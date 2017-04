Mecklenburg County Arrests and Mugshots 04-23-2017 Name MILLS, DARREN J Arrest Type Misdemeanor DOB 10/22/1983 Height 5.9 Weight 200 Arrest Date Time 2017-04-23 01:35:00 Court Case 5902017214265 Charge Description DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) Bond Amount Name WALTON, SEAN LELAND Arrest Type Felony DOB 6/9/1977 Height 5.9 Weight 220 Arrest Date Time 2017-04-23 02:30:00 Court Case 5902017215094 Charge Description MALICIOUS CONDUCT BY PRISONER Bond Amount 5000.00 Name AREY, VENKAT SANJAY Arrest Type Felony DOB 6/24/1998 Height 5.8 Weight 140 Arrest Date Time 2017-04-23 02:07:00 Court Case 5902017214917 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount 7500.00 Name COZIER, GERALD JEREMY Arrest Type Traffic DOB 4/22/1993 Height 5.6 Weight 140 Arrest Date Time 2017-04-23 02:02:00 Court Case 5902017215120 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount Name GRAHAM, CALVIN EUGENE Arrest Type Misdemeanor DOB 8/15/1972 Height 6.2 Weight 240 Arrest Date Time 2017-04-23 01:24:00 Court Case 5902017215118 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name VALLE-CISNEROS, JOSE FRANCISCO Arrest Type Misdemeanor DOB 11/27/1994 Height 5.8 Weight 165 Arrest Date Time 2017-04-23 02:06:00 Court Case 5902017007887 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 500.00 Name DUNN, DUSTIN ANTHONY Arrest Type Traffic DOB 7/30/1990 Height 5.10 Weight 200 Arrest Date Time 2017-04-23 01:16:00 Court Case 5902017215124 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2500.00 Name FIELDS, DANNON LOUIS Arrest Type Traffic DOB 9/3/1992 Height 5.11 Weight 175 Arrest Date Time 2017-04-23 01:38:00 Court Case 5902017215121 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount Name MATTHEWSON, BRENT HARRY Arrest Type Misdemeanor DOB 12/12/1968 Height 5.8 Weight 185 Arrest Date Time 2017-04-23 03:06:00 Court Case 5902017215122 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount 1000.00 Name KOUPAL, BRANDON SHANE Arrest Type Misdemeanor DOB 3/3/1984 Height 5.10 Weight 200 Arrest Date Time 2017-04-23 04:53:00 Court Case 5902015235516 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 1500.00 Name PHARR, ANECIA JANNICA Arrest Type Traffic DOB 1/17/1986 Height 5.3 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-23 03:35:00 Court Case 5902017215130 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2500.00 Name WALL, EMILY ANN Arrest Type Misdemeanor DOB 6/28/1990 Height 5.7 Weight 130 Arrest Date Time 2017-04-23 04:43:00 Court Case 5902016034868 Charge Description FAIL PROVIDE PROOF FARE PAY Bond Amount 500.00 Name BOST, RAYMOND LEE Arrest Type Misdemeanor DOB 5/17/1979 Height 5.8 Weight 180 Arrest Date Time 2017-04-23 02:33:00 Court Case 5902017007202 Charge Description POSS/CONS BEER/WINE PUBLIC ST Bond Amount 500.00 Name CLARK, ERICA LATONYA Arrest Type Misdemeanor DOB 7/15/1974 Height 5.4 Weight 145 Arrest Date Time 2017-04-23 04:02:00 Court Case 5902017215134 Charge Description POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Bond Amount 200.00 Name EASON, NICHOLAS RAY Arrest Type Misdemeanor DOB 9/6/1989 Height 6.1 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-23 06:57:00 Court Case 5902016236336 Charge Description RESISTING PUBLIC OFFICER Bond Amount 500.00 Name MARTINEZ, FRANK Arrest Type Misdemeanor DOB 6/19/1990 Height 6.0 Weight 180 Arrest Date Time 2017-04-23 06:55:00 Court Case 5902017215100 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name ARMSTEAD, ILLYA DARMONT Arrest Type Misdemeanor DOB 10/13/1994 Height 6.3 Weight 200 Arrest Date Time 2017-04-23 04:30:00 Court Case 5902017710925 Charge Description RESISTING PUBLIC OFFICER Bond Amount 500.00 Name WITHERSPOON, JAVARIS TREMAINE Arrest Type Misdemeanor DOB 1/4/1997 Height 5.6 Weight 152 Arrest Date Time 2017-04-23 08:30:00 Court Case 5902017213987 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name DELATORRE, HERBERT RODRIGUEZ Arrest Type Felony DOB 6/23/1990 Height 5.9 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-23 09:05:00 Court Case 5902017009327 Charge Description FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY Bond Amount 10000.00 Name HALL, AFTEN LEERYAN Arrest Type Misdemeanor DOB 1/31/1986 Height 5.7 Weight 120 Arrest Date Time 2017-04-23 09:00:00 Court Case 5902017001944 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 500.00 Name BENSON, MALIK Arrest Type Felony DOB 5/16/1996 Height 6.2 Weight 200 Arrest Date Time 2017-04-23 13:27:00 Court Case 5902014226017 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount Name GRAHAM, WYNN E Arrest Type Felony DOB 10/26/1994 Height 5.4 Weight 110 Arrest Date Time 2017-04-23 13:30:00 Court Case 5902016232383 Charge Description POSSESS HEROIN Bond Amount 4000.00 Name HEWITT, RUEBEN Arrest Type Misdemeanor DOB 3/16/1982 Height 6.1 Weight 175 Arrest Date Time 2017-04-23 14:35:00 Court Case 5902017213517 Charge Description FAIL TO WORK AFTER PAID Bond Amount 500.00 Name JOHNSTON, CHARLES LESLIE Arrest Type Felony DOB 1/13/1971 Height 5.7 Weight 185 Arrest Date Time 2017-04-23 14:57:00 Court Case 5902017214777 Charge Description FELONY CONSPIRACY Bond Amount 2500.00 Name GRANADA, PATRICK Arrest Type Misdemeanor DOB 10/20/1997 Height 5.0 Weight 148 Arrest Date Time 2017-04-23 15:38:00 Court Case 5902017215142 Charge Description POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Bond Amount 1500.00 Name MAYS, RANDALL EARL Arrest Type Misdemeanor DOB 6/6/1954 Height 5.11 Weight 200 Arrest Date Time 2017-04-23 15:00:00 Court Case 5902017215143 Charge Description COMMUNICATING THREATS Bond Amount Name MUNSKY, KAYLA FAITH Arrest Type Traffic DOB 4/23/1997 Height 5.4 Weight 135 Arrest Date Time 2017-04-23 15:20:00 Court Case 5402016001544 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 500.00 Name SHAVER, CARLA YVETTE Arrest Type Misdemeanor DOB 12/1/1970 Height 5.5 Weight 178 Arrest Date Time 2017-04-23 15:30:00 Court Case 5902017215151 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 250.00 Name CARTLIDGE, JOSEPH MARSELL Arrest Type Felony DOB 10/3/1991 Height 6.3 Weight 180 Arrest Date Time 2017-04-23 16:19:00 Court Case 7502017051695 Charge Description FINANCIAL CARD FORGERY Bond Amount 5000.00 Name HARRIS, KRISTI CONDER Arrest Type Misdemeanor DOB 6/8/1973 Height 5.6 Weight 135 Arrest Date Time 2017-04-23 16:28:00 Court Case 5902017215155 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name HOWELL, KIZZY KAMERIA Arrest Type Misdemeanor DOB 8/15/1977 Height 5.2 Weight 120 Arrest Date Time 2017-04-23 17:00:00 Court Case 5902017215150 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name KRASEL, AMANDA LEIGH Arrest Type Misdemeanor DOB 5/15/1986 Height 5.5 Weight 118 Arrest Date Time 2017-04-23 17:04:00 Court Case 5902015244632 Charge Description INJURY TO PERSONAL PROPERTY Bond Amount 1000.00

