENNINGS, ANTONIO XAVIER Arrest Type Felony DOB 11/27/1981 Height 6.4 Weight 320 Arrest Date Time 2017-04-16 05:48:00 Court Case 5902017004268 Charge Description OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE Bond Amount 2500.00 Name WEH, JOSEPH Arrest Type Misdemeanor DOB 6/14/1953 Height 5.8 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-16 06:30:00 Court Case 5902017214311 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name BROWN, ALFONSO FREDRICK Arrest Type Misdemeanor DOB 3/25/1979 Height 5.7 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-16 08:00:00 Court Case 5902017214315 Charge Description DISORDERLY CONDUCT Bond Amount 500.00 Name CRUZ, HECTOR REYNALDO Arrest Type Misdemeanor DOB 8/22/1979 Height 5.9 Weight 200 Arrest Date Time 2017-04-16 09:20:00 Court Case 5902017214319 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name PATTERSON, MYLEICK SHAWN Arrest Type Felony DOB 11/24/1997 Height 5.11 Weight 210 Arrest Date Time 2017-04-16 10:27:00 Court Case 5902017213723 Charge Description OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE Bond Amount 2500.00 Name BAKER, WILLIE JAMES Arrest Type Misdemeanor DOB 2/27/1952 Height 5.10 Weight 180 Arrest Date Time 2017-04-16 08:52:00 Court Case 5902015211162 Charge Description UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH Bond Amount 500.00 Name GOODRICH, MARSHA MACKEY Arrest Type Felony DOB 1/10/1986 Height 5.2 Weight 130 Arrest Date Time 2017-04-16 11:25:00 Court Case 5902017214128 Charge Description INT CHILD ABUSE-SER BODLY INJ Bond Amount Name KIRKPATRICK, WILLIAM BENJAMIN Arrest Type Misdemeanor DOB 5/14/1983 Height 6.3 Weight 200 Arrest Date Time 2017-04-16 11:30:00 Court Case 5902017214213 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name MILLS, CALVIN WILLIAM Arrest Type Misdemeanor DOB 5/29/1970 Height 5.9 Weight 210 Arrest Date Time 2017-04-16 11:30:00 Court Case 5902017214245 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name SMITH, MICHAEL NORMAN Arrest Type Misdemeanor DOB 5/12/1988 Height 6.3 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-16 12:20:00 Court Case 5902014223452 Charge Description MISDEMEANOR PROBATION VIOL Bond Amount 10000.00 Name BRYANT, JENNIFER ANN Arrest Type DOB 8/3/1985 Height 5.3 Weight 140 Arrest Date Time 2017-04-16 15:05:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name PETTIS, HARVEY LEE Arrest Type Misdemeanor DOB 7/5/1996 Height 6.1 Weight 195 Arrest Date Time 2017-04-16 13:30:00 Court Case 5902017211476 Charge Description COMMUNICATING THREATS Bond Amount 500.00 Name NAGAN, BOLES Arrest Type Misdemeanor DOB 1/1/1995 Height 5.8 Weight 140 Arrest Date Time 2017-04-16 14:38:00 Court Case 5902017214324 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 1000.00 Name MESSERSCHMIDT, MARY ANN Arrest Type Misdemeanor DOB 2/10/1965 Height 5.2 Weight 125 Arrest Date Time 2017-04-16 13:40:00 Court Case 5902016222565 Charge Description MISDEMEANOR PROBATION VIOL Bond Amount 5000.00 Name GRIFFITH, JOHNNIE LEE Arrest Type Misdemeanor DOB 10/16/1968 Height 5.8 Weight 140 Arrest Date Time 2017-04-16 13:05:00 Court Case 5902017214325 Charge Description ASSAULT BY POINTING A GUN Bond Amount 1000.00 Name BAILEY, BRITTANY DANIELLE Arrest Type Misdemeanor DOB 3/5/1999 Height 5.8 Weight 210 Arrest Date Time 2017-04-16 17:00:00 Court Case 5902017214332 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 500.00 Name JONES, CHRISTOPHER Arrest Type Misdemeanor DOB 7/25/1982 Height 5.10 Weight 180 Arrest Date Time 2017-04-16 16:50:00 Court Case 5902014246072 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount 2500.00 Name TEYMUROV, VYACHESLAV GARYEVICH Arrest Type Traffic DOB 11/13/1977 Height 5.8 Weight 180 Arrest Date Time 2017-04-16 16:21:00 Court Case 5902016233076 Charge Description DWLR IMPAIRED REV Bond Amount 500.00 Name TURNER, THOMAS SHA-RRON Arrest Type Misdemeanor DOB 10/27/1991 Height 5.11 Weight 210 Arrest Date Time 2017-04-16 16:30:00 Court Case 8302016703391 Charge Description SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Bond Amount 500.00 Share Man Assaults Woman at Wal-Mart in Front of a Minor

Police Investigate Shooting in West Charlotte

Mecklenburg County Arrests and Mugshots 04-16-2017

Union County Arrests and Mugshots 04-16-2017

York County Arrests and Mugshots 04-16-2017

Search Site Search for:





Charlotte Mugshots BYRUM, JEROME DONTAE Charged With FELONY POSSESSION MARIJUANA.











: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/crimeincharlotte/public_html/wp-content/themes/twentyten/header.php:25) inon line