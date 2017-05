Mecklenburg County Arrests and Mugshots 05-05-2017 Name REAVES, MALIK DEQUWAN Arrest Type Misdemeanor DOB 9/27/1997 Height 5.8 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-05 01:28:00 Court Case 5902017216842 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name BAKER, CHELSEA KIANA Arrest Type Misdemeanor DOB 6/6/1992 Height 5.5 Weight 185 Arrest Date Time 2017-05-05 02:15:00 Court Case 5902016220099 Charge Description SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS Bond Amount Name DAVIS, TYRELL JAMAAL Arrest Type Misdemeanor DOB 4/3/1990 Height 5.6 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-05 01:52:00 Court Case 5902014028055 Charge Description FAIL PROVIDE PROOF FARE PAY Bond Amount 500.00 Name FREEMAN, TERRELL DEVON Arrest Type Traffic DOB 2/5/1987 Height 5.8 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-05 02:08:00 Court Case 5902017216845 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 250.00 Name SNOW, TODD DEWAYNE Arrest Type Misdemeanor DOB 8/9/1971 Height 6.1 Weight 205 Arrest Date Time 2017-05-05 02:27:00 Court Case 5902017214359 Charge Description BREAKING OR ENTERING (M) Bond Amount 2000.00 Name BLAIR, BYRON LAMONT Arrest Type Misdemeanor DOB 9/6/1991 Height 5.6 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-05 01:47:00 Court Case 5902017216848 Charge Description INTOXICATED AND DISRUPTIVE Bond Amount Name MEKONEN, ROBEL Arrest Type Misdemeanor DOB 12/27/1982 Height 5.10 Weight 155 Arrest Date Time 2017-05-05 02:00:00 Court Case 5902017212583 Charge Description FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN Bond Amount 500.00 Name BAKER, CHELSEA KIANA Arrest Type Felony DOB 5/6/1992 Height 5.5 Weight 185 Arrest Date Time 2017-05-05 08:32:00 Court Case 5902017216865 Charge Description EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE Bond Amount Name CENTURY, LEON Arrest Type DOB 12/31/1981 Height 5.10 Weight 175 Arrest Date Time 2017-05-05 09:23:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name HANCOCK, DALLAS CHRISTIAN Arrest Type Felony DOB 6/27/1997 Height 5.11 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-05 06:08:00 Court Case 5902017216867 Charge Description PWIMSD SCH IV CS Bond Amount 5000.00 Name RATCHFORD, KIEVON Arrest Type DOB 12/10/1999 Height 5.7 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-05 10:07:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name WEAVER, EMBER LYNN Arrest Type Traffic DOB 3/20/1976 Height 5.7 Weight 130 Arrest Date Time 2017-05-05 08:45:00 Court Case 5902017216058 Charge Description HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE Bond Amount 5000.00 Name BENFIELD, JERROD Arrest Type Non-Arrest DOB 12/29/1981 Height 5.8 Weight 208 Arrest Date Time 2017-05-05 10:27:00 Court Case Charge Description Federal Bond Amount Name BURCH, CARLOS Arrest Type Felony DOB 9/4/1997 Height 6.2 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-05 09:33:00 Court Case 5902017216745 Charge Description LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) Bond Amount 5000.00 Name CARR, OTIS Arrest Type Misdemeanor DOB 1/24/1964 Height 6.4 Weight 210 Arrest Date Time 2017-05-05 09:43:00 Court Case 5902017216706 Charge Description DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) Bond Amount Name CARTER, TA’HAJAN R Arrest Type DOB 2/2/2000 Height 5.9 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-05 10:34:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name GLASHEEN, ANDREW RYAN Arrest Type Non-Arrest DOB 8/15/1974 Height 6.4 Weight 235 Arrest Date Time 2017-05-05 10:21:00 Court Case Charge Description Federal Bond Amount Name GRAHAM, JAZIAH MALIK Arrest Type Felony DOB 9/15/2000 Height 6.0 Weight 230 Arrest Date Time 2017-05-05 09:54:00 Court Case 5902017216731 Charge Description POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE Bond Amount 2500.00 Name LUNA, ERIC Arrest Type DOB 12/17/1995 Height 5.11 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-05 09:48:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name MINGLEDORF, DASHIA ALEXIS Arrest Type Traffic DOB 1/14/1990 Height 5.2 Weight 108 Arrest Date Time 2017-05-05 09:45:00 Court Case 5902017216884 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 500.00 Name DOGAN, DAYSHON AMARI Arrest Type Felony DOB 7/31/2000 Height 5.11 Weight 130 Arrest Date Time 2017-05-05 10:02:00 Court Case 5902017216787 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount 7500.00 Name JEFFERSON, DEJA Arrest Type Felony DOB 11/24/1988 Height 5.1 Weight 224 Arrest Date Time 2017-05-05 10:28:00 Court Case 5902017211683 Charge Description EMBEZZLEMENT Bond Amount Name MINGO, JAQUARIUS HAKEEM Arrest Type Misdemeanor DOB 1/18/1998 Height 5.11 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-05 10:55:00 Court Case 5902017210025 Charge Description RESISTING PUBLIC OFFICER Bond Amount 1000.00 Name TRIGOSO, KATERIN LIZETH Arrest Type Misdemeanor DOB 3/6/1991 Height 5.3 Weight 163 Arrest Date Time 2017-05-05 10:15:00 Court Case 5902017216418 Charge Description ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON Bond Amount Name CROCKETT, ISAIAH D Arrest Type Felony DOB 1/22/1997 Height 5.7 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-05 06:04:00 Court Case 5902017216893 Charge Description BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE Bond Amount 5000.00 Name DOUGLAS, GARRETH LEWIS Arrest Type Misdemeanor DOB 12/23/1992 Height 5.11 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-05 10:38:00 Court Case 5902017216897 Charge Description RESISTING PUBLIC OFFICER Bond Amount 500.00 Name JOHNSON, WILLIAM KYJUAN Arrest Type Felony DOB 5/14/1995 Height 5.6 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-05 05:33:00 Court Case 5902017216891 Charge Description POSSESS WEAPON MASS DESTRUCT Bond Amount 3000.00 Name ANTHONY, MICHEAL RONTIGUS Arrest Type Misdemeanor DOB 7/11/1975 Height 5.11 Weight 300 Arrest Date Time 2017-05-05 11:00:00 Court Case 5902016233936 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name COOPER, CALVIN Arrest Type Felony DOB 9/15/1952 Height 5.9 Weight 220 Arrest Date Time 2017-05-05 05:00:00 Court Case 5902017216900 Charge Description FELONY POSSESSION OF COCAINE Bond Amount 2500.00 Name LEZOTTE, NATHANIEL FORREST Arrest Type Non-Arrest DOB 12/31/1990 Height 6.0 Weight 165 Arrest Date Time 2017-05-05 13:33:00 Court Case Charge Description Probation Violation Bond Amount Name LOMAX, MARLON KEITRAIL Arrest Type Misdemeanor DOB 3/15/1995 Height 6.2 Weight 140 Arrest Date Time 2017-05-05 11:27:00 Court Case 5902017216902 Charge Description RESISTING PUBLIC OFFICER Bond Amount 500.00 Name ONUKOGU, OLIVIA Arrest Type Felony DOB 9/5/1990 Height 5.7 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-05 08:30:00 Court Case 5902017216908 Charge Description COMMON LAW ROBBERY Bond Amount 2500.00 Name BYERS, SURADON ABDULLAH Arrest Type Felony DOB 1/24/1980 Height 5.11 Weight 250 Arrest Date Time 2017-05-05 10:41:00 Court Case 5902017216911 Charge Description PWISD COCAINE Bond Amount 5000.00 Name GLEATON, AVIDAS Arrest Type Misdemeanor DOB 9/13/1976 Height 5.6 Weight 142 Arrest Date Time 2017-05-05 14:00:00 Court Case Charge Description IV-D NONSUPPORT CHILD Bond Amount Name HAMILTON, EMERY BRADLEY Arrest Type Felony DOB 5/6/1988 Height 6.0 Weight 268 Arrest Date Time 2017-05-05 09:20:00 Court Case 5902017215310 Charge Description FINANCIAL CARD THEFT Bond Amount 2000.00 Name SHERRILL, DEANDRE RAFAEL Arrest Type Misdemeanor DOB 9/11/1994 Height 6.2 Weight 179 Arrest Date Time 2017-05-05 12:50:00 Court Case 5902017210143 Charge Description ASSAULT AND BATTERY Bond Amount 500.00 Name SMALLS, QUENTIN ALEXANDER Arrest Type Felony DOB 4/12/1994 Height 6.0 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-05 11:49:00 Court Case 5902017216917 Charge Description EMBEZZLEMENT Bond Amount 5000.00 Name TAYLOR, CHRISTOPHER JULIAN Arrest Type Misdemeanor DOB 2/7/2001 Height 6.0 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-05 12:15:00 Court Case 5902017216887 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name WALKER, DALTON Arrest Type Misdemeanor DOB 11/8/1992 Height 5.7 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-05 12:25:00 Court Case 5902017216918 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 1500.00 Name COCHRANE, MAURICE ANTONIO Arrest Type Felony DOB 12/28/1989 Height 5.11 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-05 14:00:00 Court Case 5902012230878 Charge Description FELONY PROBATION VIOLATION Bond Amount 10000.00 Name CONTRERAS, WILBER GEOVANNI Arrest Type Misdemeanor DOB 11/19/1999 Height 5.6 Weight 135 Arrest Date Time 2017-05-05 12:45:00 Court Case 5902017216923 Charge Description FALSE FIRE ALARM Bond Amount Name HUBBARD, BRIDGET ICARD Arrest Type Felony DOB 8/14/1971 Height 5.4 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-05 14:39:00 Court Case 5902017216922 Charge Description EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE Bond Amount 25000.00 Name BELL, BRANDON J Arrest Type Misdemeanor DOB 1/10/1984 Height 5.8 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-05 15:25:00 Court Case 1202017705435 Charge Description RESISTING PUBLIC OFFICER Bond Amount 500.00 Name BURNETT, BRYAN SCOTT Arrest Type Traffic DOB 3/20/1977 Height 6.2 Weight 260 Arrest Date Time 2017-05-05 15:10:00 Court Case 8302017700582 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 500.00 Name COBB, CHRISTOPHER MICHAEL Arrest Type Misdemeanor DOB 4/21/1986 Height 5.8 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-05 15:14:00 Court Case 5902016739660 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 500.00 Name ELSEA, ERIC RYAN Arrest Type Misdemeanor DOB 9/24/1984 Height 5.10 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-05 14:48:00 Court Case 5902017011297 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 500.00 Name SPRATT, WALTER Arrest Type Misdemeanor DOB 4/12/1963 Height 5.7 Weight 240 Arrest Date Time 2017-05-05 13:45:00 Court Case 5902017216781 Charge Description DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) Bond Amount Name STEWART, DONDRAE Arrest Type Felony DOB 12/14/1992 Height 5.6 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-05 15:41:00 Court Case 5902016227651 Charge Description PWIMSD HEROIN Bond Amount 20000.00 Name WILLIAMS, ANDWAIN DUBOSE Arrest Type Misdemeanor DOB 10/23/1979 Height 5.9 Weight 155 Arrest Date Time 2017-05-05 15:48:00 Court Case 5902017216920 Charge Description DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) Bond Amount Name BOATWRIGHT, STEFON KADEEN Arrest Type Felony DOB 2/2/1991 Height 5.11 Weight 185 Arrest Date Time 2017-05-05 15:42:00 Court Case 5902017012431 Charge Description LARCENY AFTER BREAK/ENTER Bond Amount 2500.00 Name PENNINGER, BRITTANY LAUREN Arrest Type Misdemeanor DOB 2/2/1990 Height 5.4 Weight 120 Arrest Date Time 2017-05-05 16:30:00 Court Case 5902017005272 Charge Description SOLICIT ALMS/BEG FOR MONEY Bond Amount 500.00 Name REYES, LUIS RIOS Arrest Type Misdemeanor DOB 8/25/1961 Height 5.5 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-05 15:25:00 Court Case 5902017216929 Charge Description POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Bond Amount Name CAMPBELL, SUNDIATA JUDON Arrest Type Felony DOB 8/16/1996 Height 6.1 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-05 16:00:00 Court Case 5902017216936 Charge Description LARCENY BY EMPLOYEE Bond Amount Name EALEY, RONALD Arrest Type Misdemeanor DOB 6/28/1961 Height 6.0 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-05 16:19:00 Court Case 5902017215764 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name KERNS, GENESIS Arrest Type Felony DOB 2/26/1999 Height 5.8 Weight 165 Arrest Date Time 2017-05-05 17:18:00 Court Case 5902015038054 Charge Description FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY Bond Amount 30000.00 Share Man Robs Bank, Is Arrested 13 Minutes Later

Missing Rock Hill Teenager Found Dead

Union County Arrests and Mugshots 05-05-2017

Mecklenburg County Arrests and Mugshots 05-05-2017

York County Arrests and Mugshots 05-05-2017

Search Site Search for:





Charlotte Mugshots Rojas, Eduardo Jorges Charged With Failure to Comply.











: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/crimeincharlotte/public_html/wp-content/themes/twentyten/header.php:25) inon line