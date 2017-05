Mecklenburg County Arrests and Mugshots 05-14-2017 Name EASTERLING, KEVIN Arrest Type Misdemeanor DOB 11/24/1980 Height 5.5 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-14 00:42:00 Court Case 5902017009330 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 500.00 Name PEARCE, RICHARD ALLEN Arrest Type Traffic DOB 9/7/1980 Height 5.9 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-14 00:32:00 Court Case 5902017218075 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 500.00 Name RUBIO, TAYLOR JUAN Arrest Type Traffic DOB 6/1/1991 Height 5.8 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-14 00:58:00 Court Case 5902017218087 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2500.00 Name THORBOURNE, JHAD Arrest Type Traffic DOB 9/18/1993 Height 5.6 Weight 175 Arrest Date Time 2017-05-14 01:12:00 Court Case 5902016032072 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 500.00 Name AUSTIN, DARNELL LORENZO Arrest Type Misdemeanor DOB 3/22/1990 Height 5.7 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-14 01:12:00 Court Case 5902017218093 Charge Description COMMUNICATING THREATS Bond Amount 1500.00 Name CURETON, KEITH OBRYN Arrest Type Traffic DOB 10/10/1979 Height 5.8 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-14 01:00:00 Court Case 5902017218094 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 1500.00 Name KENTY, SAMMIE EDWARD Arrest Type Felony DOB 12/28/1976 Height 6.0 Weight 165 Arrest Date Time 2017-05-14 01:33:00 Court Case 5902017218099 Charge Description FELONY POSSESSION SCH II CS Bond Amount 2500.00 Name LIPSCOMB, PHAYNE LEWIS Arrest Type Misdemeanor DOB 7/24/1977 Height 5.8 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-14 01:49:00 Court Case 5902017218090 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 1000.00 Name MARTINEZ, JULIO NOEL Arrest Type Traffic DOB 4/28/1989 Height 5.7 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-14 01:33:00 Court Case 5902017218101 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1500.00 Name OLGUIN-TOVAR, BRANDON FABIAN Arrest Type Traffic DOB 8/2/1997 Height 5.3 Weight 225 Arrest Date Time 2017-05-14 05:25:00 Court Case 5902017218109 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 500.00 Name SUIRE, ERIC MATTHEW Arrest Type Traffic DOB 6/14/1990 Height 5.9 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-14 05:00:00 Court Case 5902017218110 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 500.00 Name SMITH, CLINTON SANDERS Arrest Type Misdemeanor DOB 3/7/1987 Height 5.11 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-14 09:11:00 Court Case 3102017051328 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name TAYLOR, BRIAN RICHARD Arrest Type Misdemeanor DOB 6/18/1963 Height 6.1 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-14 09:00:00 Court Case 5902017217860 Charge Description COMMUNICATING THREATS Bond Amount 1500.00 Name WELCH, MICAH EMMANUEL Arrest Type Misdemeanor DOB 10/7/1984 Height 6.0 Weight 175 Arrest Date Time 2017-05-14 09:17:00 Court Case 5902016240662 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name EVANS, CAMERON Arrest Type Felony DOB 11/18/1998 Height 5.7 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-14 09:30:00 Court Case 5902017218066 Charge Description ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON Bond Amount 50000.00 Name GREEN, JOSHUA MICHAEL Arrest Type Felony DOB 1/15/1995 Height 6.0 Weight 140 Arrest Date Time 2017-05-14 08:35:00 Court Case 5902017216372 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount 35000.00 Name ROBINSON, NICHOLAS GREGORY Arrest Type Misdemeanor DOB 2/26/1995 Height 5.11 Weight 175 Arrest Date Time 2017-05-14 12:30:00 Court Case 5902017215719 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name WORLEY, CARRIE LYNN Arrest Type Misdemeanor DOB 9/22/1984 Height 5.7 Weight 250 Arrest Date Time 2017-05-14 08:35:00 Court Case 5902017218134 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 500.00 Name FRANKLIN, OMAR Arrest Type Misdemeanor DOB 2/12/1969 Height 6.0 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-14 12:23:00 Court Case 5902017218114 Charge Description ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON Bond Amount Name STEPHENS, CHRISTOPHER Arrest Type Misdemeanor DOB 12/18/1979 Height 5.9 Weight 175 Arrest Date Time 2017-05-14 14:36:00 Court Case 5902017010152 Charge Description SOLICIT ALMS/BEG FOR MONEY Bond Amount 500.00 Name SZUMOWSKI, MICHAEL EDWARD Arrest Type Misdemeanor DOB 4/24/1956 Height 6.0 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-14 10:51:00 Court Case 5902017217896 Charge Description DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) Bond Amount Name ALEXANDER, MARSHALL Arrest Type Misdemeanor DOB 5/26/1986 Height 5.0 Weight 190 Arrest Date Time 2017-05-14 16:08:00 Court Case 5902017218147 Charge Description COMMUNICATING THREATS Bond Amount 1000.00 Name BAKER, DAVID MICHAEL Arrest Type Traffic DOB 11/6/1980 Height 6.0 Weight 175 Arrest Date Time 2017-05-14 17:15:00 Court Case 5902017218148 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2000.00 Name LINARES, FLORENSIA Arrest Type Misdemeanor DOB 9/5/1992 Height 5.6 Weight 145 Arrest Date Time 2017-05-14 15:30:00 Court Case 5902017218123 Charge Description ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON Bond Amount Name SHERRILL, TYLER DANE Arrest Type Misdemeanor DOB 4/4/1984 Height 5.9 Weight 130 Arrest Date Time 2017-05-14 16:25:00 Court Case 5902016029027 Charge Description POSS/CONS BEER/WINE PUBLIC ST Bond Amount 500.00 Name COLLINS, JOSH ODELL Arrest Type Misdemeanor DOB 3/12/1991 Height 6.2 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-14 15:55:00 Court Case 5902017217072 Charge Description ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) Bond Amount Name MANLEY, MELVIN LEE Arrest Type Misdemeanor DOB 9/13/1965 Height 6.3 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-14 16:42:00 Court Case 5902017218152 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name MYERS, WESLEY JOHNNY Arrest Type Traffic DOB 6/26/1974 Height 6.6 Weight 270 Arrest Date Time 2017-05-14 13:14:00 Court Case 5902017218150 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount Name REID, BILLY RAY Arrest Type Felony DOB 6/16/1963 Height 5.8 Weight 190 Arrest Date Time 2017-05-14 15:37:00 Court Case 5902017218153 Charge Description FEL HIT/RUN INJURY Bond Amount 2500.00 Name TOURAY, JENNABOU JUANITA Arrest Type Misdemeanor DOB 7/15/1993 Height 5.7 Weight 130 Arrest Date Time 2017-05-14 16:02:00 Court Case 5902017218155 Charge Description POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Bond Amount 1500.00

Charlotte Mugshots Williams, Chad Aron Charged With Probation Violation.











