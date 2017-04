Mecklenburg County Arrests and Mugshots 04-27-2017 Name MILLER, TONY DWAYNE Arrest Type Misdemeanor DOB 5/27/1958 Height 5.11 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-27 00:30:00 Court Case 5902016019450 Charge Description CON MTBV/UN-WN OFF-PREM PERMIT Bond Amount 500.00 Name MANGAR, BHUWANI Arrest Type Traffic DOB 1/1/1992 Height 5.4 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-27 01:30:00 Court Case 5902017215584 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2000.00 Name ISOM, EDWARD LAMAR Arrest Type Misdemeanor DOB 2/23/1972 Height 5.8 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-27 03:00:00 Court Case 5902017215588 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name THOMAS, QUADARIUS DEVANTE Arrest Type Misdemeanor DOB 10/10/1994 Height 5.9 Weight 155 Arrest Date Time 2017-04-27 02:25:00 Court Case 5902017215591 Charge Description CARRYING CONCEALED GUN(M) Bond Amount 1000.00 Name MURDOCK, BOB EUGENE Arrest Type Traffic DOB 11/26/1985 Height 5.8 Weight 175 Arrest Date Time 2017-04-27 02:54:00 Court Case 5902017215592 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2500.00 Name STRICKLAND, CLIFFTON WADE Arrest Type Misdemeanor DOB 11/30/1993 Height 6.2 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-27 04:30:00 Court Case 3502017001509 Charge Description POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Bond Amount 500.00 Name HUBBARD, RICHARD EUGENE Arrest Type Misdemeanor DOB 12/15/1987 Height 5.10 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-27 05:09:00 Court Case 3502017000600 Charge Description MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY Bond Amount 5000.00 Name MCELVEEN, JEFFERY TODD Arrest Type Misdemeanor DOB 2/9/1970 Height 5.9 Weight 140 Arrest Date Time 2017-04-27 02:52:00 Court Case 5902016242169 Charge Description UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH Bond Amount 4000.00 Name PERRY, ZACHERY RAVEN Arrest Type Misdemeanor DOB 9/1/1998 Height 6.0 Weight 140 Arrest Date Time 2017-04-27 05:48:00 Court Case 5902017215600 Charge Description ATTEMPT BREAK/ENTER MOTOR VEH Bond Amount 2000.00 Name NORMAN, DAMIEN X Arrest Type Felony DOB 9/13/1989 Height 5.7 Weight 130 Arrest Date Time 2017-04-27 07:50:00 Court Case 5902016245943 Charge Description POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE Bond Amount 3500.00 Name REDFERN, JOHNNY Arrest Type Felony DOB 9/27/1973 Height 5.9 Weight 198 Arrest Date Time 2017-04-27 07:28:00 Court Case 5902017203844 Charge Description UTTERING FORGED INSTRUMENT Bond Amount 1000.00 Name ARREOLA, ALBERTO M Arrest Type Non-Arrest DOB 4/22/1979 Height 5.7 Weight 182 Arrest Date Time 2017-04-27 09:17:00 Court Case Charge Description Federal Bond Amount Name CHURCH, BRANDY R Arrest Type DOB 3/29/1983 Height 5.4 Weight 215 Arrest Date Time 2017-04-27 10:09:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name HILL, MARCOLEON A Arrest Type DOB 10/2/1985 Height 6.0 Weight 190 Arrest Date Time 2017-04-27 09:51:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name RAYMER, HANNA LEE Arrest Type DOB 1/28/1979 Height 5.5 Weight 180 Arrest Date Time 2017-04-27 09:49:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name RODRIGUEZ, IRVING MUNGUIA Arrest Type DOB 9/25/1992 Height 5.8 Weight 205 Arrest Date Time 2017-04-27 09:58:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name GRAHAM, CARLY NICOLE Arrest Type Misdemeanor DOB 10/16/1991 Height 5.2 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-27 08:45:00 Court Case 5902016019331 Charge Description SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS Bond Amount 500.00 Name JEFFERY, TAYLOR ALONZO Arrest Type DOB 9/1/1991 Height 5.8 Weight 171 Arrest Date Time 2017-04-27 11:04:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name RICHARDS, JARRED KEITH Arrest Type Misdemeanor DOB 8/28/1997 Height 5.10 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-27 09:00:00 Court Case 5902017008379 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 500.00 Name DINKINS, JOSIAH NOEL Arrest Type Felony DOB 6/7/1999 Height 5.8 Weight 140 Arrest Date Time 2017-04-27 09:32:00 Court Case 5902017215466 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount 10000.00 Name JIMENEZ, WINSTON JIMENEZ Arrest Type Misdemeanor DOB 12/30/1999 Height 5.10 Weight 195 Arrest Date Time 2017-04-27 09:35:00 Court Case 5902017003792 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 500.00 Name LOVE, PENA MARIE Arrest Type Misdemeanor DOB 2/11/2000 Height 5.1 Weight 115 Arrest Date Time 2017-04-27 09:35:00 Court Case 5902016222424 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount 1000.00 Name MUNDY, WESLEY Arrest Type DOB 5/7/1977 Height 5.11 Weight 200 Arrest Date Time 2017-04-27 12:03:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name SELLERS, SHANA MICHELLE Arrest Type Traffic DOB 12/10/1986 Height 5.4 Weight 215 Arrest Date Time 2017-04-27 10:15:00 Court Case 1202016717054 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount Name PHILLIPS, TY’SHAWN Arrest Type Misdemeanor DOB 3/18/2000 Height 5.8 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-27 10:04:00 Court Case 5902017215623 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 500.00 Name THOMAS, TERRARIES LEON Arrest Type Felony DOB 3/10/1994 Height 5.10 Weight 190 Arrest Date Time 2017-04-27 10:22:00 Court Case 5902017215601 Charge Description LARCENY AFTER BREAK/ENTER Bond Amount 10000.00 Name WILLIAMS, TIMOTHY LEVAR Arrest Type Traffic DOB 2/6/1980 Height 5.5 Weight 210 Arrest Date Time 2017-04-27 10:16:00 Court Case 5902017215624 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2500.00 Name BURDEA, SABRINA LYNN Arrest Type DOB 7/20/1998 Height 5.3 Weight 130 Arrest Date Time 2017-04-27 10:32:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name HARKEY, SHELBY Arrest Type DOB 5/27/1999 Height 5.3 Weight 152 Arrest Date Time 2017-04-27 13:37:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name LOMAX, KENJI LYON Arrest Type Felony DOB 4/1/1999 Height 5.8 Weight 130 Arrest Date Time 2017-04-27 10:10:00 Court Case 5902017214807 Charge Description ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON Bond Amount 50000.00 Name MCCALLOP, RUFUS TYRONE Arrest Type Felony DOB 3/30/1971 Height 5.8 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-27 11:15:00 Court Case 5902017215648 Charge Description HABITUAL MISDEMEANOR ASSAULT Bond Amount 5000.00 Name MILLER-WHITE, TRESIAH Arrest Type Misdemeanor DOB 11/7/1990 Height 5.9 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-27 09:50:00 Court Case 5902017214527 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name MOORE, DEQUILAR THOMAS Arrest Type DOB 8/27/1968 Height 5.8 Weight 120 Arrest Date Time 2017-04-27 13:39:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name ROBINSON, DONTA LAMONT Arrest Type Misdemeanor DOB 3/16/1980 Height 5.8 Weight 145 Arrest Date Time 2017-04-27 11:25:00 Court Case 5902017213036 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 1000.00 Name BLACK, JASMINE SHARESE Arrest Type Misdemeanor DOB 9/30/1989 Height 6.0 Weight 180 Arrest Date Time 2017-04-27 12:35:00 Court Case 5902017215205 Charge Description ASSAULT AND BATTERY Bond Amount Name FORD, ARMANI SHANTEZ Arrest Type Felony DOB 10/11/1999 Height 5.3 Weight 135 Arrest Date Time 2017-04-27 12:34:00 Court Case 5902017011721 Charge Description DISCHARGE WEAPON OCCUPIED PROP Bond Amount 25000.00 Name HAYES, CHARLES E Arrest Type Misdemeanor DOB 5/10/1991 Height 5.5 Weight 140 Arrest Date Time 2017-04-27 13:00:00 Court Case 5902017002412 Charge Description FAIL PROVIDE PROOF FARE PAY Bond Amount 500.00 Name BROWN-DAVIS, RASHOD Arrest Type DOB 2/28/1995 Height 6.5 Weight 180 Arrest Date Time 2017-04-27 15:40:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name DINKINS, JOSIAH NOEL Arrest Type Misdemeanor DOB 6/7/1999 Height 5.8 Weight 140 Arrest Date Time 2017-04-27 15:39:00 Court Case 5902017215631 Charge Description INJURY TO PERSONAL PROPERTY Bond Amount Name JONES, FAITH LYNN Arrest Type Misdemeanor DOB 5/11/1958 Height 5.5 Weight 175 Arrest Date Time 2017-04-27 13:55:00 Court Case 5902016238493 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount 500.00 Name MCCAIN, TERRY Arrest Type Felony DOB 12/20/1959 Height 5.9 Weight 180 Arrest Date Time 2017-04-27 13:33:00 Court Case 5902014244692 Charge Description FELONY PROBATION VIOLATION Bond Amount 15000.00 Name ROSEBORO, TECOLA CHARDAI Arrest Type Traffic DOB 1/1/1986 Height 5.4 Weight 140 Arrest Date Time 2017-04-27 14:07:00 Court Case 7902007004870 Charge Description SPEEDING Bond Amount 1000.00 Name SLOAN, JAMES RANDALL Arrest Type Misdemeanor DOB 4/25/1978 Height 5.10 Weight 180 Arrest Date Time 2017-04-27 13:55:00 Court Case 5902017213809 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name STITH, DEJANAE Arrest Type Felony DOB 7/29/1989 Height 5.2 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-27 12:45:00 Court Case 5902017215616 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount 1500.00 Name TAYLOR, DONTA Arrest Type Misdemeanor DOB 10/30/1981 Height 5.6 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-27 14:36:00 Court Case Charge Description IV-D NONSUPPORT CHILD Bond Amount Name BROWN, DENEISHA Arrest Type Felony DOB 11/22/1995 Height 4.11 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-27 14:42:00 Court Case 5902017215516 Charge Description ATTEMPTED COMMON LAW ROBBERY Bond Amount 10000.00 Name COVINGTON, DEMETRI RYAN Arrest Type Misdemeanor DOB 10/25/1991 Height 5.10 Weight 135 Arrest Date Time 2017-04-27 15:02:00 Court Case 5902017215660 Charge Description POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Bond Amount Name THOMPSON, JEROME Arrest Type Felony DOB 1/4/1985 Height 5.9 Weight 155 Arrest Date Time 2017-04-27 14:45:00 Court Case 5902017215658 Charge Description PWISD COCAINE Bond Amount 5000.00 Name WELCH, FONDA KRISTEN Arrest Type Misdemeanor DOB 12/4/1985 Height 5.3 Weight 135 Arrest Date Time 2017-04-27 15:00:00 Court Case 5902016231965 Charge Description UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH Bond Amount 1000.00 Name HAYES, MANUEL Arrest Type Felony DOB 1/18/2001 Height 5.8 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-27 16:33:00 Court Case 5902017011728 Charge Description DISCHARGE WEAPON OCCUPIED PROP Bond Amount 5000.00 Name MACKIN, SYLVESTER Arrest Type DOB 8/6/1980 Height 5.7 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-27 17:46:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name MASON, JAMES ASHLEY Arrest Type Felony DOB 9/15/2000 Height 6.3 Weight 185 Arrest Date Time 2017-04-27 15:48:00 Court Case 5902017215634 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount Name MCDOWELL, DAYVON Arrest Type Misdemeanor DOB 1/13/1989 Height 5.9 Weight 185 Arrest Date Time 2017-04-27 16:20:00 Court Case 5902017214928 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name MCMANUS, MARQUIS JAMAR Arrest Type Misdemeanor DOB 12/27/1980 Height 6.2 Weight 175 Arrest Date Time 2017-04-27 16:20:00 Court Case 5902017215645 Charge Description INJURY TO PERSONAL PROPERTY Bond Amount Name ALEXANDER, EMANUEL ISAIAH Arrest Type Misdemeanor DOB 9/6/2000 Height 5.9 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-27 15:38:00 Court Case 5902017215666 Charge Description ASSAULT SCHOOL EMPL/VOLUNT Bond Amount Name BARR, MICHAEL Arrest Type Misdemeanor DOB 1/22/1956 Height 6.0 Weight 180 Arrest Date Time 2017-04-27 16:48:00 Court Case 5902012204001 Charge Description CARRYING CONCEALED WEAPON Bond Amount 1000.00 Name DIAZ, ANGEL JUNIOR Arrest Type Traffic DOB 5/5/1992 Height 5.11 Weight 187 Arrest Date Time 2017-04-27 16:12:00 Court Case 5902017215670 Charge Description NO OPERATORS LICENSE Bond Amount 250.00 Share Charlotte Officer In Hospital After Being Dragged By Car

Lancaster Teenager Killed After Basketball Game

Union County Arrests and Mugshots 04-27-2017

Mecklenburg County Arrests and Mugshots 04-27-2017

York County Arrests and Mugshots 04-27-2017

Search Site Search for:





Charlotte Mugshots HUNTLEY, BRYAN YARNELL Charged With Crime











: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/crimeincharlotte/public_html/wp-content/themes/twentyten/header.php:25) inon line