Mecklenburg County Arrests and Mugshots 05-08-2017 Name MARTIN, MICHAEL DEION Arrest Type Misdemeanor DOB 12/18/1983 Height 5.8 Weight 130 Arrest Date Time 2017-05-08 00:01:00 Court Case 5902017217216 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 250.00 Name STEWART, TAMMY DENISE Arrest Type Misdemeanor DOB 9/15/1976 Height 5.8 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-08 00:08:00 Court Case 5902017217189 Charge Description COMMUNICATING THREATS Bond Amount Name STRICKLAND, RAJAI TIMONE Arrest Type Felony DOB 2/21/1986 Height 5.9 Weight 182 Arrest Date Time 2017-05-08 00:35:00 Court Case 5902017217161 Charge Description MALICIOUS CONDUCT BY PRISONER Bond Amount 5000.00 Name LEWIS, BARRY Arrest Type Misdemeanor DOB 11/17/1960 Height 5.4 Weight 190 Arrest Date Time 2017-05-08 02:26:00 Court Case 5902017217226 Charge Description INTOXICATED AND DISRUPTIVE Bond Amount 500.00 Name LOPEZ-HUERTA, SANDRA YANETT Arrest Type Felony DOB 9/30/1980 Height 5.3 Weight 100 Arrest Date Time 2017-05-08 03:04:00 Court Case 5902017217205 Charge Description ASSAULT LEO/PO SER INJ Bond Amount 3500.00 Name SANDERS, TAHJA DAQUAN Arrest Type Misdemeanor DOB 6/9/1998 Height 5.6 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-08 02:23:00 Court Case 5902017217202 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name TRIMMEL, WILLIAM M Arrest Type Misdemeanor DOB 6/11/1995 Height 6.2 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-08 03:50:00 Court Case 5902017217227 Charge Description INTOXICATED AND DISRUPTIVE Bond Amount 1000.00 Name SMITH, NAQUAN DANIEL Arrest Type Traffic DOB 5/7/1983 Height 5.5 Weight 110 Arrest Date Time 2017-05-08 03:12:00 Court Case 5902017217230 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1000.00 Name ADAMS, DEMICHAEL TYE Arrest Type DOB 5/8/1999 Height 6.2 Weight 175 Arrest Date Time 2017-05-08 09:01:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name MARTIN, BRANDON REMY Arrest Type DOB 6/11/1999 Height 5.6 Weight 140 Arrest Date Time 2017-05-08 08:31:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name DUERSON, DEVIN Arrest Type Misdemeanor DOB 2/26/2001 Height 5.11 Weight 145 Arrest Date Time 2017-05-08 06:55:00 Court Case 5902017217232 Charge Description FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN Bond Amount Name MAJIED, LATIF Arrest Type Misdemeanor DOB 3/5/1957 Height 5.11 Weight 175 Arrest Date Time 2017-05-08 07:16:00 Court Case 5902017217235 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name NARDONE, CODY JOHN Arrest Type Felony DOB 9/4/1996 Height 5.10 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-08 06:50:00 Court Case 5902017217240 Charge Description BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE Bond Amount 10000.00 Name TRUESDALE, KENNETH Arrest Type DOB 6/19/1980 Height 5.7 Weight 185 Arrest Date Time 2017-05-08 09:47:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name CARD, KENYETTA Arrest Type DOB 7/3/1992 Height 5.4 Weight 145 Arrest Date Time 2017-05-08 10:32:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name CROCKETT, ISAIAH D Arrest Type DOB 1/22/1997 Height 5.7 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-08 11:10:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name HATTEN, TERRY Arrest Type DOB 6/22/1987 Height 5.8 Weight 175 Arrest Date Time 2017-05-08 10:57:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name MORRISON, TED Arrest Type Traffic DOB 9/21/1953 Height 6.2 Weight 190 Arrest Date Time 2017-05-08 09:35:00 Court Case 1202017702428 Charge Description DWLR IMPAIRED REV Bond Amount Name SHINE, DERRICK BERNARD Arrest Type Misdemeanor DOB 8/21/1978 Height 5.10 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-08 08:44:00 Court Case 5902017007550 Charge Description POSS/CONS BEER/WINE PUBLIC ST Bond Amount 500.00 Name TONEY, HAZEL GERELL Arrest Type Non-Arrest DOB 12/13/1994 Height 6.3 Weight 167 Arrest Date Time 2017-05-08 10:27:00 Court Case Charge Description Probation Violation Bond Amount Name HUNTLEY, DERRICK Arrest Type Felony DOB 1/11/1958 Height 5.11 Weight 204 Arrest Date Time 2017-05-08 09:35:00 Court Case 5902017001988 Charge Description HABITUAL MISDEMEANOR ASSAULT Bond Amount 8500.00 Name MAYWEATHER, TERRCARI IMAN Arrest Type Misdemeanor DOB 6/13/1999 Height 5.3 Weight 145 Arrest Date Time 2017-05-08 10:11:00 Court Case 5902017215335 Charge Description INJURY TO PERSONAL PROPERTY Bond Amount 500.00 Name MURRAY, RICHARD MICHAEL Arrest Type DOB 3/11/1996 Height 5.11 Weight 162 Arrest Date Time 2017-05-08 11:30:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name TWITTY, SHYKEIA JANAE Arrest Type Misdemeanor DOB 12/6/1993 Height 5.4 Weight 135 Arrest Date Time 2017-05-08 10:26:00 Court Case 5902017216210 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name CHISHOLM, JAMAR Arrest Type Misdemeanor DOB 6/30/1993 Height 5.10 Weight 155 Arrest Date Time 2017-05-08 10:20:00 Court Case 1202016000588 Charge Description MISDEMEANOR PROBATION VIOL Bond Amount 2500.00 Name HENRY-BECK, CHASITI SHEREE Arrest Type Misdemeanor DOB 8/15/1989 Height 5.8 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-08 10:36:00 Court Case 5902017215765 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name HERRON, CHARITY BREANA Arrest Type Traffic DOB 7/22/1995 Height 5.1 Weight 120 Arrest Date Time 2017-05-08 10:30:00 Court Case 5902017217250 Charge Description SPEEDING Bond Amount Name WILLIAMS, DIVINITY Arrest Type Felony DOB 9/20/1999 Height 6.0 Weight 198 Arrest Date Time 2017-05-08 10:20:00 Court Case 3502016059988 Charge Description LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO Bond Amount 500.00 Name YOUNG, DRAKE TYLER Arrest Type DOB 3/25/1991 Height 5.10 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-08 13:10:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name ADAMS, EZELL Arrest Type Felony DOB 10/28/1965 Height 5.11 Weight 250 Arrest Date Time 2017-05-08 10:49:00 Court Case 5902016235587 Charge Description LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO Bond Amount 2500.00 Name ARMSTEAD, ILLYA DEMONT Arrest Type Felony DOB 10/13/1994 Height 6.3 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-08 08:52:00 Court Case 5902017217263 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount 5000.00 Name BESS, LEHRMAN RENE Arrest Type DOB 9/5/1974 Height 5.10 Weight 165 Arrest Date Time 2017-05-08 13:39:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name MASON, RIVA Arrest Type Misdemeanor DOB 8/28/1996 Height 5.3 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-08 09:55:00 Court Case 5902017212258 Charge Description INJURY TO REAL PROPERTY Bond Amount 500.00 Name PATTERSON, JUSTICE Arrest Type Misdemeanor DOB 7/6/1996 Height 6.1 Weight 174 Arrest Date Time 2017-05-08 09:15:00 Court Case 5902017216736 Charge Description INJURY TO PERSONAL PROPERTY Bond Amount 500.00 Name WHITLOCK, CHARLES Arrest Type DOB 3/14/1967 Height 5.11 Weight 250 Arrest Date Time 2017-05-08 13:25:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name GREIS, ALEXANDER JAMES Arrest Type Felony DOB 7/2/1999 Height 6.2 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-08 03:43:00 Court Case 5902017217282 Charge Description BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE Bond Amount 5000.00 Name HARDIN, TIMOTHY LEMARR Arrest Type Misdemeanor DOB 5/16/1963 Height 6.0 Weight 258 Arrest Date Time 2017-05-08 11:30:00 Court Case 5902017216207 Charge Description LOCAL ORDINANCE-FREE TEXT Bond Amount 1000.00 Name HARRIS, HERBERT L Arrest Type Misdemeanor DOB 12/6/1975 Height 6.1 Weight 260 Arrest Date Time 2017-05-08 13:05:00 Court Case 5902017215964 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name LUNDY, RAHMEL MAURICE Arrest Type Misdemeanor DOB 4/6/1991 Height 5.11 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-08 11:56:00 Court Case 6102016702235 Charge Description SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) Bond Amount 4000.00 Name MORALES-SMITH, ARIS ARIEL Arrest Type Misdemeanor DOB 10/7/1985 Height 6.0 Weight 218 Arrest Date Time 2017-05-08 12:41:00 Court Case 5902017217172 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name WALKER, JASON C Arrest Type DOB 5/8/1995 Height 6.3 Weight 190 Arrest Date Time 2017-05-08 14:41:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name WYNN, TRAVIS Arrest Type Misdemeanor DOB 3/28/1982 Height 5.11 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-08 11:00:00 Court Case 5902016213346 Charge Description RESISTING PUBLIC OFFICER Bond Amount 6000.00 Name BOATWRIGHT, STEFON Arrest Type DOB 2/2/1991 Height 6.0 Weight 190 Arrest Date Time 2017-05-08 15:17:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name DEAS, JOSEPH Arrest Type Felony DOB 11/2/1989 Height 5.6 Weight 189 Arrest Date Time 2017-05-08 13:43:00 Court Case 5902017000007 Charge Description FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY Bond Amount Name GRIER, ANTONIO EMARQUETTE Arrest Type Felony DOB 3/28/1993 Height 6.0 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-08 12:15:00 Court Case 5902017205728 Charge Description POSSESSION OF FIREARM BY FELON Bond Amount 20000.00 Name HENDRICKS, SELENE CHURCH Arrest Type Felony DOB 8/7/1968 Height 5.5 Weight 185 Arrest Date Time 2017-05-08 13:44:00 Court Case 5902017216909 Charge Description EMBEZZLEMENT Bond Amount 2500.00 Name JARVIS, PATRICK DENARD Arrest Type Felony DOB 8/27/1981 Height 5.7 Weight 175 Arrest Date Time 2017-05-08 13:50:00 Court Case 5902017216603 Charge Description HABITUAL MISDEMEANOR ASSAULT Bond Amount Name LAFORCE, JEFFERY JAY Arrest Type Felony DOB 3/3/1992 Height 5.8 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-08 12:00:00 Court Case 5902017217244 Charge Description INVOLUNTARY MANSLAUGHTER Bond Amount 30000.00 Name NELSON, LISA MARIE Arrest Type Traffic DOB 4/15/1977 Height 5.3 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-08 12:57:00 Court Case 5902017701795 Charge Description SPEEDING Bond Amount Name PARKER, RASHAAN DONTE’ Arrest Type Misdemeanor DOB 1/20/1995 Height 5.4 Weight 330 Arrest Date Time 2017-05-08 12:52:00 Court Case 5902017216985 Charge Description COMMUNICATING THREATS Bond Amount Name PULLIAM, SETH PETERSON Arrest Type Misdemeanor DOB 10/8/1977 Height 6.0 Weight 190 Arrest Date Time 2017-05-08 12:10:00 Court Case 1202017052211 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount 2000.00 Name FOGLE, DARRYL RASHAN Arrest Type Traffic DOB 11/9/1961 Height 5.5 Weight 130 Arrest Date Time 2017-05-08 14:10:00 Court Case 4802016705524 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 1000.00 Name MCMURCHIE, DUNCAN JAMES Arrest Type Felony DOB 6/24/1989 Height 6.2 Weight 250 Arrest Date Time 2017-05-08 08:35:00 Court Case 5902017217310 Charge Description LARCENY FROM THE PERSON Bond Amount 12500.00 Name MORRISON, NOSAKERA Arrest Type DOB 8/26/1987 Height 6.2 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-08 16:02:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name WYATT, KEITH NELSON Arrest Type Misdemeanor DOB 6/24/1976 Height 5.10 Weight 190 Arrest Date Time 2017-05-08 14:36:00 Court Case 5902017216941 Charge Description MISDEMEANOR CHILD ABUSE Bond Amount 1500.00 Name AUSBROOK, ROBERT NAKIM Arrest Type Felony DOB 12/1/1984 Height 6.4 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-08 13:55:00 Court Case 5902016216135 Charge Description FELONY PROBATION VIOLATION Bond Amount 10000.00 Name BRIDGES, ALVIN JOE Arrest Type Felony DOB 5/3/1959 Height 5.7 Weight 195 Arrest Date Time 2017-05-08 17:47:00 Court Case 5902017217327 Charge Description EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE Bond Amount 75000.00 Name EVANS, DWAYNE Arrest Type Traffic DOB 6/11/1990 Height 5.8 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-08 14:50:00 Court Case 1202017703597 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 1000.00 Name JACKSON, JESSICA ROSELIE Arrest Type Felony DOB 2/23/1985 Height 5.1 Weight 185 Arrest Date Time 2017-05-08 11:57:00 Court Case 5902017217199 Charge Description POSS CS PRISON/JAIL PREMISES Bond Amount 5000.00 Name JACOB, TODD ANDREW Arrest Type Felony DOB 9/28/1978 Height 5.10 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-08 15:19:00 Court Case 5902017217284 Charge Description FELONY CONVERSION Bond Amount 2000.00 Name JOHNSON, MALIK ABDUL Arrest Type Misdemeanor DOB 7/30/1998 Height 6.0 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-08 15:32:00 Court Case 5902017215654 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 1000.00 Name OSMAN, SUAZO LAINEZ Arrest Type Misdemeanor DOB 11/17/1987 Height 5.6 Weight 155 Arrest Date Time 2017-05-08 15:23:00 Court Case 5902017214284 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name WHITE, KRISTEN KLINE Arrest Type Traffic DOB 3/25/1967 Height 5.6 Weight 110 Arrest Date Time 2017-05-08 14:05:00 Court Case 5902017217326 Charge Description HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE Bond Amount 1500.00 Name FRANKS, RASHAWN LAMAR Arrest Type Misdemeanor DOB 10/12/1990 Height 6.0 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-08 16:20:00 Court Case 5902017217328 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 500.00 Name KIRKLEY, TIMOTHY Arrest Type Misdemeanor DOB 5/24/1969 Height 5.2 Weight 155 Arrest Date Time 2017-05-08 17:00:00 Court Case 302016051512 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 1500.00 Name SMITH, JAYONTA MATHEW Arrest Type Misdemeanor DOB 5/24/1991 Height 5.10 Weight 235 Arrest Date Time 2017-05-08 15:30:00 Court Case 5902016244535 Charge Description INJURY TO REAL PROPERTY Bond Amount 500.00 Name STOWE, JOSHUA RANDALL Arrest Type Misdemeanor DOB 7/20/1975 Height 5.9 Weight 210 Arrest Date Time 2017-05-08 16:28:00 Court Case 3502014010229 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount Name WALKER, JASON C Arrest Type Felony DOB 11/2/1994 Height 6.3 Weight 190 Arrest Date Time 2017-05-08 15:31:00 Court Case 5902017217153 Charge Description FEL HIT/RUN INJURY Bond Amount 10000.00 Name WILLIAMS, JOHNTAVIS MARQEECE Arrest Type Felony DOB 11/23/1994 Height 6.0 Weight 185 Arrest Date Time 2017-05-08 16:17:00 Court Case 5902017217329 Charge Description FELONY POSSESSION OF COCAINE Bond Amount 5000.00

