Mecklenburg County Arrests and Mugshots 05-13-2017 Name LEE, CHRISTOPHER MATTHEW Arrest Type Misdemeanor DOB 4/25/1982 Height 5.10 Weight 165 Arrest Date Time 2017-05-13 00:20:00 Court Case 5902017217957 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 1000.00 Name ABBINANTE, ANTHONY BERNARD Arrest Type Misdemeanor DOB 11/5/1950 Height 5.10 Weight 260 Arrest Date Time 2017-05-13 01:01:00 Court Case 5902017217959 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name ALEXANDER, CAMERON SCOTT Arrest Type Misdemeanor DOB 1/14/1989 Height 5.8 Weight 145 Arrest Date Time 2017-05-13 00:48:00 Court Case 5902017217960 Charge Description CARRYING CONCEALED GUN(M) Bond Amount 1000.00 Name GONZALEZ, ERIKA BROOKE Arrest Type Misdemeanor DOB 6/12/1993 Height 5.4 Weight 130 Arrest Date Time 2017-05-13 00:20:00 Court Case 5902017217962 Charge Description DEFRAUDING INNKEEPER Bond Amount 1500.00 Name HAMMOND, DONALD KEITH Arrest Type Misdemeanor DOB 10/1/1989 Height 6.2 Weight 165 Arrest Date Time 2017-05-13 00:20:00 Court Case 5902017217961 Charge Description DEFRAUDING INNKEEPER Bond Amount 500.00 Name CRUZ, AUDIEL ANTONIO Arrest Type Traffic DOB 5/21/1986 Height 5.9 Weight 210 Arrest Date Time 2017-05-13 02:00:00 Court Case 5902017217964 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1500.00 Name MONZOTE, JUAN CARLOS Arrest Type Traffic DOB 6/20/1965 Height 6.4 Weight 240 Arrest Date Time 2017-05-13 01:35:00 Court Case 5902017217963 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2000.00 Name WALKER, BRADY MACKENZIE Arrest Type Traffic DOB 5/11/1996 Height 6.2 Weight 165 Arrest Date Time 2017-05-13 02:29:00 Court Case 5902017217966 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2000.00 Name SIMPSON, JARVIS Arrest Type Traffic DOB 1/2/1985 Height 6.1 Weight 145 Arrest Date Time 2017-05-13 03:09:00 Court Case 5902017217967 Charge Description HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM Bond Amount 1000.00 Name ALROY, GARRETT JONATHAN Arrest Type Traffic DOB 6/1/1976 Height 5.5 Weight 145 Arrest Date Time 2017-05-13 02:05:00 Court Case 5902017217970 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1000.00 Name LYONS, LAKIESHA Arrest Type Misdemeanor DOB 12/8/1981 Height 5.6 Weight 205 Arrest Date Time 2017-05-13 03:21:00 Court Case 5902017217971 Charge Description OPEN CONTAINER ALCOHOL VIOL Bond Amount 500.00 Name PARSON, DOUGLAS Arrest Type DOB 2/1/1965 Height 5.11 Weight 275 Arrest Date Time 2017-05-13 05:43:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name BERAZA, LUIS ANGEL Arrest Type Felony DOB 9/11/1985 Height 5.6 Weight 190 Arrest Date Time 2017-05-13 05:40:00 Court Case 5902017217882 Charge Description LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) Bond Amount 5000.00 Name BAILEY, TONY Arrest Type Misdemeanor DOB 8/2/1972 Height 5.8 Weight 237 Arrest Date Time 2017-05-13 06:15:00 Court Case 5902017217757 Charge Description ASSAULT AND BATTERY Bond Amount 2500.00 Name BULLOCK, MICHLEIN ANDREW Arrest Type Traffic DOB 12/30/1990 Height 5.9 Weight 130 Arrest Date Time 2017-05-13 08:48:00 Court Case 5902016221415 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 1000.00 Name HUNSUCKER, RAMON AUGUSTUS Arrest Type Misdemeanor DOB 1/24/1976 Height 6.2 Weight 185 Arrest Date Time 2017-05-13 08:36:00 Court Case 5902017205673 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 4000.00 Name BAILEY, COURTNEY AYONNA Arrest Type Felony DOB 8/3/1998 Height 5.3 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-13 09:00:00 Court Case 5902017217983 Charge Description EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE Bond Amount 25000.00 Name BENITEZ, KIMBERLY Arrest Type Misdemeanor DOB 12/2/1995 Height 5.4 Weight 140 Arrest Date Time 2017-05-13 11:35:00 Court Case Charge Description CRIMINAL CONTEMPT Bond Amount Name CONRAD, DANIEL EDWARD Arrest Type Misdemeanor DOB 5/30/1988 Height 6.2 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-13 10:00:00 Court Case 5902017217968 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name LEWIS, JAYLAN DAMON Arrest Type Misdemeanor DOB 10/20/1994 Height 5.8 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-13 11:16:00 Court Case 5902017217893 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name SMITH, NICHOLAS D Arrest Type Misdemeanor DOB 9/19/1989 Height 5.11 Weight 185 Arrest Date Time 2017-05-13 10:30:00 Court Case 6102016050950 Charge Description HARASSING PHONE CALL Bond Amount 5000.00 Name BOWER, JESSICA FAYE Arrest Type Misdemeanor DOB 3/15/1988 Height 5.2 Weight 110 Arrest Date Time 2017-05-13 12:42:00 Court Case 5902017212407 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 3000.00 Name NELSON, LEE CHESTER Arrest Type Felony DOB 4/11/1995 Height 6.0 Weight 190 Arrest Date Time 2017-05-13 10:15:00 Court Case 5902017217426 Charge Description LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) Bond Amount 30000.00 Name BOYD, DEION JAQUES Arrest Type Misdemeanor DOB 2/3/1998 Height 5.3 Weight 130 Arrest Date Time 2017-05-13 12:27:00 Court Case 5902017217994 Charge Description INTERFERE EMERG COMMUNICATION Bond Amount 300.00 Name WOJOSKI, MARK Arrest Type Traffic DOB 10/3/1985 Height 5.8 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-13 12:15:00 Court Case 5902017217974 Charge Description RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD Bond Amount 300.00 Name ANDREWS, ASHLEIGH TAYLOR Arrest Type Misdemeanor DOB 7/8/1990 Height 5.6 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-13 14:11:00 Court Case 5902017217337 Charge Description UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH Bond Amount 500.00 Name DIXON, JASMINE NAKIA Arrest Type Traffic DOB 8/12/1994 Height 5.4 Weight 149 Arrest Date Time 2017-05-13 15:07:00 Court Case 1202015712682 Charge Description RECKLESS DRIVING TO ENDANGER Bond Amount Name GREGORY, JOSHUA LEE Arrest Type Traffic DOB 10/5/1988 Height 6.0 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-13 14:14:00 Court Case 4002017705980 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 50.00 Name WILLIAMS, JONATHAN WESLEY Arrest Type Felony DOB 12/8/1996 Height 5.7 Weight 130 Arrest Date Time 2017-05-13 14:21:00 Court Case 3502017056001 Charge Description ATT OBTAIN PROP FALSE PRETENSE Bond Amount 2500.00 Name HODGES, JEAN Arrest Type Misdemeanor DOB 5/13/1947 Height 5.9 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-13 14:33:00 Court Case 5902014206439 Charge Description RESISTING PUBLIC OFFICER Bond Amount 2000.00 Name NESBITT, TORIE Arrest Type Misdemeanor DOB 6/10/1995 Height 5.5 Weight 140 Arrest Date Time 2017-05-13 14:30:00 Court Case 5902017217981 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name JONES, KYLVIN Arrest Type Misdemeanor DOB 6/4/1998 Height 5.8 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-13 17:00:00 Court Case 5902017010335 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 500.00 Name PETERSOM, JOSHUA JORDAN Arrest Type Misdemeanor DOB 5/18/1994 Height 6.0 Weight 190 Arrest Date Time 2017-05-13 15:40:00 Court Case 5902017001541 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 500.00 Name HOUSTON, TARIKA LASHONDA Arrest Type Misdemeanor DOB 6/23/1978 Height 5.3 Weight 120 Arrest Date Time 2017-05-13 17:25:00 Court Case 5902017217688 Charge Description CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE Bond Amount 1125.00 Name PAYTON, PRESTON Arrest Type Misdemeanor DOB 8/5/1986 Height 6.5 Weight 220 Arrest Date Time 2017-05-13 17:00:00 Court Case 5902017217862 Charge Description ASSAULT AND BATTERY Bond Amount 1000.00 Name SMITH, RODNEY Arrest Type Felony DOB 2/22/2001 Height 6.0 Weight 175 Arrest Date Time 2017-05-13 13:26:00 Court Case 5902017218010 Charge Description BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE Bond Amount Share One Dead After Single Vehicle Crash in East Charlotte

Stupid Crime of the Week: Drunk Woman Enters The Wrong Home

Two Injured After Shooting at Charlotte Hookah Lounge

Two Charlotte Men Arrested After Police Confiscate Over 100 Pounds of Marijuana

Union County Arrests and Mugshots 05-13-2017

Search Site Search for:





Charlotte Mugshots Love, Rhonda Ann Charged With Failure to Appear, Misdemeanor.











: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/crimeincharlotte/public_html/wp-content/themes/twentyten/header.php:25) inon line