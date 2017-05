Mecklenburg County Arrests and Mugshots 05-12-2017 Name BRIDGES, CARDAN MOET Arrest Type Misdemeanor DOB 9/29/1999 Height 5.7 Weight 140 Arrest Date Time 2017-05-12 00:15:00 Court Case 5902017217804 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount Name BYNUM, MARIA SHAWNDELL Arrest Type Misdemeanor DOB 10/29/1992 Height 5.7 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-12 00:38:00 Court Case 5902017217345 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount 500.00 Name GASKIN, THOMAS RAYMOND Arrest Type Misdemeanor DOB 12/9/1981 Height 5.10 Weight 135 Arrest Date Time 2017-05-12 00:20:00 Court Case 5902017010559 Charge Description SOLICIT ALMS/BEG FOR MONEY Bond Amount 500.00 Name WEBB, MICHAEL Arrest Type Misdemeanor DOB 1/5/1999 Height 6.0 Weight 140 Arrest Date Time 2017-05-12 00:14:00 Court Case 5902017217802 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 1000.00 Name WILEY, COREY Arrest Type Misdemeanor DOB 5/8/1985 Height 5.11 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-12 00:51:00 Court Case 5902017217058 Charge Description SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS Bond Amount 1000.00 Name WORTHY, NICHOLAS Arrest Type Traffic DOB 5/13/1993 Height 5.7 Weight 155 Arrest Date Time 2017-05-12 00:27:00 Court Case 3502017053092 Charge Description OPERATE VEH NO INS Bond Amount 500.00 Name CHAMBERS, THOMAS R Arrest Type Felony DOB 6/27/1976 Height 6.5 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-12 01:05:00 Court Case 5902017217805 Charge Description FELONY POSSESSION OF COCAINE Bond Amount 1500.00 Name CHISHOLM, RALPH KENNETH Arrest Type Traffic DOB 7/3/1961 Height 5.6 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-12 01:30:00 Court Case 5902016216238 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 4000.00 Name RAMOS, CHRISTINE MARIE Arrest Type Felony DOB 11/15/1977 Height 4.11 Weight 186 Arrest Date Time 2017-05-12 01:29:00 Court Case 5902017009459 Charge Description FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY Bond Amount 10000.00 Name SPEARS, BRANDON JEFFERY Arrest Type Misdemeanor DOB 11/15/1982 Height 5.9 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-12 00:16:00 Court Case 5902017217806 Charge Description CARRYING CONCEALED GUN(M) Bond Amount 1000.00 Name CABRERA, JOSE Arrest Type Felony DOB 3/5/1993 Height 5.10 Weight 185 Arrest Date Time 2017-05-12 01:00:00 Court Case 5902017217825 Charge Description BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE Bond Amount 2500.00 Name HICKS, JUFOREST ISAIAH Arrest Type Felony DOB 7/11/1997 Height 6.1 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-12 00:21:00 Court Case 5902017217819 Charge Description ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON Bond Amount 55000.00 Name ISAAC, JAVIER Arrest Type Felony DOB 2/9/1994 Height 5.10 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-12 01:05:00 Court Case 5902017217821 Charge Description BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE Bond Amount 2500.00 Name JOSEPH, TORAN WILLIE Arrest Type Misdemeanor DOB 1/21/1987 Height 6.6 Weight 280 Arrest Date Time 2017-05-12 01:45:00 Court Case 5902016003203 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 5000.00 Name SIMPSON, DANNY ANTOINE Arrest Type Traffic DOB 4/9/1977 Height 6.1 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-12 03:05:00 Court Case 3102012059313 Charge Description DWI – LEVEL 5 Bond Amount 1000.00 Name CROWE, FREDRICK EARL Arrest Type Misdemeanor DOB 10/7/1951 Height 6.2 Weight 185 Arrest Date Time 2017-05-12 04:32:00 Court Case 5902015242206 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name INCH, BRIAN WILLIAM Arrest Type Traffic DOB 6/14/1990 Height 6.2 Weight 190 Arrest Date Time 2017-05-12 02:55:00 Court Case 5902017217827 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2000.00 Name BURKOVICH, JOSEPH ALEXANDER Arrest Type Misdemeanor DOB 8/15/1990 Height 5.9 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-12 07:23:00 Court Case 5902017217835 Charge Description CARELESSNESS WITH FIRE Bond Amount 500.00 Name POORE, EUGENE LOWELL Arrest Type Misdemeanor DOB 8/1/1947 Height 5.9 Weight 165 Arrest Date Time 2017-05-12 07:50:00 Court Case 5902017209234 Charge Description LOCAL ORDINANCE-FREE TEXT Bond Amount 500.00 Name STAMEY, JEFFREY DEAN Arrest Type Traffic DOB 9/9/1981 Height 5.8 Weight 210 Arrest Date Time 2017-05-12 07:04:00 Court Case 8702006001850 Charge Description NO OPERATORS LICENSE Bond Amount 500.00 Name EDDENS, WESLEY DIJON Arrest Type Felony DOB 3/27/1978 Height 5.9 Weight 165 Arrest Date Time 2017-05-12 08:10:00 Court Case 8902015052861 Charge Description UTTERING FORGED INSTRUMENT Bond Amount 3000.00 Name PENDERGRASS, QUINTON DEBREE Arrest Type Misdemeanor DOB 11/8/1989 Height 5.8 Weight 135 Arrest Date Time 2017-05-12 08:45:00 Court Case 5902017217810 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name VERNON, JASON Arrest Type DOB 1/15/1998 Height 5.6 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-12 10:17:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name ROSENBERG, ELLIOT Arrest Type Non-Arrest DOB 4/5/1982 Height 6.1 Weight 215 Arrest Date Time 2017-05-12 11:21:00 Court Case Charge Description Federal Bond Amount Name SIMMS, DARNELL Arrest Type Felony DOB 11/21/1986 Height 6.4 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-12 09:45:00 Court Case 5902017217744 Charge Description CONSP ROBBERY DANGRS WEAPON Bond Amount 15000.00 Name WHITE, MALISSA BIDDLE Arrest Type Felony DOB 11/27/1973 Height 5.3 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-12 09:52:00 Court Case 5902017001177 Charge Description IDENTITY THEFT Bond Amount 10000.00 Name JENNINGS, HERBERT LEE Arrest Type Felony DOB 1/9/1986 Height 6.0 Weight 260 Arrest Date Time 2017-05-12 08:30:00 Court Case 5902017216090 Charge Description DISCHARGE WEAPON OCCUPIED PROP Bond Amount 2500.00 Name Arrest Type DOB 1/1/0001 Height . Weight Arrest Date Time 2017-05-12 17:13:57 Court Case Charge Description Bond Amount Name KISER, EDWARD Arrest Type DOB 10/24/1991 Height 6.1 Weight 280 Arrest Date Time 2017-05-12 13:05:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name MCCLENDON, LESTER DANIEL Arrest Type Felony DOB 6/28/1996 Height 5.9 Weight 151 Arrest Date Time 2017-05-12 10:45:00 Court Case 5902017217837 Charge Description AWDW SERIOUS INJURY Bond Amount 25000.00 Name SILVA, ARTURO ALMARAZ Arrest Type Traffic DOB 5/17/1977 Height 5.7 Weight 210 Arrest Date Time 2017-05-12 11:57:00 Court Case 4802008707417 Charge Description DWLR Bond Amount 500.00 Name FINCHER, PECOLA SHERIKA Arrest Type DOB 8/17/1987 Height 5.7 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-12 13:31:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name FLETCHER, RONALD LEE Arrest Type Traffic DOB 6/18/1982 Height 5.11 Weight 216 Arrest Date Time 2017-05-12 12:04:00 Court Case 5902016234176 Charge Description DWI – LEVEL 5 Bond Amount Name GARCIA-WATSON, LOUIS JEREMY Arrest Type DOB 5/12/1996 Height 5.9 Weight 235 Arrest Date Time 2017-05-12 13:39:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name JOHNSON, TIMOTHY SWINDELL Arrest Type Misdemeanor DOB 3/20/1995 Height 6.0 Weight 140 Arrest Date Time 2017-05-12 11:28:00 Court Case 5902017009698 Charge Description URINATE IN PUBLIC Bond Amount 500.00 Name JONES, KATRINA NICOLE Arrest Type Traffic DOB 9/27/1986 Height 5.4 Weight 115 Arrest Date Time 2017-05-12 12:35:00 Court Case 5902017211235 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 1000.00 Name LONNEVILLE, BRADLEY JAMES Arrest Type Felony DOB 9/25/1992 Height 6.4 Weight 165 Arrest Date Time 2017-05-12 10:07:00 Court Case 5902017217866 Charge Description BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE Bond Amount 7500.00 Name MCGRIFF, COREY JERMAINE Arrest Type Misdemeanor DOB 5/4/1971 Height 5.7 Weight 190 Arrest Date Time 2017-05-12 12:45:00 Court Case 5902017216334 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount 5000.00 Name MOFFETT, SHELDON Arrest Type Felony DOB 10/31/1979 Height 5.10 Weight 175 Arrest Date Time 2017-05-12 11:50:00 Court Case 5902017217828 Charge Description SELL COCAINE Bond Amount 2000.00 Name BRANSTOOL, AARON Arrest Type Misdemeanor DOB 10/21/1973 Height 5.6 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-12 12:55:00 Court Case 5902017217692 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name CAMPBELL, CHRISTOPHER STORM Arrest Type Misdemeanor DOB 12/9/1993 Height 6.0 Weight 250 Arrest Date Time 2017-05-12 13:30:00 Court Case Charge Description IV-D NONSUPPORT CHILD Bond Amount Name CARLTON, WILLIAM NATHANIEL Arrest Type Misdemeanor DOB 5/12/1963 Height 6.1 Weight 190 Arrest Date Time 2017-05-12 12:29:00 Court Case 1302015052404 Charge Description MISDEMEANOR PROBATION VIOL Bond Amount 2500.00 Name CULBRETH, TYRELL Arrest Type DOB 4/2/1989 Height . Weight Arrest Date Time 2017-05-12 15:04:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name DEROBERTS, CHRISTOPHER JORDAN Arrest Type Misdemeanor DOB 4/11/1993 Height 6.0 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-12 13:32:00 Court Case 5902017217638 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount 2500.00 Name HICKS, EDWARD NATHANIEL Arrest Type Misdemeanor DOB 3/3/1964 Height 5.6 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-12 07:51:00 Court Case 5902017217877 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name MURRAY, CEKETHA MARIE Arrest Type Misdemeanor DOB 7/5/1978 Height 5.0 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-12 10:00:00 Court Case 7902003008124 Charge Description FISHING WITHOUT A LICENSE Bond Amount 200.00 Name ROBINSON, MICHAEL Arrest Type DOB 6/9/1988 Height 5.5 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-12 15:09:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name KILEN, KATELYN BROOKE Arrest Type Misdemeanor DOB 6/15/1992 Height 5.3 Weight 120 Arrest Date Time 2017-05-12 13:46:00 Court Case 8502017051522 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 250.00 Name KSOR, LUNG Arrest Type Felony DOB 6/4/2000 Height 5.2 Weight 100 Arrest Date Time 2017-05-12 13:43:00 Court Case 5902017217840 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount 5000.00 Name BROWN, LEO LASHAWN Arrest Type Felony DOB 11/28/1979 Height 5.11 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-12 13:40:00 Court Case 5902017217887 Charge Description POSSESSION OF FIREARM BY FELON Bond Amount 5000.00 Name KILEN, AUSTIN CHRISTOPHER Arrest Type Misdemeanor DOB 2/16/1989 Height 5.10 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-12 12:27:00 Court Case 8502017051520 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 500.00 Name LEACH, SHANIFA TRANA Arrest Type Misdemeanor DOB 2/2/1991 Height 5.6 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-12 15:05:00 Court Case 5902017217890 Charge Description ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON Bond Amount 5000.00 Name BROWN, AVERY EMMETT Arrest Type Felony DOB 12/13/1992 Height 5.7 Weight 140 Arrest Date Time 2017-05-12 14:52:00 Court Case 5902017214260 Charge Description FELONY POSSESSION OF COCAINE Bond Amount 2000.00 Name MCCRORY, SHAMEKA Arrest Type Traffic DOB 9/12/1994 Height 4.11 Weight 135 Arrest Date Time 2017-05-12 15:28:00 Court Case 1202017000677 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 2000.00 Name MCDONALD, MAKALE TYRIK Arrest Type Non-Arrest DOB 10/31/1999 Height 5.9 Weight 136 Arrest Date Time 2017-05-12 17:27:00 Court Case Charge Description Probation Violation Bond Amount Name MOISE, MARQUIS JAJUAN Arrest Type Felony DOB 3/22/1991 Height 6.0 Weight 184 Arrest Date Time 2017-05-12 15:49:00 Court Case 5902017217879 Charge Description LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) Bond Amount 15000.00 Name PROCTOR, BLAKE THOMAS Arrest Type Misdemeanor DOB 8/3/1988 Height 6.2 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-12 16:50:00 Court Case 5902017007714 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 500.00 Name AUTEN, JOSHUA CRAIG Arrest Type Felony DOB 7/29/1982 Height 5.7 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-12 17:06:00 Court Case 3502017055838 Charge Description FELONY POSSESSION SCH II CS Bond Amount 5000.00 Name GUESS, TERENCE ELLSWORTH Arrest Type Misdemeanor DOB 5/2/1977 Height 5.9 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-12 16:50:00 Court Case 5902017217886 Charge Description MISDEMEANOR CHILD ABUSE Bond Amount 5000.00 Name PEOPLES, CHARLES Arrest Type Misdemeanor DOB 10/25/1953 Height 5.8 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-12 16:59:00 Court Case 5902017217897 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name POLK, ELIJAH LEE Arrest Type Misdemeanor DOB 5/7/1990 Height 5.9 Weight 250 Arrest Date Time 2017-05-12 16:48:00 Court Case 5902017217898 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 1000.00 Name SCHWARZ, ZACHARY DANIEL Arrest Type Misdemeanor DOB 12/2/1993 Height 6.0 Weight 118 Arrest Date Time 2017-05-12 16:44:00 Court Case 5902017217634 Charge Description ASSAULT BY POINTING A GUN Bond Amount 5000.00

Mecklenburg County Arrests and Mugshots 05-12-2017

