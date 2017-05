Mecklenburg County Arrests and Mugshots 05-24-2017 Name BUAIS, JACQUELLA MONIQUE Arrest Type Misdemeanor DOB 10/15/1996 Height 4.11 Weight 120 Arrest Date Time 2017-05-24 00:00:00 Court Case 5902017219498 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount 500.00 Name OWENS, BRODIE Arrest Type Misdemeanor DOB 12/14/1995 Height 5.5 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-24 00:00:00 Court Case 5902017219495 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name PROBST, SAMUEL GEOFFREY Arrest Type Infraction DOB 7/9/1997 Height 6.0 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-24 00:16:00 Court Case 8902017051740 Charge Description POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA Bond Amount 2000.00 Name KING, DESEAN RAE Arrest Type Misdemeanor DOB 7/11/1992 Height 6.1 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-24 00:25:00 Court Case 5902017219034 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name RAINEY, ANTWAN DOMINIC Arrest Type Misdemeanor DOB 8/6/1980 Height 5.10 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-24 01:38:00 Court Case 5902016247756 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name JONES, JOSEPH Arrest Type Felony DOB 8/6/1990 Height 5.7 Weight 130 Arrest Date Time 2017-05-24 03:17:00 Court Case 5902017219437 Charge Description MURDER Bond Amount Name ANTHONY, STEVEN OBRIAN Arrest Type Felony DOB 3/8/1973 Height 5.7 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-24 00:48:00 Court Case 5902017219507 Charge Description FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) Bond Amount 9000.00 Name CURRY, ROBERT DAJOUR Arrest Type Misdemeanor DOB 9/2/1994 Height 5.6 Weight 140 Arrest Date Time 2017-05-24 02:36:00 Court Case 5902017219490 Charge Description ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON Bond Amount 2500.00 Name DANIELS, ALEXANDRIA MARIE Arrest Type Misdemeanor DOB 5/30/1982 Height 5.7 Weight 130 Arrest Date Time 2017-05-24 03:00:00 Court Case 5902017218976 Charge Description UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH Bond Amount 500.00 Name ESPINOZA, JHON MARTIN-MORALES Arrest Type Misdemeanor DOB 7/2/1985 Height 5.11 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-24 04:00:00 Court Case 5902017219504 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name HURT, ANTHONY LAMAR Arrest Type Misdemeanor DOB 12/3/1990 Height 5.8 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-24 03:13:00 Court Case 5902016004495 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount Name JOHNSON, DATRON Arrest Type Felony DOB 4/16/1981 Height 6.2 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-24 03:03:00 Court Case 5902017219506 Charge Description HABITUAL MISDEMEANOR ASSAULT Bond Amount Name CRAWFORD, CARL THOMAS Arrest Type Traffic DOB 8/29/1992 Height 6.7 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-24 04:00:00 Court Case 5902017219513 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1000.00 Name DEGRAFFENRIED, BRANDY ELAINE Arrest Type Misdemeanor DOB 1/14/1977 Height 5.4 Weight 120 Arrest Date Time 2017-05-24 01:50:00 Court Case 5902017009224 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 500.00 Name GWINN, GARNETTE LARRAY Arrest Type Felony DOB 12/2/1998 Height 6.0 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-24 04:01:00 Court Case 5902017219517 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount 5000.00 Name WALLACE, JUSTIN EMAENUEL Arrest Type Felony DOB 12/2/1998 Height 5.8 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-24 04:07:00 Court Case 5902017219515 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount 2500.00 Name CUTHBERTSON, JACARI DMONTE Arrest Type Felony DOB 9/20/2000 Height 5.10 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-24 04:33:00 Court Case 5902017219531 Charge Description BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE Bond Amount 5000.00 Name GORSUCH, PAIGE Arrest Type Misdemeanor DOB 4/19/1994 Height 5.5 Weight 240 Arrest Date Time 2017-05-24 06:19:00 Court Case 5902017219070 Charge Description INJURY TO PERSONAL PROPERTY Bond Amount Name JAMISON-TORRES, MICHAEL Arrest Type DOB 10/9/1992 Height 6.1 Weight 220 Arrest Date Time 2017-05-24 08:25:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name MARTIN, GARNETTE LARAY Arrest Type Felony DOB 6/15/1997 Height 5.9 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-24 02:55:00 Court Case 5902017219520 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount 5000.00 Name MCCLURE, ANTOINE JEMARR Arrest Type DOB 6/24/1987 Height 5.1 Weight 185 Arrest Date Time 2017-05-24 08:42:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name SINGLETARY, DAMIAN Arrest Type Felony DOB 8/10/1995 Height 6.0 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-24 04:07:00 Court Case 5902017219522 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount 2500.00 Name EDWARDS, JARKARI MONQUIS Arrest Type Misdemeanor DOB 6/4/1988 Height 5.11 Weight 140 Arrest Date Time 2017-05-24 09:27:00 Court Case 5902017218370 Charge Description COMMUNICATING THREATS Bond Amount Name JOHNSON, TAWAYLN DEON Arrest Type DOB 5/9/1984 Height 5.8 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-24 09:28:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name JONES, JOSEPH Arrest Type DOB 8/6/1990 Height 5.7 Weight 130 Arrest Date Time 2017-05-24 09:55:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name MASON, RODNEY DALE Arrest Type Misdemeanor DOB 8/11/1978 Height 6.4 Weight 260 Arrest Date Time 2017-05-24 08:15:00 Court Case 5902017219074 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name MEILE, TROY LUTHER Arrest Type Misdemeanor DOB 1/27/1990 Height 6.2 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-24 07:15:00 Court Case 5902017219501 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name BARONE, TIMOTHY ALLEN Arrest Type Misdemeanor DOB 10/4/1973 Height 5.5 Weight 236 Arrest Date Time 2017-05-24 09:50:00 Court Case 5902017219500 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name BURCH, KENDRICK EMMANUEL Arrest Type Misdemeanor DOB 11/22/1989 Height 5.8 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-24 09:20:00 Court Case 5902017213528 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount 4000.00 Name MILTON, DONALD Arrest Type Felony DOB 9/4/1983 Height 5.8 Weight 245 Arrest Date Time 2017-05-24 06:30:00 Court Case 5902017219559 Charge Description MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) Bond Amount 10000.00 Name WYNN, EBUN ROY Arrest Type Misdemeanor DOB 1/26/1990 Height 5.11 Weight 190 Arrest Date Time 2017-05-24 08:40:00 Court Case 5902017212734 Charge Description DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) Bond Amount 2000.00 Name BEACHEM, DAMAJIA TREMAINE Arrest Type Misdemeanor DOB 6/16/1996 Height 5.10 Weight 140 Arrest Date Time 2017-05-24 06:30:00 Court Case 5902016232849 Charge Description SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Bond Amount 1000.00 Name CAMPBELL, SHELIA JEANNE Arrest Type Misdemeanor DOB 9/7/1959 Height 5.6 Weight 158 Arrest Date Time 2017-05-24 10:25:00 Court Case 8902016052887 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount Name ALLEN, LEANTE ROZHAUN-LEE Arrest Type Misdemeanor DOB 1/9/2001 Height 6.3 Weight 165 Arrest Date Time 2017-05-24 10:30:00 Court Case 5902017219582 Charge Description ASSAULT AND BATTERY Bond Amount 500.00 Name JONES, JOSEPH BRADLEY Arrest Type Felony DOB 8/6/1990 Height 5.7 Weight 130 Arrest Date Time 2017-05-24 10:28:00 Court Case 5902017219519 Charge Description POSS CS PRISON/JAIL PREMISES Bond Amount 2500.00 Name SPROUSE, SANDRA MICHELLE Arrest Type Felony DOB 2/15/1985 Height 5.2 Weight 125 Arrest Date Time 2017-05-24 11:40:00 Court Case 5902016208082 Charge Description FELONY PROBATION VIOLATION Bond Amount 10000.00 Name ALEXANDER, DEANDRE ANTONIO Arrest Type Felony DOB 8/12/1998 Height 6.3 Weight 185 Arrest Date Time 2017-05-24 10:20:00 Court Case 5902017219540 Charge Description LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) Bond Amount 10000.00 Name CHEEK, CHRISTOPHER MANSFIELD Arrest Type Felony DOB 10/8/1975 Height 5.6 Weight 165 Arrest Date Time 2017-05-24 11:24:00 Court Case 5902017219587 Charge Description EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE Bond Amount 25000.00 Name DOWDLE, JAMES Arrest Type Non-Arrest DOB 3/22/1993 Height 6.0 Weight 234 Arrest Date Time 2017-05-24 13:29:00 Court Case Charge Description Federal Bond Amount Name HOLT, CHRISTIAN JAMMON Arrest Type Felony DOB 12/28/1995 Height 5.9 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-24 11:11:00 Court Case 5902017219552 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount 5000.00 Name HUNTLEY, NICHOLAS ALBERT Arrest Type Traffic DOB 11/16/1990 Height 6.0 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-24 10:05:00 Court Case 1202016708451 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount Name LORD, DARNELLE DAVID Arrest Type Misdemeanor DOB 11/7/1989 Height 5.8 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-24 12:28:00 Court Case 5902017217249 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name MARTIN, TYRICK Arrest Type DOB 10/29/1998 Height 5.6 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-24 13:54:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name SIMMONS, MARK DUVONE Arrest Type Misdemeanor DOB 12/7/1987 Height 5.10 Weight 295 Arrest Date Time 2017-05-24 11:15:00 Court Case 5902017219523 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name STURGIS, ALVONTARIO Arrest Type Non-Arrest DOB 9/20/1982 Height 5.9 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-24 13:24:00 Court Case Charge Description Federal Bond Amount Name TURNER, K’VASHAY ARTICE Arrest Type Felony DOB 8/16/1997 Height 5.9 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-24 11:24:00 Court Case 5902017219555 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount 5000.00 Name WALKER, SAMUEL ANTIONE Arrest Type Misdemeanor DOB 1/11/1989 Height 5.9 Weight 155 Arrest Date Time 2017-05-24 10:27:00 Court Case 5902017219591 Charge Description CARRYING CONCEALED GUN(M) Bond Amount 2500.00 Name CHANEY, DASHAWN JAMAL Arrest Type Felony DOB 10/13/1999 Height 5.8 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-24 09:39:00 Court Case 5902017219265 Charge Description ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON Bond Amount 50000.00 Name GIBSON, ISHMAEL JUWAUN Arrest Type DOB 12/8/1997 Height 5.5 Weight 130 Arrest Date Time 2017-05-24 14:46:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name JOHNSON, TAWAYLYN DEON Arrest Type Misdemeanor DOB 5/9/1984 Height 5.8 Weight 190 Arrest Date Time 2017-05-24 10:26:00 Court Case 5902017219440 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name PATE, BOB DAVID Arrest Type Felony DOB 4/12/1971 Height 5.11 Weight 270 Arrest Date Time 2017-05-24 13:45:00 Court Case 8902017052388 Charge Description OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE Bond Amount 2000.00 Name WHITE, TIFFANY Arrest Type Felony DOB 11/21/1971 Height 5.5 Weight 195 Arrest Date Time 2017-05-24 14:15:00 Court Case 5902017219535 Charge Description UNLAWFUL OBTAINING CREDIT CARD Bond Amount 2500.00 Name GRAHAM, SHANIKA LYNESE Arrest Type Misdemeanor DOB 5/20/1985 Height 5.5 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-24 14:32:00 Court Case 5902017219627 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name HILL, DEYLAN Arrest Type Felony DOB 10/12/1994 Height 6.2 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-24 14:35:00 Court Case 5902017012450 Charge Description CONSP B&E BLDG-FELONY/LARCENY Bond Amount 10000.00 Name MEAN, LAWSON DEWEY Arrest Type Felony DOB 7/28/1947 Height 5.11 Weight 155 Arrest Date Time 2017-05-24 14:57:00 Court Case 5902017219528 Charge Description BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE Bond Amount 1500.00 Name MORROW, DERRICK TYAN Arrest Type Misdemeanor DOB 11/24/1970 Height 6.2 Weight 255 Arrest Date Time 2017-05-24 14:51:00 Court Case 5902017219348 Charge Description COMMUNICATING THREATS Bond Amount Name PETTUS, BRANDON Arrest Type Felony DOB 4/30/1986 Height 5.11 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-24 15:36:00 Court Case 5902017014393 Charge Description POSSESSION OF FIREARM BY FELON Bond Amount 15000.00 Name BAUMGARDNER, CODY LLOYD Arrest Type Felony DOB 7/5/1993 Height 6.1 Weight 165 Arrest Date Time 2017-05-24 14:44:00 Court Case 3502017050753 Charge Description MANUFACTURE SCH I CS Bond Amount 50000.00 Name BLALOCK, RUDY MARLON Arrest Type Misdemeanor DOB 6/29/1964 Height 5.7 Weight 130 Arrest Date Time 2017-05-24 15:15:00 Court Case 5902017010560 Charge Description SOLICIT ALMS/BEG FOR MONEY Bond Amount 500.00 Name EDWARDS, CASEY ALLEN Arrest Type Misdemeanor DOB 3/31/1989 Height 5.9 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-24 15:12:00 Court Case 5902017219632 Charge Description ASSAULT AND BATTERY Bond Amount 1000.00 Name GASKINS, THOMAS RAYMOND Arrest Type Misdemeanor DOB 12/9/1981 Height 5.11 Weight 140 Arrest Date Time 2017-05-24 15:25:00 Court Case 5902017009576 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name HAIGBEA, JAZIYAH JOSEPH Arrest Type Felony DOB 9/13/1999 Height 5.6 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-24 16:58:00 Court Case 5902017014381 Charge Description CONSP B&E BLDG-FELONY/LARCENY Bond Amount 1000.00 Name HOUGH, CURTIS Arrest Type Misdemeanor DOB 9/25/1977 Height 6.2 Weight 225 Arrest Date Time 2017-05-24 14:31:00 Court Case 5902017219628 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount 500.00 Name MORRIS, LISA ANN Arrest Type Misdemeanor DOB 8/18/1980 Height 5.0 Weight 130 Arrest Date Time 2017-05-24 13:35:00 Court Case 5902017006487 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 500.00 Name PHILLIPS, JOSEPH GRADY Arrest Type Misdemeanor DOB 8/11/1978 Height 6.1 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-24 16:32:00 Court Case 5902017219575 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 1500.00 Name ALLEN, GREGORY GERALD Arrest Type Misdemeanor DOB 2/10/1968 Height 5.11 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-24 17:45:00 Court Case 5902017219457 Charge Description COMMUNICATING THREATS Bond Amount Name FULMER, ROBERT Arrest Type Traffic DOB 1/13/1976 Height 6.0 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-24 14:15:00 Court Case 7902017000631 Charge Description DWLR IMPAIRED REV Bond Amount 2000.00 Name JONES, STEVEN ALDEN Arrest Type Felony DOB 10/8/1980 Height 5.9 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-24 14:41:00 Court Case 5902017219635 Charge Description FELONY POSSESSION SCH I CS Bond Amount 4000.00 Name MCLEAN, GAVIN STEPHEN Arrest Type Misdemeanor DOB 3/14/1998 Height 5.8 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-24 16:30:00 Court Case 5902017219133 Charge Description AID & ABET LARCENY (M) Bond Amount Name SLOAN, QUATAVIUS Arrest Type Felony DOB 4/29/1995 Height 5.11 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-24 16:56:00 Court Case 5902017014400 Charge Description LARCENY OF A FIREARM Bond Amount 1000.00 Name SNYPE, SHAHEEM DEVON Arrest Type Felony DOB 4/18/1978 Height 6.3 Weight 190 Arrest Date Time 2017-05-24 14:01:00 Court Case 5902017219634 Charge Description EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE Bond Amount 50000.00 Name SUBER, DARIUS LAMONT Arrest Type Felony DOB 9/14/1995 Height 5.8 Weight 135 Arrest Date Time 2017-05-24 10:30:00 Court Case 5902017219542 Charge Description LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) Bond Amount 2000.00 Name TANNER, SIARA ROCHELLE Arrest Type Traffic DOB 11/11/1991 Height 5.0 Weight 187 Arrest Date Time 2017-05-24 16:04:00 Court Case 4002014709176 Charge Description SPEEDING Bond Amount Share Man Arrested for Gastonia Homicide

One Injured in Gastonia Shooting

Suspects Carjack Car, Flee From Police

Mecklenburg County Arrests and Mugshots 05-24-2017

Union County Arrests and Mugshots 05-24-2017

Search Site Search for:





Charlotte Mugshots CANTY, DARRELL Charged With UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH.











: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/crimeincharlotte/public_html/wp-content/themes/twentyten/header.php:25) inon line