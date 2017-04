Mecklenburg County Arrests and Mugshots 04-24-2017 Name DAVIS, MAURICE ANTONIO Arrest Type Misdemeanor DOB 4/5/1987 Height 5.7 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-24 01:10:00 Court Case 5902017215170 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 2500.00 Name THOMAS, JAMES MARION Arrest Type Misdemeanor DOB 9/20/1961 Height 6.0 Weight 200 Arrest Date Time 2017-04-24 01:15:00 Court Case 5902017215172 Charge Description DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) Bond Amount Name LOVE, SARAH LYNN Arrest Type Felony DOB 10/1/1983 Height 5.10 Weight 155 Arrest Date Time 2017-04-24 04:32:00 Court Case 8902017051067 Charge Description POSSESS HEROIN Bond Amount 5000.00 Name PARKER, WILLIAM FRANK Arrest Type Misdemeanor DOB 12/5/1989 Height 5.9 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-24 07:50:00 Court Case 5902017215176 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name YOUNG, DARRYL L Arrest Type Misdemeanor DOB 11/19/1978 Height 6.1 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-24 09:14:00 Court Case 5902017215175 Charge Description MISDEMEANOR ESCAPE LOCAL JAIL Bond Amount Name ESTEP, JOSHUA Arrest Type Felony DOB 4/17/1991 Height 5.11 Weight 260 Arrest Date Time 2017-04-24 09:15:00 Court Case 5902017010301 Charge Description FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY Bond Amount 10000.00 Name MAHATHA, FRANCIS GARY Arrest Type Misdemeanor DOB 10/2/1962 Height 6.5 Weight 180 Arrest Date Time 2017-04-24 07:50:00 Court Case 5902017215179 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount 1500.00 Name BARTON, TROY Arrest Type Felony DOB 6/24/1988 Height 6.0 Weight 152 Arrest Date Time 2017-04-24 05:07:00 Court Case 5902017215185 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount 5000.00 Name BONNETT, DARNELL LEROY Arrest Type Misdemeanor DOB 8/2/1983 Height 6.2 Weight 230 Arrest Date Time 2017-04-24 11:20:00 Court Case 5902017215159 Charge Description COMMUNICATING THREATS Bond Amount Name HUNTER, RICHARD ARNOLD Arrest Type Misdemeanor DOB 1/8/1965 Height 5.11 Weight 165 Arrest Date Time 2017-04-24 08:57:00 Court Case 5902017215195 Charge Description RESISTING PUBLIC OFFICER Bond Amount Name NEWSOME, SAVANNAH JO Arrest Type Misdemeanor DOB 10/25/1993 Height 5.8 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-24 11:54:00 Court Case 5902016243131 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount Name CHERRY, BOBBY Arrest Type Misdemeanor DOB 7/30/1982 Height 6.0 Weight 200 Arrest Date Time 2017-04-24 10:45:00 Court Case 3502017053138 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name BROWN, KEDRICK KALEEL Arrest Type Misdemeanor DOB 10/30/1998 Height 6.3 Weight 235 Arrest Date Time 2017-04-24 11:00:00 Court Case 5902016020736 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 500.00 Name BROWN, LAMAR EMANUEL Arrest Type DOB 2/10/1987 Height 5.9 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-24 14:23:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name WALKER, DESHAWNDA RENEE Arrest Type Traffic DOB 12/23/1993 Height 5.8 Weight 200 Arrest Date Time 2017-04-24 12:06:00 Court Case 5902016228311 Charge Description OPERATE VEH NO INS Bond Amount 200.00 Name ADAMS, MARQUISE DEANGELO Arrest Type Felony DOB 11/18/1988 Height 5.3 Weight 135 Arrest Date Time 2017-04-24 14:35:00 Court Case 5902017009461 Charge Description FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY Bond Amount 10000.00 Name AUSTIN, ADRIAN RASHAD Arrest Type Felony DOB 9/22/1989 Height 6.4 Weight 270 Arrest Date Time 2017-04-24 11:14:00 Court Case 5902017215232 Charge Description EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE Bond Amount 50000.00 Name CAMERON, ADRIAN BRIAN Arrest Type Traffic DOB 8/14/1972 Height 6.1 Weight 202 Arrest Date Time 2017-04-24 11:51:00 Court Case 9102006715477 Charge Description SPEEDING Bond Amount 1000.00 Name DENBERU, MESFIN Arrest Type Felony DOB 8/29/1973 Height 5.2 Weight 128 Arrest Date Time 2017-04-24 10:17:00 Court Case 5902017206345 Charge Description FELONY POSSESSION OF COCAINE Bond Amount 10000.00 Name EPPS, JOSHUA Arrest Type Misdemeanor DOB 9/25/1998 Height 5.7 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-24 12:05:00 Court Case 5902016030232 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 500.00 Name HICKS, REGINA Arrest Type Traffic DOB 2/12/1987 Height 5.7 Weight 120 Arrest Date Time 2017-04-24 13:55:00 Court Case 7902005703057 Charge Description SPEEDING Bond Amount 2500.00 Name MCDOUGALD, NATRON Arrest Type Misdemeanor DOB 8/30/1994 Height 6.0 Weight 163 Arrest Date Time 2017-04-24 14:05:00 Court Case 5902017215138 Charge Description THREATENING PHONE CALL Bond Amount 1000.00 Name BURKE-MISSOURI, RHOIQUE EMANUEL Arrest Type Misdemeanor DOB 3/6/1991 Height 6.1 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-24 15:15:00 Court Case 5902016033129 Charge Description TRESPASS ON RR RIGHT-OF-WAY Bond Amount 500.00 Name GONZALEZ, JULIO ALBERTO Arrest Type Misdemeanor DOB 1/27/1966 Height 5.8 Weight 200 Arrest Date Time 2017-04-24 13:14:00 Court Case 5902017006165 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name MASSEY, JAMES Arrest Type Felony DOB 11/26/1993 Height 5.8 Weight 162 Arrest Date Time 2017-04-24 14:50:00 Court Case 5902017215208 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount 2500.00 Name SCHENCK, ANGELA MICHELLE Arrest Type Felony DOB 4/8/1975 Height 5.8 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-24 13:45:00 Court Case 5902017215188 Charge Description OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE Bond Amount 1500.00 Name BYRD, JACKIE E Arrest Type Non-Arrest DOB 3/14/1977 Height 5.8 Weight 135 Arrest Date Time 2017-04-24 17:29:00 Court Case Charge Description Federal Bond Amount Name JACKSON, DAMIEN Arrest Type DOB 8/12/1978 Height 6.2 Weight 185 Arrest Date Time 2017-04-24 17:47:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name TROTMAN, BRANDON MARQUIS Arrest Type Misdemeanor DOB 7/13/1997 Height 6.0 Weight 215 Arrest Date Time 2017-04-24 14:43:00 Court Case 5902017215236 Charge Description RESISTING PUBLIC OFFICER Bond Amount 1000.00 Name AYALA, ANTHONY Arrest Type Felony DOB 8/25/1995 Height 5.8 Weight 168 Arrest Date Time 2017-04-24 16:15:00 Court Case 5902017215237 Charge Description ASSAULT BY STRANGULATION Bond Amount Name BOATWRIGHT, STEFON KADEEN Arrest Type Misdemeanor DOB 2/2/1991 Height 5.11 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-24 16:33:00 Court Case 5902017215060 Charge Description COMMUNICATING THREATS Bond Amount Name FULLER, JAMES ANTHONY Arrest Type Misdemeanor DOB 9/2/1971 Height 6.1 Weight 200 Arrest Date Time 2017-04-24 17:00:00 Court Case 4002014026802 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name WALL, ROGER WAYNE Arrest Type Traffic DOB 6/1/1972 Height 5.11 Weight 180 Arrest Date Time 2017-04-24 16:43:00 Court Case 7902016001429 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 1500.00 Share Man Sentenced to Two Years After Fraud Scheme

