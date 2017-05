Mecklenburg County Arrests and Mugshots 05-19-2017 Name HANLON, KELLY ANN Arrest Type Traffic DOB 7/2/1991 Height 5.9 Weight 140 Arrest Date Time 2017-05-19 00:10:00 Court Case 5902017218816 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1500.00 Name WALKER, JAWANN MARQUIS Arrest Type Misdemeanor DOB 11/15/1976 Height 5.10 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-19 00:20:00 Court Case 5902017218818 Charge Description BREAKING OR ENTERING (M) Bond Amount Name SHIELDS, TKEISHA Arrest Type Misdemeanor DOB 7/22/1992 Height 5.3 Weight 140 Arrest Date Time 2017-05-19 01:00:00 Court Case 5902017218820 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name FREEMAN, DARBY ELIZABETHMARY Arrest Type Misdemeanor DOB 8/24/1997 Height 5.2 Weight 145 Arrest Date Time 2017-05-19 01:53:00 Court Case 6402017701700 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 100.00 Name KIRBY, ELMORE Arrest Type Traffic DOB 3/27/1973 Height 6.1 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-19 01:45:00 Court Case 5902017218822 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1500.00 Name JIMENEZ-GONZALEZ, ROSARIO Arrest Type Traffic DOB 6/27/1978 Height 5.1 Weight 130 Arrest Date Time 2017-05-19 01:58:00 Court Case 5902017218824 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2500.00 Name STRICKLAND, JIMMY Arrest Type Traffic DOB 7/10/1963 Height 5.7 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-19 02:57:00 Court Case 1202016716607 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount Name SURLES, KENDELL EUGENE Arrest Type Felony DOB 11/5/1993 Height 6.10 Weight 141 Arrest Date Time 2017-05-19 02:00:00 Court Case 5902017218823 Charge Description HABITUAL MISDEMEANOR ASSAULT Bond Amount Name BLACKWELL, NADIA BROOKE Arrest Type Traffic DOB 1/25/1991 Height 5.0 Weight 100 Arrest Date Time 2017-05-19 03:20:00 Court Case 5902017218825 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1500.00 Name CURRY, EZEKIEL EVAN Arrest Type Misdemeanor DOB 10/13/1990 Height 5.10 Weight 260 Arrest Date Time 2017-05-19 03:30:00 Court Case 5902017218827 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name DUNHAM, DAVID CLIFFORD Arrest Type Felony DOB 12/4/1971 Height 5.9 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-19 01:35:00 Court Case 5902017218834 Charge Description LARCENY AFTER BREAK/ENTER Bond Amount 20000.00 Name VELARDI, JAMES JOHN Arrest Type Traffic DOB 5/13/1972 Height 6.2 Weight 270 Arrest Date Time 2017-05-19 03:00:00 Court Case 5902017218826 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1000.00 Name BARNES, CLIFTON TYRONE Arrest Type Misdemeanor DOB 5/7/1996 Height 5.7 Weight 140 Arrest Date Time 2017-05-19 05:55:00 Court Case 5902017218796 Charge Description DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) Bond Amount Name LAVALA, ANTHONY DAVID Arrest Type Misdemeanor DOB 3/31/1970 Height 6.0 Weight 240 Arrest Date Time 2017-05-19 06:45:00 Court Case 5902017218716 Charge Description ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON Bond Amount Name ROBINSON, LAMONT Arrest Type Misdemeanor DOB 5/11/1983 Height 5.7 Weight 175 Arrest Date Time 2017-05-19 06:25:00 Court Case 5902016234015 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name LYNCH, ISRAEL DEMARCUS Arrest Type Felony DOB 4/9/1990 Height 6.1 Weight 190 Arrest Date Time 2017-05-19 08:15:00 Court Case 1002016091899 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount 40000.00 Name HANNAH, TYREKE MARQUISE Arrest Type Felony DOB 8/1/1997 Height 6.6 Weight 201 Arrest Date Time 2017-05-19 07:15:00 Court Case 5902017218851 Charge Description FELONY LARCENY Bond Amount 4000.00 Name ROBINSON, GEARY LAMAR Arrest Type Misdemeanor DOB 7/10/1992 Height 5.5 Weight 120 Arrest Date Time 2017-05-19 07:12:00 Court Case 5902017218847 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 1000.00 Name THORNBURG, JASON EDWARD Arrest Type Misdemeanor DOB 8/24/1985 Height 5.10 Weight 165 Arrest Date Time 2017-05-19 08:56:00 Court Case 5902017218753 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name HOWIE, ANTONIO STEPHAWN Arrest Type Felony DOB 1/19/1997 Height 5.9 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-19 03:47:00 Court Case 5902017218904 Charge Description BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE Bond Amount 1500.00 Name PATTERSON, CHANCE Arrest Type Misdemeanor DOB 7/5/2000 Height 5.6 Weight 130 Arrest Date Time 2017-05-19 08:01:00 Court Case 5902017216713 Charge Description FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN Bond Amount 500.00 Name TOWNSEND, LESTER L Arrest Type Misdemeanor DOB 11/3/1985 Height 5.9 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-19 09:30:00 Court Case 5902016208267 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount 500.00 Name FRAZIER, BERNARD Arrest Type Misdemeanor DOB 3/20/1965 Height 5.8 Weight 190 Arrest Date Time 2017-05-19 09:30:00 Court Case 5902016229128 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 4000.00 Name MULONGIOMO, BLONDEL MAKATINGA Arrest Type Misdemeanor DOB 5/8/1991 Height 5.9 Weight 137 Arrest Date Time 2017-05-19 09:48:00 Court Case 5902017218909 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name THRASHER, JEREMY JAMES Arrest Type Felony DOB 2/16/1997 Height 5.9 Weight 185 Arrest Date Time 2017-05-19 09:30:00 Court Case 5902017013746 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount 2500.00 Name JONES, JUSTIN NEIL Arrest Type Misdemeanor DOB 7/16/1993 Height 5.10 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-19 11:50:00 Court Case 5902017212084 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name KEITH, DAWN ALLESE Arrest Type Misdemeanor DOB 11/25/1969 Height 5.3 Weight 166 Arrest Date Time 2017-05-19 11:58:00 Court Case 5902016028530 Charge Description FAIL PROVIDE PROOF FARE PAY Bond Amount 500.00 Name SANCHEZ, ANGEL Arrest Type Misdemeanor DOB 1/18/2000 Height 5.11 Weight 140 Arrest Date Time 2017-05-19 11:50:00 Court Case 5902016725235 Charge Description SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Bond Amount 5000.00 Name JACKSON, PRESTON PIERRE Arrest Type Felony DOB 11/6/1998 Height 5.7 Weight 140 Arrest Date Time 2017-05-19 11:40:00 Court Case 5902017201517 Charge Description BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE Bond Amount 5000.00 Name LAYELL, SHEALA Arrest Type Misdemeanor DOB 9/15/1987 Height 5.4 Weight 125 Arrest Date Time 2017-05-19 12:00:00 Court Case 4802016001411 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 3000.00 Name THOMPSON, TARUS RONTAE Arrest Type Misdemeanor DOB 3/29/1999 Height 6.1 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-19 11:41:00 Court Case 5902017215430 Charge Description ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON Bond Amount 2500.00 Name FLEMING, TRISTAN AUGUST Arrest Type Traffic DOB 1/22/1988 Height 5.7 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-19 10:22:00 Court Case 1002016711847 Charge Description SPEEDING Bond Amount 500.00 Name MEFFERT, JESSE THOMAS Arrest Type Felony DOB 11/13/1992 Height 6.1 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-19 13:38:00 Court Case 4802017052671 Charge Description POSSESS HEROIN Bond Amount 10000.00 Name MORRIS, JERON JABBAR Arrest Type Misdemeanor DOB 9/13/1998 Height 5.11 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-19 14:00:00 Court Case 5902016207999 Charge Description INJURY TO PERSONAL PROPERTY Bond Amount 1000.00 Name SANDERS, MICHAEL LAMONT Arrest Type Misdemeanor DOB 7/15/1996 Height 5.11 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-19 13:30:00 Court Case 5902017201671 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name POBBI-ASARE, ALHASSAN WEY Arrest Type Misdemeanor DOB 11/30/1972 Height 6.1 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-19 12:45:00 Court Case 5902017218932 Charge Description POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Bond Amount 500.00 Name SEALS, MARLON TREYVION Arrest Type Misdemeanor DOB 1/18/2000 Height 6.0 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-19 09:50:00 Court Case 5902017218487 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name TURNER, LAVON CHRISTOPHER Arrest Type DOB 10/2/1989 Height 5.5 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-19 16:08:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name WHITE, TIFFANY NICOLE Arrest Type Felony DOB 11/27/1971 Height 5.6 Weight 230 Arrest Date Time 2017-05-19 10:49:00 Court Case 5902017218871 Charge Description BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE Bond Amount 5000.00 Name BEVERLY, ANDRE Arrest Type Misdemeanor DOB 5/14/1964 Height 6.8 Weight 210 Arrest Date Time 2017-05-19 14:14:00 Court Case 5902017218948 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 2000.00 Name CLAY, SADSHAY LACRESSA Arrest Type Felony DOB 5/2/1991 Height 5.5 Weight 125 Arrest Date Time 2017-05-19 15:10:00 Court Case 3502016062983 Charge Description FORGERY OF INSTRUMENT Bond Amount 10000.00 Name GALLIMORE, JONATHAN ROBERT Arrest Type Misdemeanor DOB 10/12/1978 Height 5.10 Weight 165 Arrest Date Time 2017-05-19 14:55:00 Court Case 5902016030159 Charge Description SOLICIT ALMS/BEG FOR MONEY Bond Amount 1000.00 Name HUGHES, JAHDAE PURVIS Arrest Type Misdemeanor DOB 7/17/2000 Height 6.4 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-19 14:00:00 Court Case 5902017218905 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name JACKSON, TIMOTHY DAVID Arrest Type Felony DOB 3/3/1977 Height 5.11 Weight 216 Arrest Date Time 2017-05-19 14:34:00 Court Case 5902017218951 Charge Description FIRST DEGREE STATUTORY SEX OFF Bond Amount 50000.00 Name JOHNSON, JOE TARPEH Arrest Type Non-Arrest DOB 3/4/1991 Height 5.9 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-19 16:19:00 Court Case Charge Description Federal Bond Amount Name PHILLIPS, ENNISON KINCADE Arrest Type Misdemeanor DOB 3/21/1997 Height 6.2 Weight 230 Arrest Date Time 2017-05-19 14:55:00 Court Case 5902017005081 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 500.00 Name SIMMS, DARNELL Arrest Type Felony DOB 11/21/1986 Height 6.4 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-19 10:51:00 Court Case 5902017218855 Charge Description SECOND DEGREE KIDNAPPING Bond Amount 78000.00 Name THORBOURNE, JHAD ELIJAH Arrest Type Non-Arrest DOB 9/18/1993 Height 5.6 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-19 16:23:00 Court Case Charge Description Federal Bond Amount Name BRINSTON, ZEMORIA KYANA Arrest Type Felony DOB 3/20/1988 Height 5.5 Weight 110 Arrest Date Time 2017-05-19 14:50:00 Court Case 5902017218965 Charge Description PWISD MARIJUANA Bond Amount 1000.00 Name HOPKINS, DALTON Arrest Type Felony DOB 11/16/1999 Height 6.0 Weight 175 Arrest Date Time 2017-05-19 15:00:00 Court Case 5902017218316 Charge Description POSSESSION OF FIREARM BY FELON Bond Amount 20000.00 Name HOWIE, ANTONIO Arrest Type Felony DOB 1/19/1997 Height 5.9 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-19 13:46:00 Court Case 5902017218897 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount 20000.00 Name LUCKY, PAMELA DENISE Arrest Type Felony DOB 8/5/1966 Height 5.4 Weight 176 Arrest Date Time 2017-05-19 13:41:00 Court Case 5902017218961 Charge Description FELONY POSSESSION SCH II CS Bond Amount 2000.00 Name RHODES, HAYLEY RAQUEL Arrest Type Non-Arrest DOB 10/6/1994 Height 5.2 Weight 112 Arrest Date Time 2017-05-19 17:35:00 Court Case Charge Description Federal Bond Amount Name SOUTHERLAND, ZAVION Arrest Type Felony DOB 9/6/2000 Height 6.2 Weight 287 Arrest Date Time 2017-05-19 14:12:00 Court Case 5902017218453 Charge Description FELONY CONSPIRACY Bond Amount 500.00 Name BOGAN, TRACEY ANNE Arrest Type Felony DOB 2/2/1966 Height 5.6 Weight 154 Arrest Date Time 2017-05-19 17:22:00 Court Case 5902017216543 Charge Description EMBEZZLEMENT Bond Amount 7000.00 Name DOE, TERANCE Arrest Type Misdemeanor DOB 11/24/1999 Height 5.7 Weight 130 Arrest Date Time 2017-05-19 16:47:00 Court Case 5902016029091 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 500.00 Name JONES, DAVID EDWARD Arrest Type Misdemeanor DOB 10/16/1984 Height 5.11 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-19 13:34:00 Court Case 5902017218973 Charge Description FALSE IMPRISONMENT Bond Amount 10000.00 Name SMITH, ROY Arrest Type Felony DOB 5/28/1991 Height 6.1 Weight 190 Arrest Date Time 2017-05-19 16:59:00 Court Case 5902017218918 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount 1000.00 Name THOMPKINS, JESSUP Arrest Type Felony DOB 1/28/1999 Height 5.8 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-19 17:06:00 Court Case 8302017051055 Charge Description LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) Bond Amount 2000.00

