Mecklenburg County Arrests and Mugshots 05-20-2017 Name SHEPPARD, TERRY SCOTT Arrest Type Misdemeanor DOB 7/13/1983 Height 6.1 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-20 00:29:00 Court Case 5902017218048 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name CURETON, SHAMONICA Arrest Type Misdemeanor DOB 3/8/1992 Height 5.8 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-20 00:46:00 Court Case 5902017219019 Charge Description ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON Bond Amount Name MAYA, LUCIO Arrest Type Traffic DOB 3/4/1972 Height 5.0 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-20 00:23:00 Court Case 5902017219018 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2500.00 Name WHITWORTH, TEYON MAURICE Arrest Type Felony DOB 7/3/1978 Height 5.11 Weight 135 Arrest Date Time 2017-05-20 01:42:00 Court Case 5902017203298 Charge Description UTTERING FORGED INSTRUMENT Bond Amount 5000.00 Name GOODS, RODNEY Arrest Type Misdemeanor DOB 3/19/1977 Height 6.4 Weight 265 Arrest Date Time 2017-05-20 02:15:00 Court Case 5902017219020 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name MCKINNON, TRAVIS MATRAIL Arrest Type Traffic DOB 8/19/1984 Height 5.9 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-20 03:15:00 Court Case 3502017702573 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 2000.00 Name SLAWON, MARCUS DARR Arrest Type Misdemeanor DOB 7/4/1995 Height 5.7 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-20 02:20:00 Court Case 5902017219021 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 2500.00 Name ALEMAN, DOUGLAS Arrest Type Felony DOB 10/13/1984 Height 5.9 Weight 195 Arrest Date Time 2017-05-20 02:18:00 Court Case 5902017219027 Charge Description FELONY POSSESSION MARIJUANA Bond Amount 2500.00 Name BUENO, JOELMYS ROSAURY Arrest Type Misdemeanor DOB 8/11/1991 Height 5.1 Weight 155 Arrest Date Time 2017-05-20 02:37:00 Court Case 5902017219026 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name MCGUANE, BRIAN PATRICK Arrest Type Traffic DOB 7/8/1967 Height 5.9 Weight 185 Arrest Date Time 2017-05-20 02:36:00 Court Case 5902017219030 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2500.00 Name QUINONES, RALPH Arrest Type Misdemeanor DOB 6/2/1978 Height 5.9 Weight 130 Arrest Date Time 2017-05-20 03:45:00 Court Case 5902017218974 Charge Description DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) Bond Amount Name HILL, KRISTEN MARIE Arrest Type Felony DOB 11/9/1980 Height 5.2 Weight 135 Arrest Date Time 2017-05-20 07:19:00 Court Case 5902017208793 Charge Description LARCENY BY EMPLOYEE Bond Amount 1000.00 Name MASSEY, TRAQUISHA ANTONETTE Arrest Type Misdemeanor DOB 3/11/1996 Height 5.3 Weight 145 Arrest Date Time 2017-05-20 08:00:00 Court Case 5902015014186 Charge Description SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS Bond Amount 2000.00 Name ANTHONY, AHMAD CHASSEM Arrest Type Felony DOB 3/4/1999 Height 6.2 Weight 155 Arrest Date Time 2017-05-20 09:39:00 Court Case 5902015217207 Charge Description FELONY PROBATION VIOLATION Bond Amount 10000.00 Name ISENHOUR, MINDY Arrest Type Misdemeanor DOB 12/1/1978 Height 5.8 Weight 130 Arrest Date Time 2017-05-20 10:40:00 Court Case 5902016225013 Charge Description SOLICIT PROSTITUTION-M Bond Amount 2000.00 Name LEARY, JAMES ARTHUR Arrest Type Felony DOB 2/4/1951 Height 6.0 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-20 11:06:00 Court Case 5902017014038 Charge Description FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY Bond Amount 10000.00 Name SMITH, ROY JEFFERY Arrest Type Felony DOB 5/28/1991 Height 6.1 Weight 190 Arrest Date Time 2017-05-20 10:36:00 Court Case 5902017219032 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount 10000.00 Name SATTERFIELD, DAVID JEWEL Arrest Type Traffic DOB 2/21/1968 Height 6.0 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-20 09:45:00 Court Case 5902017219044 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 500.00 Name YOUNG, DARRYL LAMONT Arrest Type Felony DOB 11/19/1978 Height 6.0 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-20 10:30:00 Court Case 5902017219046 Charge Description ATT OBTAIN PROP FALSE PRETENSE Bond Amount 7500.00 Name HEMPHILL, D’ARREN Arrest Type Misdemeanor DOB 1/1/1994 Height 5.2 Weight 215 Arrest Date Time 2017-05-20 11:39:00 Court Case 5902017219048 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name BROOKS, SPENCER Arrest Type Misdemeanor DOB 8/24/1991 Height 5.9 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-20 12:30:00 Court Case 5902017206553 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name HAYNES, QUINCY DELONE Arrest Type Non-Arrest DOB 10/18/1978 Height 6.2 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-20 15:15:00 Court Case Charge Description Federal Bond Amount Name MYERS, JAMES CECIL Arrest Type Misdemeanor DOB 4/21/1986 Height 6.5 Weight 185 Arrest Date Time 2017-05-20 13:55:00 Court Case 5902017219052 Charge Description SOLICIT CRIME AGAINST NATURE Bond Amount 2000.00 Name CARMICHAEL, SHARISSE RENEE Arrest Type Misdemeanor DOB 6/23/1996 Height 5.0 Weight 120 Arrest Date Time 2017-05-20 15:10:00 Court Case 5902017219047 Charge Description ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON Bond Amount Name COTTMAN, Charlotte Mugshots MAYFIELD, MICHAEL BRANDON Charged With ASSAULT ON A FEMALE.











