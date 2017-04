Mecklenburg County Arrests and Mugshots 04-21-2017 Name COLON, MIGUEL AURELIO Arrest Type Felony DOB 11/21/1978 Height 5.8 Weight 200 Arrest Date Time 2017-04-21 00:35:00 Court Case 5902017214875 Charge Description FELONY POSSESSION SCH I CS Bond Amount 500.00 Name GEA, JOSE NICASIO Arrest Type Misdemeanor DOB 4/19/1998 Height 5.6 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-21 00:00:00 Court Case 5902016239739 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 1500.00 Name PERRYMAN, DEMORRIUS LAMAR Arrest Type Misdemeanor DOB 1/1/1997 Height 5.5 Weight 130 Arrest Date Time 2017-04-21 01:00:00 Court Case 5902017211698 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name BRAZZELL, JOHN CLIFTON Arrest Type Traffic DOB 7/30/1964 Height 6.1 Weight 250 Arrest Date Time 2017-04-21 02:15:00 Court Case 3502017702283 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 500.00 Name GRAHAM, JORDAN MONTEZ Arrest Type Misdemeanor DOB 12/30/1996 Height 5.7 Weight 185 Arrest Date Time 2017-04-21 01:06:00 Court Case 5902017214884 Charge Description POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ Bond Amount 500.00 Name HEGLER, VICTORIA LYNN Arrest Type Misdemeanor DOB 2/11/1999 Height 5.4 Weight 130 Arrest Date Time 2017-04-21 00:45:00 Court Case 7402017700239 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 1000.00 Name LOTT, CHARLES ANTHONY Arrest Type Misdemeanor DOB 5/29/1968 Height 6.3 Weight 250 Arrest Date Time 2017-04-21 00:13:00 Court Case 5902017214883 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name WILLIAMS, SAMUEL SCOTT Arrest Type Misdemeanor DOB 12/4/1992 Height 6.0 Weight 180 Arrest Date Time 2017-04-21 01:01:00 Court Case 5902017214888 Charge Description INTOXICATED AND DISRUPTIVE Bond Amount 250.00 Name HERNANDEZ, ABRAHAN SORROZA Arrest Type Traffic DOB 9/22/1997 Height 5.6 Weight 130 Arrest Date Time 2017-04-21 02:28:00 Court Case 5902017214894 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 750.00 Name TAYLOR, LILYAN DYANN Arrest Type Misdemeanor DOB 10/3/1993 Height 5.4 Weight 130 Arrest Date Time 2017-04-21 02:02:00 Court Case 5902017214892 Charge Description DISCHARGE FIREARM IN CITY Bond Amount 500.00 Name HARRIS, CORDARRIUS DONQUAY Arrest Type Traffic DOB 6/4/1994 Height 5.8 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-21 02:00:00 Court Case 5902017214905 Charge Description FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Bond Amount 250.00 Name MONTGOMERY, CHARLES RUSSELL Arrest Type Traffic DOB 6/29/1984 Height 5.11 Weight 190 Arrest Date Time 2017-04-21 03:20:00 Court Case 5902017214907 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1250.00 Name EVANS, DEMOND Arrest Type DOB 1/20/1975 Height 5.10 Weight 180 Arrest Date Time 2017-04-21 08:02:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name GRAHAM, KIERE Arrest Type Felony DOB 6/1/1994 Height 5.8 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-21 03:40:00 Court Case 5902017214908 Charge Description FIRST DEGREE BURGLARY Bond Amount 15000.00 Name LOTHARP, JAMES Arrest Type Misdemeanor DOB 12/3/1971 Height 5.9 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-21 06:48:00 Court Case 5902017214472 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name GAEDE, LYNDA SIGRID Arrest Type Misdemeanor DOB 12/31/1974 Height 5.7 Weight 135 Arrest Date Time 2017-04-21 07:07:00 Court Case 5902016226309 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 100.00 Name IRBY-DEAN, DANTE MAURICE Arrest Type Misdemeanor DOB 8/18/1981 Height 6.3 Weight 300 Arrest Date Time 2017-04-21 06:17:00 Court Case 4202013050941 Charge Description POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ Bond Amount 1000.00 Name THOMAS, DONNELL Arrest Type DOB 1/8/1974 Height 5.8 Weight 200 Arrest Date Time 2017-04-21 09:10:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name WILLIAMS, CHARLES ORLANDO Arrest Type Misdemeanor DOB 6/8/1993 Height 6.0 Weight 166 Arrest Date Time 2017-04-21 07:35:00 Court Case 5902016226402 Charge Description ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 Bond Amount 5000.00 Name GRAVES, JASON Arrest Type Non-Arrest DOB 12/25/1979 Height 5.7 Weight 183 Arrest Date Time 2017-04-21 09:26:00 Court Case Charge Description Federal Bond Amount Name WEDDINGTON, WILLIAM Arrest Type Non-Arrest DOB 1/2/1993 Height 5.7 Weight 145 Arrest Date Time 2017-04-21 09:20:00 Court Case Charge Description Probation Violation Bond Amount Name WEST, MATTHEW THOMAS Arrest Type Misdemeanor DOB 12/26/1984 Height 5.11 Weight 165 Arrest Date Time 2017-04-21 09:10:00 Court Case 5902017210429 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount 500.00 Name CLARK, MADISON LEIGH Arrest Type Misdemeanor DOB 10/18/2000 Height 5.3 Weight 120 Arrest Date Time 2017-04-21 09:23:00 Court Case 5902017206852 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 1000.00 Name HICKS, PAUL Arrest Type Misdemeanor DOB 7/26/1994 Height 5.7 Weight 220 Arrest Date Time 2017-04-21 09:56:00 Court Case 3102017700098 Charge Description SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Bond Amount 500.00 Name KRIDER, KAREEM Arrest Type DOB 6/14/1998 Height 5.10 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-21 11:05:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name LOWERY, ANDER LATONIO Arrest Type Felony DOB 2/2/1979 Height 5.6 Weight 250 Arrest Date Time 2017-04-21 08:45:00 Court Case 5902016033384 Charge Description FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY Bond Amount 10000.00 Name WORMLEY, TYRI TARELL Arrest Type Traffic DOB 4/17/1980 Height 5.11 Weight 185 Arrest Date Time 2017-04-21 09:37:00 Court Case 5902010244804 Charge Description NO OPERATORS LICENSE Bond Amount 1500.00 Name HAILEY, ANGELO CORTEZ Arrest Type Misdemeanor DOB 2/24/1988 Height 6.2 Weight 220 Arrest Date Time 2017-04-21 08:15:00 Court Case 5902017214920 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name JAMISON, DARIUS Arrest Type Misdemeanor DOB 8/23/1998 Height 6.0 Weight 175 Arrest Date Time 2017-04-21 06:58:00 Court Case 5902017214683 Charge Description ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON Bond Amount 2500.00 Name MERCER, SYDNEY Arrest Type Felony DOB 5/25/1997 Height 5.8 Weight 260 Arrest Date Time 2017-04-21 10:15:00 Court Case 5902016211825 Charge Description POSSESSION OF FIREARM BY FELON Bond Amount Name SMITH, ELLIOTT Arrest Type Felony DOB 5/16/1968 Height 5.10 Weight 195 Arrest Date Time 2017-04-21 10:52:00 Court Case 2902017050659 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount 10000.00 Name WRIGHT, KEVIN Arrest Type Traffic DOB 10/16/1993 Height 5.7 Weight 135 Arrest Date Time 2017-04-21 11:00:00 Court Case 1202017703847 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 500.00 Name BENNETT, JAESHAUN JAMAL Arrest Type Misdemeanor DOB 12/21/1997 Height 5.8 Weight 140 Arrest Date Time 2017-04-21 12:20:00 Court Case 5902017211100 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 5000.00 Name CATHEY, ANTONIO FERNELL Arrest Type Felony DOB 9/12/1992 Height 6.0 Weight 270 Arrest Date Time 2017-04-21 11:35:00 Court Case 5902017214626 Charge Description LARCENY BY EMPLOYEE Bond Amount 5000.00 Name GLAZE, CLARENCE RICHARD Arrest Type Misdemeanor DOB 10/24/1976 Height 5.9 Weight 200 Arrest Date Time 2017-04-21 11:20:00 Court Case 3502016064954 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name KNOTTS, ROBERT Arrest Type DOB 6/28/1989 Height . Weight Arrest Date Time 2017-04-21 12:44:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name YOUNG, ERNEST LEROY Arrest Type Misdemeanor DOB 7/1/1963 Height 6.1 Weight 198 Arrest Date Time 2017-04-21 11:40:00 Court Case 5902017214828 Charge Description MISDEMEANOR STALKING Bond Amount Name FOXX, ALEXIS Arrest Type Misdemeanor DOB 8/8/2000 Height 5.0 Weight 120 Arrest Date Time 2017-04-21 11:17:00 Court Case 5902017214924 Charge Description CITY/TOWN VIOLATION (M) Bond Amount Name BANKS, LAQUI-SHA DEANDRA Arrest Type Traffic DOB 10/4/1988 Height 5.3 Weight 195 Arrest Date Time 2017-04-21 13:45:00 Court Case 4002015729760 Charge Description RECKLESS DRIVING TO ENDANGER Bond Amount 500.00 Name BILLUPS, JASHARI MALIK Arrest Type DOB 7/18/1996 Height 5.5 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-21 14:28:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name BURKE, STEVEN Arrest Type Non-Arrest DOB 10/12/1984 Height 5.6 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-21 14:40:00 Court Case Charge Description Federal Bond Amount Name CORTEZ-GOMEZ, LAURENCIO Arrest Type Non-Arrest DOB 1/20/1987 Height 5.5 Weight 140 Arrest Date Time 2017-04-21 14:31:00 Court Case Charge Description Federal Bond Amount Name COX, JAMES EDWARD Arrest Type DOB 11/27/1959 Height 6.2 Weight 245 Arrest Date Time 2017-04-21 14:30:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name GALARZANIEVES, ALEX IVAN Arrest Type Felony DOB 9/24/1981 Height 5.9 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-21 11:00:00 Court Case 5902017214932 Charge Description ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER Bond Amount 400000.00 Name GOINGS, MARK Arrest Type Non-Arrest DOB 10/4/1971 Height 5.10 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-21 14:41:00 Court Case Charge Description Federal Bond Amount Name RODRIGUEZ-HERNANDEZ, JORGE IVAN Arrest Type DOB 7/23/1982 Height 5.7 Weight 175 Arrest Date Time 2017-04-21 14:27:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name CATHEY, KEAI HOSHANAH Arrest Type Felony DOB 6/7/1989 Height 5.7 Weight 180 Arrest Date Time 2017-04-21 15:00:00 Court Case 5902017214644 Charge Description ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON Bond Amount 50000.00 Name COLEMAN, RODNEY Arrest Type Non-Arrest DOB 12/4/1965 Height 6.2 Weight 235 Arrest Date Time 2017-04-21 15:35:00 Court Case Charge Description Federal Bond Amount Name COVINGTON, RICO ANTONIO Arrest Type Misdemeanor DOB 4/11/1979 Height 5.6 Weight 110 Arrest Date Time 2017-04-21 13:49:00 Court Case 5902017214933 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name MARTIN, TIJUANAE MONIQUE Arrest Type Misdemeanor DOB 4/8/2000 Height 5.5 Weight 120 Arrest Date Time 2017-04-21 12:30:00 Court Case 5902017214936 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name PARKER, WILLLIAM CORNELIUS Arrest Type DOB 4/21/1978 Height 6.0 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-21 15:24:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name SMITH, QYNCHETTA LAQUISE Arrest Type Misdemeanor DOB 2/14/1990 Height 5.6 Weight 130 Arrest Date Time 2017-04-21 13:00:00 Court Case 5902017211590 Charge Description INJURY TO REAL PROPERTY Bond Amount 500.00 Name CASTELLANOS, SEBASTIEN CYRIL Arrest Type Felony DOB 4/6/1994 Height 6.3 Weight 190 Arrest Date Time 2017-04-21 14:07:00 Court Case 5902017214952 Charge Description FELONY POSSESSION MARIJUANA Bond Amount 2000.00 Name FUENTES, TANYA MARIA Arrest Type DOB 5/20/1963 Height . Name FUENTES, TANYA MARIA Arrest Type DOB 5/20/1963 Height . Weight Arrest Date Time 2017-04-21 17:12:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name PARSONS, TODD WILLIAM Arrest Type Misdemeanor DOB 1/17/1961 Height 5.10 Weight 190 Arrest Date Time 2017-04-21 13:21:00 Court Case 5902017214941 Charge Description POSSESS FIREARM ON CITY PROP Bond Amount Name RICHARDSON, JATAUNE TYRONE Arrest Type Traffic DOB 1/6/1977 Height 6.2 Weight 250 Arrest Date Time 2017-04-21 13:09:00 Court Case 5902017214939 Charge Description SPEEDING Bond Amount 500.00 Name WRIGHT, BRIANA LESHAY Arrest Type DOB 5/6/1993 Height 5.3 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-21 17:01:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name LOFTIS, RYAN JOSEPH Arrest Type Misdemeanor DOB 1/6/1981 Height 6.1 Weight 225 Arrest Date Time 2017-04-21 15:45:00 Court Case 5902007713717 Charge Description LITTERING NOT > 15 LBS Bond Amount 250.00 Name MEKONEN, DANIEL Arrest Type Misdemeanor DOB 2/3/1989 Height 5.11 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-21 15:38:00 Court Case 5902017214456 Charge Description INJURY TO PERSONAL PROPERTY Bond Amount 1500.00 Name MOBLEY, JORDAN ALEXANDRIA Arrest Type Misdemeanor DOB 3/13/1991 Height 5.9 Weight 228 Arrest Date Time 2017-04-21 15:55:00 Court Case 5902017214489 Charge Description FALSE REPORT TO POLICE STATION Bond Amount Name THOMAS, RODNEY CHRISTOPHER Arrest Type Misdemeanor DOB 3/4/1967 Height 6.0 Weight 185 Arrest Date Time 2017-04-21 15:30:00 Court Case 5902017214248 Charge Description SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS Bond Amount Name WARD, JAMES AUSTIN Arrest Type Felony DOB 2/9/1983 Height 6.0 Weight 200 Arrest Date Time 2017-04-21 14:42:00 Court Case 5902017214958 Charge Description ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON Bond Amount 50000.00 Name WILLIAMS, AMANDA LATRICE Arrest Type Misdemeanor DOB 10/11/1974 Height 5.5 Weight 110 Arrest Date Time 2017-04-21 15:45:00 Court Case 5902017200500 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 10000.00 Name JACKSON, MARIAH SHEFFON Arrest Type Misdemeanor DOB 11/13/1996 Height 5.0 Weight 153 Arrest Date Time 2017-04-21 17:20:00 Court Case 5902016030101 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 500.00 Name SHERRILL, RICKY Arrest Type Misdemeanor DOB 7/29/1975 Height 5.11 Weight 190 Arrest Date Time 2017-04-21 16:20:00 Court Case 5902017214959 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name WASHINGTON, ARMAND LES Arrest Type Misdemeanor DOB 5/31/1992 Height 5.6 Weight 120 Arrest Date Time 2017-04-21 16:38:00 Court Case 5902017214960 Charge Description RESISTING PUBLIC OFFICER Bond Amount 1000.00

