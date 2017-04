Mecklenburg County Arrests and Mugshots 04-29-2017 Name ROYSTER, CHARLES FRANKLIN Arrest Type Felony DOB 9/5/1993 Height 6.1 Weight 180 Arrest Date Time 2017-04-29 00:55:00 Court Case 5902017215752 Charge Description BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE Bond Amount 15000.00 Name TRAVIS, DEVYN CHANDLER Arrest Type Felony DOB 4/12/1993 Height 6.1 Weight 230 Arrest Date Time 2017-04-29 00:56:00 Court Case 5902017215753 Charge Description BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE Bond Amount 10000.00 Name GOODSON, QWINTAIJSIA SHONDESE Arrest Type Misdemeanor DOB 8/19/1996 Height 5.7 Weight 200 Arrest Date Time 2017-04-29 01:13:00 Court Case 1202016716585 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount Name HARLEY-RICHARDSON, TYSHAWN RICKY Arrest Type Felony DOB 7/31/1994 Height 5.9 Weight 155 Arrest Date Time 2017-04-29 01:11:00 Court Case 5902017215901 Charge Description POSSESS STOLEN FIREARM Bond Amount 2500.00 Name SPERA, JOHN LOUIS Arrest Type Misdemeanor DOB 2/28/1994 Height 5.8 Weight 175 Arrest Date Time 2017-04-29 01:14:00 Court Case 5902017210858 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount 2000.00 Name BROWN, TANDY H Arrest Type Misdemeanor DOB 4/19/1983 Height 5.5 Weight 135 Arrest Date Time 2017-04-29 02:04:00 Court Case 5902017215907 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name JETT, STEFANO KEVIN Arrest Type Felony DOB 3/14/1991 Height 5.6 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-29 02:54:00 Court Case 5902016205763 Charge Description FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) Bond Amount 10000.00 Name ALONSO, ANGELICA MORANCHEL Arrest Type Traffic DOB 12/29/1977 Height 5.2 Weight 110 Arrest Date Time 2017-04-29 02:27:00 Court Case 5902017215910 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2500.00 Name HARRIS, ELCHINCO MARCUS Arrest Type Misdemeanor DOB 7/20/1977 Height 5.8 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-29 04:21:00 Court Case 5902017215906 Charge Description RESISTING PUBLIC OFFICER Bond Amount 15000.00 Name BROWN, JAMES EARL Arrest Type Felony DOB 3/27/1985 Height 6.0 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-29 01:57:00 Court Case 5902017215914 Charge Description BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE Bond Amount 10000.00 Name BUTLER, CORNELL Arrest Type Misdemeanor DOB 9/29/1962 Height 5.8 Weight 145 Arrest Date Time 2017-04-29 03:53:00 Court Case 5902017204548 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name DAVIS, TYLER BRADFORD Arrest Type Traffic DOB 6/10/1993 Height 6.0 Weight 240 Arrest Date Time 2017-04-29 03:24:00 Court Case 5902017215913 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2000.00 Name HUNT, JOHN ED Arrest Type Misdemeanor DOB 9/23/1954 Height 5.6 Weight 165 Arrest Date Time 2017-04-29 03:54:00 Court Case 5902017211551 Charge Description DOG/CAT/FERRET VACCINATION Bond Amount 2500.00 Name HUNT, PATRICIA ANN Arrest Type Misdemeanor DOB 7/17/1962 Height 5.5 Weight 252 Arrest Date Time 2017-04-29 03:46:00 Court Case 5902017211549 Charge Description LOCAL ORDINANCE-FREE TEXT Bond Amount 2500.00 Name SMITH, CODY ALLEN Arrest Type Misdemeanor DOB 7/7/1988 Height 6.1 Weight 196 Arrest Date Time 2017-04-29 03:13:00 Court Case 102017050485 Charge Description UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH Bond Amount 500.00 Name WALKER, BRANDON DEON Arrest Type Traffic DOB 9/1/1987 Height 6.3 Weight 220 Arrest Date Time 2017-04-29 03:20:00 Court Case 5902017215912 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2500.00 Name ALLEN, DEXTER WAYNE Arrest Type Felony DOB 9/1/1964 Height 5.7 Weight 154 Arrest Date Time 2017-04-29 07:26:00 Court Case 4002015079235 Charge Description OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE Bond Amount 10000.00 Name BAXTER, CHRISTOPHER MICHAEL Arrest Type Traffic DOB 11/10/1985 Height 5.8 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-29 08:14:00 Court Case 5902017215918 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1000.00 Name MONTGOMERY, ROBERT DREW Arrest Type Misdemeanor DOB 9/30/1971 Height 6.1 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-29 05:41:00 Court Case 5902017215917 Charge Description ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON Bond Amount 500.00 Name LINTZ, MICHAEL THOMAS Arrest Type Misdemeanor DOB 8/20/1985 Height 5.8 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-29 09:45:00 Court Case 5902016217426 Charge Description DEFRAUDING TAXI DRIVER Bond Amount 1000.00 Name JONES, LORETTA LA-ANN Arrest Type Traffic DOB 10/15/1994 Height 5.4 Weight 200 Arrest Date Time 2017-04-29 11:20:00 Court Case 5902016225427 Charge Description HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE Bond Amount 10000.00 Name POPE, ANDREW CHARLES-DEVEST Arrest Type Misdemeanor DOB 1/9/1997 Height 6.1 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-29 13:21:00 Court Case 5902016214244 Charge Description INJURY TO PERSONAL PROPERTY Bond Amount 500.00 Name HENDERSON, CEDRIC Arrest Type Felony DOB 1/15/1997 Height 5.7 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-29 06:45:00 Court Case 5902017215928 Charge Description ATT ROBBERY-DANGEROUS WEAPON Bond Amount 20000.00 Name PALMER, KENDRICK Arrest Type Felony DOB 6/16/1996 Height 6.0 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-29 13:54:00 Court Case 5902017215926 Charge Description ATT ROBBERY-DANGEROUS WEAPON Bond Amount 50000.00 Name GLOVER, THOMAS Arrest Type Misdemeanor DOB 5/2/1999 Height 5.7 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-29 15:29:00 Court Case 5902017215933 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name CARVER, MICHAEL Arrest Type Misdemeanor DOB 6/27/1981 Height 5.7 Weight 120 Arrest Date Time 2017-04-29 15:57:00 Court Case 5902017215934 Charge Description CARRYING CONCEALED WEAPON Bond Amount 1000.00 Name SMITH, ANTWAN Arrest Type DOB 9/23/1980 Height 5.8 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-29 16:43:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name YOUNG, JACK RILEY Arrest Type Misdemeanor DOB 8/6/1997 Height 6.2 Weight 260 Arrest Date Time 2017-04-29 15:51:00 Court Case 5902016025852 Charge Description CONSUME ALC BY 19/20 Bond Amount 5000.00 Name BELL, MELVIN EUGENE Arrest Type Misdemeanor DOB 2/1/1960 Height 6.0 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-29 17:35:00 Court Case 5902016025095 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 500.00 Name DAVENPORT, EMMA LEE Arrest Type Misdemeanor DOB 3/28/1996 Height 5.5 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-29 13:55:00 Court Case 5902017215939 Charge Description SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS Bond Amount 500.00 Name PETTIFORD, MARQUELL DASHON Arrest Type Traffic DOB 11/10/1996 Height 5.7 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-29 16:19:00 Court Case 5902016738558 Charge Description SPEEDING Bond Amount Name SNIDER, BRIAN KEITH Arrest Type Misdemeanor DOB 2/11/1981 Height 5.7 Weight 140 Arrest Date Time 2017-04-29 17:11:00 Court Case 5902017215698 Charge Description ASSAULT AND BATTERY Bond Amount 2000.00

