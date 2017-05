Mecklenburg County Arrests and Mugshots 05-22-2017 Name BENFIELD, CODY DARRELL Arrest Type Misdemeanor DOB 1/25/1990 Height 5.9 Weight 190 Arrest Date Time 2017-05-22 00:05:00 Court Case 5902016216284 Charge Description MISDEMEANOR PROBATION VIOL Bond Amount 4000.00 Name HORNE, ANTHONY Arrest Type Misdemeanor DOB 7/8/1963 Height 5.6 Weight 155 Arrest Date Time 2017-05-22 00:20:00 Court Case 5902016228291 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name SMITH, BRITTANY L Arrest Type Misdemeanor DOB 1/5/1988 Height 4.8 Weight 100 Arrest Date Time 2017-05-22 00:14:00 Court Case 5902017219179 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 500.00 Name CLYBURN, JAWAND DONTARIUS Arrest Type Misdemeanor DOB 5/21/1992 Height 6.3 Weight 220 Arrest Date Time 2017-05-22 01:10:00 Court Case 5902017219180 Charge Description COMMUNICATING THREATS Bond Amount 1000.00 Name DEVLIN, DANIEL Arrest Type Misdemeanor DOB 8/9/1984 Height 6.1 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-22 00:04:00 Court Case 5902017219186 Charge Description ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON Bond Amount Name HEFFERON, AMY MARIE Arrest Type Misdemeanor DOB 7/27/1982 Height 5.3 Weight 120 Arrest Date Time 2017-05-22 01:19:00 Court Case 5902015040311 Charge Description MISDEMEANOR CHILD ABUSE Bond Amount 2000.00 Name HERNALDO, LUIS Arrest Type Traffic DOB 10/25/1988 Height 5.5 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-22 00:58:00 Court Case 5902017219187 Charge Description HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE Bond Amount 1000.00 Name PARKS, DERIC DEVONN Arrest Type Felony DOB 12/14/1991 Height 6.1 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-22 00:40:00 Court Case 5902017219189 Charge Description POSSESSION OF FIREARM BY FELON Bond Amount 10000.00 Name ANDERSON, TONY Arrest Type Misdemeanor DOB 9/23/1963 Height 5.10 Weight 175 Arrest Date Time 2017-05-22 01:58:00 Court Case 5902017219196 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 1500.00 Name KNUCKLES, TAMEL SHA’KING Arrest Type Misdemeanor DOB 5/22/1991 Height 5.8 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-22 01:30:00 Court Case 5902017219194 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount 1000.00 Name MCGILL, GARY JAMES Arrest Type Felony DOB 11/22/1965 Height 6.1 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-22 00:10:00 Court Case 5902017219198 Charge Description BURNING PERSONAL PROPERTY Bond Amount 7500.00 Name PARKS, DERIC D Arrest Type DOB 12/14/1991 Height 6.1 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-22 08:02:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name DUKES, LENNIE MARCUS Arrest Type Felony DOB 12/7/1981 Height 5.11 Weight 175 Arrest Date Time 2017-05-22 06:36:00 Court Case 5902017219217 Charge Description TRAFFICKING IN MARIJUANA Bond Amount 100000.00 Name BYRD, JAMES KEVIN Arrest Type Felony DOB 10/20/1984 Height 6.1 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-22 05:50:00 Court Case 5902017219225 Charge Description BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE Bond Amount 30000.00 Name CLARK, TAVORIS JEMEL Arrest Type Misdemeanor DOB 11/6/1996 Height 5.10 Weight 145 Arrest Date Time 2017-05-22 08:40:00 Court Case 5902017217772 Charge Description INJURY TO PERSONAL PROPERTY Bond Amount 500.00 Name VANHOY, MORGAN ELIZABETH Arrest Type Misdemeanor DOB 2/29/1988 Height 5.3 Weight 130 Arrest Date Time 2017-05-22 05:42:00 Court Case 8302017050512 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name YOUNG, DARRYL Arrest Type DOB 11/29/1978 Height 6.1 Weight 175 Arrest Date Time 2017-05-22 10:16:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name BURGESS, MAENARD LAMAR Arrest Type Felony DOB 6/22/1968 Height 5.9 Weight 175 Arrest Date Time 2017-05-22 10:53:00 Court Case 5902017219237 Charge Description FELONY POSSESSION OF COCAINE Bond Amount 5000.00 Name BURKS, STEVIE MICHAEL Arrest Type Misdemeanor DOB 7/24/2000 Height 5.7 Weight 140 Arrest Date Time 2017-05-22 07:33:00 Court Case 5902017219235 Charge Description POSSESS HANDGUN BY MINOR Bond Amount 2500.00 Name WRIGHT, CHRISTOPHER RASH’AD Arrest Type Traffic DOB 3/27/1987 Height 6.0 Weight 310 Arrest Date Time 2017-05-22 10:18:00 Court Case 2202016704935 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 1000.00 Name LEWIS, SHAYNICIA SHADE Arrest Type Misdemeanor DOB 10/21/1995 Height 5.7 Weight 195 Arrest Date Time 2017-05-22 11:47:00 Court Case 5902017219202 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount 5000.00 Name MCCASKILL, MONTREZ Arrest Type DOB 9/6/1993 Height 6.2 Weight 165 Arrest Date Time 2017-05-22 12:16:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name WILLIAMS, TREVON KALU Arrest Type Misdemeanor DOB 11/10/1998 Height 5.11 Weight 245 Arrest Date Time 2017-05-22 11:07:00 Court Case 5902017219240 Charge Description SIMPLE AFFRAY Bond Amount 300.00 Name HAILEY, ANTHONY LEVI Arrest Type Traffic DOB 10/15/1975 Height 5.10 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-22 12:19:00 Court Case 5902017219252 Charge Description DWLR AFT IMPAIRED REV NOTICE Bond Amount 1000.00 Name JORDAN, ISHMAEL AMIN Arrest Type Felony DOB 5/20/1991 Height 5.11 Weight 190 Arrest Date Time 2017-05-22 12:50:00 Court Case 5902017219255 Charge Description ASSAULT BY STRANGULATION Bond Amount Name WILLIAMS, MICHAELA ELISE Arrest Type Felony DOB 1/13/1971 Height 5.9 Weight 140 Arrest Date Time 2017-05-22 09:20:00 Court Case 5902017214338 Charge Description FELONY POSSESSION SCH I CS Bond Amount 2500.00 Name WITHERSPOON, RODNEY CHRISTOPHER Arrest Type Traffic DOB 12/25/1957 Height 6.0 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-22 11:55:00 Court Case 5902017213577 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 500.00 Name BARRINGER, DARACUS Arrest Type DOB 8/22/1991 Height 5.10 Weight 165 Arrest Date Time 2017-05-22 14:37:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name EDMONDS, TIYANI C Arrest Type Felony DOB 8/8/1994 Height 5.5 Weight 142 Arrest Date Time 2017-05-22 12:08:00 Court Case 5902017218849 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount 5000.00 Name FLOWERS, BRANDON JAMELLE Arrest Type Felony DOB 12/15/1987 Height 6.0 Weight 210 Arrest Date Time 2017-05-22 12:29:00 Court Case 5902017219227 Charge Description SEX ACT WITH A STUDENT Bond Amount 25000.00 Name GRIER, ANTONIO Arrest Type DOB 3/28/1993 Height 6.0 Weight 163 Arrest Date Time 2017-05-22 14:59:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name MCCASKILL, MONTREZ Arrest Type Misdemeanor DOB 9/6/1993 Height 6.2 Weight 165 Arrest Date Time 2017-05-22 14:09:00 Court Case 5902017219260 Charge Description VIOLATION OF COURT ORDER Bond Amount Name MILLER, SEAN Arrest Type Felony DOB 9/6/1994 Height 5.9 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-22 10:30:00 Court Case 5902017219159 Charge Description LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) Bond Amount 1000.00 Name ROBERSON, BRANDEN Arrest Type DOB 7/20/1999 Height 6.1 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-22 14:46:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name THOMSPASEUTH, ANOUSONE KEVIN Arrest Type Traffic DOB 9/21/1985 Height 5.8 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-22 11:35:00 Court Case 3502016006266 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount Name TOVAR, JOSHUA Arrest Type Misdemeanor DOB 9/17/1991 Height 5.6 Weight 145 Arrest Date Time 2017-05-22 12:41:00 Court Case 5902017005969 Charge Description POSS/CONS BEER/WINE PUBLIC ST Bond Amount 1000.00 Name CERVANTES, ANDRES Arrest Type Felony DOB 11/4/1985 Height 5.10 Weight 190 Arrest Date Time 2017-05-22 14:00:00 Court Case 5902017219218 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount 10000.00 Name CROSBY, TYRA SHANNELL Arrest Type Felony DOB 8/28/1997 Height 5.4 Weight 120 Arrest Date Time 2017-05-22 10:53:00 Court Case 5902017219286 Charge Description FELONY POSSESSION SCH I CS Bond Amount 5000.00 Name GARAVAGLIA, SAVANNAH NICOLE Arrest Type Non-Arrest DOB 11/1/1989 Height 5.3 Weight 120 Arrest Date Time 2017-05-22 15:33:00 Court Case Charge Description Federal Bond Amount Name HUGHES, KALIM ZYQUAN Arrest Type Felony DOB 11/12/1998 Height 5.8 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-22 06:32:00 Court Case 5902017219273 Charge Description BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE Bond Amount 2500.00 Name NICKS, JAMAR ALEEF Arrest Type DOB 7/26/1981 Height 6.7 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-22 15:35:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name RODAS, JOSE ROMEO Arrest Type Misdemeanor DOB 2/7/1976 Height 5.11 Weight 250 Arrest Date Time 2017-05-22 11:20:00 Court Case 5902016248093 Charge Description CITY/TOWN VIOLATION (M) Bond Amount 1000.00 Name WHISENANT, JESSE ALLEN Arrest Type DOB 9/23/1986 Height 5.5 Weight 135 Arrest Date Time 2017-05-22 15:37:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name ADAMS, TIMOTHY Arrest Type Misdemeanor DOB 7/12/1964 Height 5.6 Weight 140 Arrest Date Time 2017-05-22 14:17:00 Court Case 5902017007571 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name FORREST, SIDNEY EUGENE Arrest Type Misdemeanor DOB 5/2/1980 Height 5.8 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-22 15:25:00 Court Case 5902017214140 Charge Description INTOXICATED AND DISRUPTIVE Bond Amount 1000.00 Name FULLER, KENNETH ROBERT Arrest Type Felony DOB 7/24/1983 Height 6.5 Weight 195 Arrest Date Time 2017-05-22 10:59:00 Court Case 5902017219203 Charge Description PWISD COCAINE Bond Amount 5000.00 Name HOPKINS, DALTON DION Arrest Type DOB 11/16/1997 Height . Weight Arrest Date Time 2017-05-22 17:12:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name LEONARDI, LYNN LIEN Arrest Type Misdemeanor DOB 5/12/1977 Height 5.3 Weight 120 Arrest Date Time 2017-05-22 14:31:00 Court Case 5902017219297 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount Name LOPER, RENWICK SIMON-LYDELL Arrest Type DOB 5/16/1991 Height 5.10 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-22 16:38:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name MAYES, ROBERT Arrest Type Misdemeanor DOB 3/28/1964 Height 5.11 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-22 14:08:00 Court Case 5902017219293 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 500.00 Name NEELY, AMY LU Arrest Type Misdemeanor DOB 12/14/1984 Height 5.3 Weight 130 Arrest Date Time 2017-05-22 14:28:00 Court Case 8902016709566 Charge Description DRIVE ON CLOSED/UNOPENED HWY Bond Amount 1000.00 Name RATCHFORD, KIEVON Arrest Type Misdemeanor DOB 12/10/1999 Height 5.8 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-22 13:45:00 Court Case 5902017219221 Charge Description INTERFERE EMERG COMMUNICATION Bond Amount 1000.00 Name TARTT, JERROD Arrest Type Felony DOB 2/26/1997 Height 5.7 Weight 129 Arrest Date Time 2017-05-22 10:00:00 Court Case 5902017218922 Charge Description UTTERING FORGED INSTRUMENT Bond Amount 2500.00 Name WELCH, JASMA DEANNA Arrest Type Misdemeanor DOB 5/27/1992 Height 5.7 Weight 250 Arrest Date Time 2017-05-22 14:41:00 Court Case 5902017218846 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount 500.00 Name CALLICOATTE, JOHN Arrest Type Misdemeanor DOB 9/6/2000 Height 6.2 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-22 15:21:00 Court Case 5902016028869 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 500.00 Name HAMILTON, JIMMY RICO Arrest Type Felony DOB 10/23/1994 Height 5.11 Weight 202 Arrest Date Time 2017-05-22 10:15:00 Court Case 5902017202810 Charge Description FINANCIAL CARD FRAUD (F) Bond Amount 10000.00 Name MILLER, CARNELL REGINALD Arrest Type Traffic DOB 8/25/1993 Height 6.0 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-22 12:22:00 Court Case 1202016708544 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 2500.00 Name MOBLEY, DIMONTE Arrest Type Misdemeanor DOB 8/20/1998 Height 5.9 Weight 110 Arrest Date Time 2017-05-22 15:15:00 Court Case 5902016207464 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 500.00 Name MORRIS, JASON MICHAEL Arrest Type Misdemeanor DOB 12/22/1987 Height 5.8 Weight 130 Arrest Date Time 2017-05-22 14:00:00 Court Case 1202016714889 Charge Description MISDEMEANOR PROBATION VIOL Bond Amount 10000.00 Name TIPPETT, CARL LEE Arrest Type Felony DOB 2/15/1974 Height 5.8 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-22 15:56:00 Court Case 5902017217547 Charge Description ASSAULT BY STRANGULATION Bond Amount Name WALKER, DALTON WAYNE Arrest Type Felony DOB 11/8/1992 Height 5.7 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-22 14:25:00 Court Case 4802016055534 Charge Description FELONY PROBATION VIOLATION Bond Amount 20000.00 Name WALLACE, JANECIA MONIQUE Arrest Type Traffic DOB 6/16/1990 Height 5.4 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-22 15:45:00 Court Case 5902014219086 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1000.00 Name LAMBERT, HARRIS JEFFERSON Arrest Type Misdemeanor DOB 12/21/1986 Height 5.9 Weight 190 Arrest Date Time 2017-05-22 14:31:00 Court Case 5902017219303 Charge Description CARRYING CONCEALED GUN(M) Bond Amount Name MCMILLAN, JULIE ANN Arrest Type Felony DOB 10/14/1976 Height 5.1 Weight 145 Arrest Date Time 2017-05-22 15:00:00 Court Case 3502017053957 Charge Description POSS STOLEN GOODS/PROP (F) Bond Amount 10000.00 Name NEELY, CHRISTOPHER GEORGE Arrest Type Felony DOB 8/15/1972 Height 5.9 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-22 15:10:00 Court Case 5902017214453 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount 10000.00 Name OATES, CHRISTOPHER LEE Arrest Type Traffic DOB 3/16/1968 Height 6.2 Weight 220 Arrest Date Time 2017-05-22 15:21:00 Court Case 8002016701042 Charge Description EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Bond Amount 750.00 Name TURNER, APRIL LYNN Arrest Type Misdemeanor DOB 12/14/1985 Height 5.6 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-22 14:31:00 Court Case 5902017219304 Charge Description POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Bond Amount 500.00 Name WILSON, JAMES EDWARD Arrest Type Felony DOB 12/13/1988 Height 5.10 Weight 215 Arrest Date Time 2017-05-22 14:31:00 Court Case 5902017219310 Charge Description POSSESS STOLEN FIREARM Bond Amount 5000.00 Share Charlotte Teacher Arrested After Sex With Student

Mecklenburg County Arrests and Mugshots 05-22-2017

