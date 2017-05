Mecklenburg County Arrests and Mugshots 05-03-2017 Name CARTER, BRITTANY IRIS Arrest Type Misdemeanor DOB 8/19/1995 Height 5.7 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-03 00:15:00 Court Case 1202017052139 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 1500.00 Name ODOM, BLAKE SHERIDAN Arrest Type Misdemeanor DOB 5/12/1989 Height 5.8 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-03 00:28:00 Court Case 5902017216415 Charge Description CARRYING CONCEALED WEAPON Bond Amount 500.00 Name KIRBY, ELIJAH JUSTIN Arrest Type Felony DOB 10/29/1998 Height 5.9 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-03 01:31:00 Court Case 5902017216422 Charge Description POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE Bond Amount Name LONG, SHANE EDWARD Arrest Type Misdemeanor DOB 4/6/1974 Height 6.0 Weight 175 Arrest Date Time 2017-05-03 02:15:00 Court Case 5902017216425 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name ROBERTSON, AMANDA Arrest Type Traffic DOB 2/16/1982 Height 5.7 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-03 02:31:00 Court Case 5902017216424 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1500.00 Name WEEMS, AJA PATRICIA Arrest Type Misdemeanor DOB 12/16/1995 Height 5.3 Weight 140 Arrest Date Time 2017-05-03 02:45:00 Court Case 5902017216426 Charge Description ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON Bond Amount 2000.00 Name ARMSTRONG, QUENTINN LENELL Arrest Type Felony DOB 5/20/1987 Height 6.1 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-03 04:36:00 Court Case 5902016216709 Charge Description POSSESSION OF FIREARM BY FELON Bond Amount 50000.00 Name CONNER, DARREN LAMONTE Arrest Type Felony DOB 8/3/1990 Height 5.7 Weight 187 Arrest Date Time 2017-05-03 06:35:00 Court Case 5902017216301 Charge Description BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE Bond Amount 5000.00 Name DOTSON, SEDALE ANTONIO-GREGORY Arrest Type Misdemeanor DOB 5/9/1992 Height 5.6 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-03 07:35:00 Court Case 5902017216438 Charge Description DISORDERLY CONDUCT AT TERMINAL Bond Amount 1000.00 Name MCCLELLAN, FREDDIE MARKUS Arrest Type Misdemeanor DOB 10/13/1987 Height 5.6 Weight 165 Arrest Date Time 2017-05-03 08:09:00 Court Case 5902017214971 Charge Description ASSAULT BY POINTING A GUN Bond Amount 2500.00 Name PORTER, BRENT MICHAEL Arrest Type Misdemeanor DOB 12/22/1975 Height 5.11 Weight 185 Arrest Date Time 2017-05-03 08:09:00 Court Case 5902015244687 Charge Description INJURY TO PERSONAL PROPERTY Bond Amount Name ALVAREZ, IVAN JAVIER Arrest Type Misdemeanor DOB 7/30/1994 Height 6.0 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-03 09:00:00 Court Case 5902017216444 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 1000.00 Name DULS, HENRY Arrest Type Felony DOB 3/24/1986 Height 5.4 Weight 130 Arrest Date Time 2017-05-03 09:17:00 Court Case 5902017216437 Charge Description LARCENY FROM THE PERSON Bond Amount 3000.00 Name EZELL, ERIKAH MONIQUE Arrest Type Misdemeanor DOB 9/10/1998 Height 5.7 Weight 140 Arrest Date Time 2017-05-03 09:39:00 Court Case 5902015030754 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 500.00 Name FOSTER, DARRYL GREGORY Arrest Type Misdemeanor DOB 7/26/1967 Height 5.8 Weight 220 Arrest Date Time 2017-05-03 09:00:00 Court Case 5902017214818 Charge Description UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH Bond Amount 1500.00 Name JORDAN, AARON Arrest Type DOB 4/8/1972 Height 5.8 Weight 218 Arrest Date Time 2017-05-03 12:04:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name MARTIN, BRANDON REMY Arrest Type Felony DOB 6/11/1999 Height 5.9 Weight 140 Arrest Date Time 2017-05-03 04:14:00 Court Case 5902017216464 Charge Description BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE Bond Amount 5000.00 Name RIVERS, JEREMIAH DAVIDLEE Arrest Type Felony DOB 8/17/1999 Height 5.5 Weight 210 Arrest Date Time 2017-05-03 03:49:00 Court Case 5902017216460 Charge Description CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY Bond Amount 4500.00 Name BROWN, WILLIAM LAMONT Arrest Type Misdemeanor DOB 3/19/1972 Height 5.10 Weight 210 Arrest Date Time 2017-05-03 11:20:00 Court Case 5902017215935 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name CHENG, AL NOOH Arrest Type Misdemeanor DOB 12/23/1994 Height 6.0 Weight 178 Arrest Date Time 2017-05-03 10:36:00 Court Case 5902015012578 Charge Description FAIL PROVIDE PROOF FARE PAY Bond Amount 500.00 Name GOODMAN, SHANNON GREY Arrest Type Misdemeanor DOB 8/26/1984 Height 5.2 Weight 120 Arrest Date Time 2017-05-03 10:45:00 Court Case 3502017055568 Charge Description SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL Bond Amount 1000.00 Name VALLEJO, ANGEL Arrest Type Felony DOB 5/11/1999 Height 5.6 Weight 130 Arrest Date Time 2017-05-03 04:14:00 Court Case 5902017216480 Charge Description CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY Bond Amount 4500.00 Name CABRERA, SERGIO RUBENREYES Arrest Type Felony DOB 9/7/1997 Height 6.0 Weight 250 Arrest Date Time 2017-05-03 02:25:00 Court Case 5902017216497 Charge Description ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON Bond Amount 50000.00 Name EASTER, CRYSTAL Arrest Type DOB 8/27/1976 Height 5.3 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-03 13:32:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name GRAHAM, JAZIAH MALIK Arrest Type Felony DOB 9/15/2000 Height 6.0 Weight 230 Arrest Date Time 2017-05-03 05:17:00 Court Case 5902017216488 Charge Description CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY Bond Amount 4500.00 Name HENEGAN, JASON JU’WAN Arrest Type Misdemeanor DOB 1/11/2001 Height 6.2 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-03 10:30:00 Court Case 5902017216499 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount 1000.00 Name WARNER, XAYVER JERVONTE Arrest Type DOB 2/6/1994 Height 6.0 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-03 13:43:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name DAUGHERTY, JACOB LYNN Arrest Type DOB 7/23/1990 Height 6.2 Weight 185 Arrest Date Time 2017-05-03 14:34:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name FLORES, COURTNEY BETH Arrest Type Felony DOB 8/30/1981 Height 5.6 Weight 140 Arrest Date Time 2017-05-03 12:30:00 Court Case 5902017216524 Charge Description EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE Bond Amount 65000.00 Name MONROE, FREDERICK Arrest Type DOB 7/21/1996 Height 5.11 Weight 145 Arrest Date Time 2017-05-03 14:44:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name MOORE, PASCAL JAMES Arrest Type Misdemeanor DOB 2/21/1986 Height 6.0 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-03 07:47:00 Court Case 5902017216515 Charge Description WEAPONS ON EDUC PROP/AID (M) Bond Amount 10000.00 Name SOLORZANO, CARLOS ALBERTO Arrest Type Felony DOB 4/10/2000 Height 5.7 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-03 02:25:00 Court Case 5902017216527 Charge Description ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON Bond Amount 50000.00 Name CROUCH, XAVIER DEQUAYL Arrest Type Misdemeanor DOB 7/31/1993 Height 5.9 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-03 11:59:00 Court Case 5902017216537 Charge Description CARRYING CONCEALED GUN(M) Bond Amount 1500.00 Name LEWIS, TYYANNIA J Arrest Type Misdemeanor DOB 4/17/2000 Height 5.4 Weight 175 Arrest Date Time 2017-05-03 10:45:00 Court Case 5902017205153 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name MARTINEZ, OSCAR NEGRETTE Arrest Type Misdemeanor DOB 12/17/1982 Height 5.4 Weight 175 Arrest Date Time 2017-05-03 09:45:00 Court Case 5902016233810 Charge Description DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) Bond Amount 3000.00 Name ALFORD, JOSEPH MATTHEW Arrest Type Felony DOB 2/22/1985 Height 5.11 Weight 155 Arrest Date Time 2017-05-03 10:48:00 Court Case 2402015052664 Charge Description FELONY LARCENY Bond Amount 1500.00 Name LEWIS, CHAD LAVON Arrest Type Misdemeanor DOB 4/9/1994 Height 6.2 Weight 220 Arrest Date Time 2017-05-03 13:19:00 Court Case 5902016033148 Charge Description FAIL PROVIDE PROOF FARE PAY Bond Amount 500.00 Name ROSALES, MIGUEL JONATHAN Arrest Type Felony DOB 9/2/1984 Height 5.9 Weight 155 Arrest Date Time 2017-05-03 14:00:00 Court Case 5902017216256 Charge Description INDECENT LIBERTIES WITH CHILD Bond Amount 10000.00 Name SMITH, DERRICK DARNELL Arrest Type Misdemeanor DOB 8/31/1982 Height 6.2 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-03 09:50:00 Court Case 5902017207894 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 2000.00 Name SURGEON, MARK TRAYVON Arrest Type Felony DOB 9/22/1986 Height 6.1 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-03 14:02:00 Court Case 5902017216541 Charge Description FELONY POSSESSION OF COCAINE Bond Amount 2000.00 Name VALENCIA, NEFTALI Arrest Type Traffic DOB 6/22/1987 Height 5.7 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-03 09:30:00 Court Case 1202017704703 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 1000.00 Name WALKER, DEONDRE LAMONT Arrest Type Misdemeanor DOB 9/20/1994 Height 5.6 Weight 130 Arrest Date Time 2017-05-03 12:35:00 Court Case 5902017216539 Charge Description DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) Bond Amount Name BELTON, BRENT MICHAEL Arrest Type Misdemeanor DOB 10/14/1988 Height 6.0 Weight 230 Arrest Date Time 2017-05-03 12:10:00 Court Case 5902015228606 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount 2500.00 Name FARNUM, VONSHA Arrest Type Misdemeanor DOB 2/8/1979 Height 5.4 Weight 140 Arrest Date Time 2017-05-03 12:45:00 Court Case 5902017216549 Charge Description SIMPLE AFFRAY Bond Amount 500.00 Name PUGH, ARLENE Arrest Type Misdemeanor DOB 6/19/1984 Height 5.4 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-03 12:40:00 Court Case 5902017216548 Charge Description SIMPLE AFFRAY Bond Amount 500.00 Name ROBINSON, JANICE DENISE Arrest Type Misdemeanor DOB 11/3/1973 Height 5.7 Weight 140 Arrest Date Time 2017-05-03 15:15:00 Court Case 5902017216545 Charge Description SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS Bond Amount 500.00 Name VERNON, JASON LAMAR Arrest Type Misdemeanor DOB 1/15/1998 Height 5.8 Weight 190 Arrest Date Time 2017-05-03 13:30:00 Court Case 5902017009798 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 500.00 Name WILSON, CRYSTAL MARTIN Arrest Type Misdemeanor DOB 4/26/1977 Height 5.5 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-03 12:40:00 Court Case 5902017216547 Charge Description SIMPLE AFFRAY Bond Amount 500.00 Name BAILEY, NACHARLES RAHEEM Arrest Type Misdemeanor DOB 11/3/1995 Height 6.1 Weight 190 Arrest Date Time 2017-05-03 15:15:00 Court Case 5902017216556 Charge Description CARRYING CONCEALED GUN(M) Bond Amount Name CARRINGTON, CHRISTIAN SHAWN Arrest Type Traffic DOB 10/26/1995 Height 5.11 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-03 13:30:00 Court Case 4802016000829 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 1000.00 Name DAVENPORT, JASON DONALD Arrest Type Misdemeanor DOB 9/2/1979 Height 6.0 Weight 210 Arrest Date Time 2017-05-03 15:01:00 Court Case 5902017213666 Charge Description ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON Bond Amount 2500.00 Name HOLLOMAN, ALEXUS Arrest Type Misdemeanor DOB 5/25/1996 Height 5.3 Weight 135 Arrest Date Time 2017-05-03 16:05:00 Court Case 5902016243790 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount 3000.00 Name JANSEN-KELLY, DARIO ELIAS Arrest Type Felony DOB 11/2/1990 Height 5.9 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-03 13:42:00 Court Case 5902017216554 Charge Description OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE Bond Amount 10000.00 Name LATHAN, DIANNA EMON Arrest Type Misdemeanor DOB 3/6/1992 Height 5.7 Weight 130 Arrest Date Time 2017-05-03 14:10:00 Court Case 5902017215311 Charge Description COMMUNICATING THREATS Bond Amount 250.00 Share Two Dead in Murder-Suicide in Southeast Charlotte

Man Placed Into Custody After Entering Bruns Academy With a Knife

Police Ask For Help in Seeking Suspect

Union County Arrests and Mugshots 05-03-2017

Mecklenburg County Arrests and Mugshots 05-03-2017

Search Site Search for:





Charlotte Mugshots Macalpin, Gerardo Charged With Resist Public Officer.











: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/crimeincharlotte/public_html/wp-content/themes/twentyten/header.php:25) inon line