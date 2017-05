Mecklenburg County Arrests and Mugshots 04-30-2017 Name HOWARD, GARY ALONZO Arrest Type Traffic DOB 6/5/1970 Height 6.1 Weight 190 Arrest Date Time 2017-04-30 00:14:00 Court Case 5902017216009 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1500.00 Name HICKEY, TYLER P Arrest Type Traffic DOB 11/1/1993 Height 6.2 Weight 208 Arrest Date Time 2017-04-30 01:30:00 Court Case 5902017216023 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1500.00 Name VALLAMSETLA, ANANYA Arrest Type Traffic DOB 11/12/1997 Height 5.6 Weight 120 Arrest Date Time 2017-04-30 02:30:00 Court Case 5902017216031 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 500.00 Name BAJEK, JONATHAN MICHAEL Arrest Type Traffic DOB 1/10/1986 Height 6.1 Weight 190 Arrest Date Time 2017-04-30 02:06:00 Court Case 5902017216032 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2500.00 Name BROOME, KENNETH BRIAN Arrest Type Misdemeanor DOB 2/19/1970 Height 6.1 Weight 140 Arrest Date Time 2017-04-30 02:40:00 Court Case 5902017215993 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name HOWARD, FREDERICK MICHAEL Arrest Type Misdemeanor DOB 11/26/1960 Height 5.11 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-30 01:35:00 Court Case 5902017215944 Charge Description DOMESTIC CRIM TRESPASS(M) Bond Amount Name NATHAN, DEBRA Arrest Type Misdemeanor DOB 3/31/1964 Height 5.8 Weight 210 Arrest Date Time 2017-04-30 02:30:00 Court Case 5902017216034 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name SANDERS, HOWARD EUGENE Arrest Type Traffic DOB 10/7/1974 Height 5.6 Weight 145 Arrest Date Time 2017-04-30 03:12:00 Court Case 3502016713443 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 500.00 Name VEGA, JAVIER Arrest Type Misdemeanor DOB 6/4/1971 Height 5.11 Weight 160 Arrest Date Time 2017-04-30 02:32:00 Court Case 5902017216035 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name SHUFFLER, JULIE LUNSFORD Arrest Type Misdemeanor DOB 9/26/1969 Height 5.3 Weight 140 Arrest Date Time 2017-04-30 04:54:00 Court Case 5902016004472 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 500.00 Name CRENSHAW, CAREY ANTOINE Arrest Type Felony DOB 10/13/1988 Height 6.0 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-30 06:47:00 Court Case 5902017216042 Charge Description BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE Bond Amount 2500.00 Name MOBLEY, DONTE MARQUIS Arrest Type Traffic DOB 9/5/1991 Height 5.10 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-30 09:30:00 Court Case 3502015708673 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 5000.00 Name RICE, NICHOLAS FRANCIS Arrest Type Misdemeanor DOB 12/2/1980 Height 5.10 Weight 152 Arrest Date Time 2017-04-30 09:30:00 Court Case 5902017215548 Charge Description COMMUNICATING THREATS Bond Amount 2500.00 Name BOWMAN, STEPHEN Arrest Type Misdemeanor DOB 12/27/1980 Height 6.3 Weight 250 Arrest Date Time 2017-04-30 09:30:00 Court Case 5902017215865 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 500.00 Name GRIER, TROY BARZILLA Arrest Type Misdemeanor DOB 10/24/1977 Height 6.3 Weight 260 Arrest Date Time 2017-04-30 10:00:00 Court Case 5902017216038 Charge Description DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) Bond Amount Name STURDIVANT, WAJIER D Arrest Type Misdemeanor DOB 8/2/1985 Height 6.1 Weight 238 Arrest Date Time 2017-04-30 09:30:00 Court Case 5902017215986 Charge Description FALSE IMPRISONMENT Bond Amount Name SHAMSID-DEEN, MUSTAFA Arrest Type Felony DOB 7/20/1980 Height 6.0 Weight 180 Arrest Date Time 2017-04-30 09:14:00 Court Case 5902017216050 Charge Description POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE Bond Amount 2500.00 Name DABBS, JERRY WAYNE Arrest Type Misdemeanor DOB 12/20/1962 Height 6.4 Weight 195 Arrest Date Time 2017-04-30 11:52:00 Court Case 5902017216057 Charge Description SOLICIT ALMS/BEG FOR MONEY Bond Amount 250.00 Name MEYERS, JAMES Arrest Type Misdemeanor DOB 4/27/1992 Height 5.7 Weight 250 Arrest Date Time 2017-04-30 11:30:00 Court Case 5902017215474 Charge Description DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) Bond Amount Name HARRIS, KEITH Arrest Type Traffic DOB 12/14/1962 Height 5.7 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-30 14:22:00 Court Case 4002014736404 Charge Description SPEEDING Bond Amount 500.00 Name CARR, OTIS LEWIS Arrest Type Misdemeanor DOB 1/24/1964 Height 6.4 Weight 210 Arrest Date Time 2017-04-30 14:19:00 Court Case 5902017216062 Charge Description DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) Bond Amount Name CASTRO, FERSAN PATRICK Arrest Type Misdemeanor DOB 7/16/1978 Height 5.6 Weight 170 Arrest Date Time 2017-04-30 14:16:00 Court Case 5902017215049 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name BARR, MICHAEL RAY Arrest Type Traffic DOB 5/28/1984 Height 6.0 Weight 150 Arrest Date Time 2017-04-30 15:39:00 Court Case 5902017216069 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1500.00 Name MCCABE, JOSEPH EDWARD Arrest Type Traffic DOB 3/7/1991 Height 6.5 Weight 210 Arrest Date Time 2017-04-30 12:16:00 Court Case 5902017216065 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2500.00 Name SMITH, ELLIOTT Arrest Type Felony DOB 5/16/1968 Height 5.10 Weight 195 Arrest Date Time 2017-04-30 16:01:00 Court Case 5902017215785 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount 5000.00 Name ALLEN, SHAKEIA MICHELL Arrest Type Misdemeanor DOB 10/29/1984 Height 5.5 Weight 190 Arrest Date Time 2017-04-30 16:40:00 Court Case 1202009052053 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 2000.00 Name CAPPELLETTI, KELLY CLADETTE Arrest Type Felony DOB 7/4/1971 Height 5.2 Weight 135 Arrest Date Time 2017-04-30 17:05:00 Court Case 5902016009370 Charge Description FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY Bond Amount 10000.00 Name FUNCHESS, ANGELICA SYMONE Arrest Type Misdemeanor DOB 12/6/1992 Height 5.7 Weight 230 Arrest Date Time 2017-04-30 18:00:00 Court Case 5902017215546 Charge Description COMMUNICATING THREATS Bond Amount

