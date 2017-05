Mecklenburg County Arrests and Mugshots 05-26-2017 Name CLARK, TERRY LEE Arrest Type Misdemeanor DOB 1/7/1983 Height 5.9 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-26 00:05:00 Court Case 5902017008597 Charge Description SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS Bond Amount 500.00 Name WOODARD, DAVID MARLON Arrest Type Felony DOB 10/3/1992 Height 5.10 Weight 175 Arrest Date Time 2017-05-26 00:08:00 Court Case 5402017051847 Charge Description LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) Bond Amount 2500.00 Name CASH, TIM TEONTAY Arrest Type Traffic DOB 4/7/1988 Height 5.3 Weight 145 Arrest Date Time 2017-05-26 00:20:00 Court Case 5902017219815 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 2500.00 Name DENTON, BRYAN DWAYNE Arrest Type Misdemeanor DOB 8/26/1991 Height 6.3 Weight 190 Arrest Date Time 2017-05-26 01:05:00 Court Case 5902016019675 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 1000.00 Name DOWDLE, CRYSTAL MICHELLE Arrest Type Misdemeanor DOB 6/27/1974 Height 5.9 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-26 02:17:00 Court Case 5902017218705 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 2000.00 Name ESCOBAR, JUAN LOPEZ Arrest Type Traffic DOB 12/25/1985 Height 5.4 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-26 01:45:00 Court Case 5902013214051 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 4000.00 Name HOLIDAY, TYRIK RAESHON Arrest Type Misdemeanor DOB 2/5/1998 Height 5.7 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-26 00:09:00 Court Case 9102016736971 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 5000.00 Name SULLIVAN, JAKE ALEXANDER Arrest Type Misdemeanor DOB 1/10/1989 Height 5.6 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-26 02:10:00 Court Case 1002013004496 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 2000.00 Name VEGA, JAVIER Arrest Type Misdemeanor DOB 6/4/1971 Height 5.11 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-26 01:15:00 Court Case 5902017219781 Charge Description DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) Bond Amount Name HIDALGO, ELIANA MINOSKA-VEGA Arrest Type Misdemeanor DOB 10/28/1990 Height 5.4 Weight 130 Arrest Date Time 2017-05-26 02:04:00 Court Case 5902016216364 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name HUNTER, ALEXA RAY Arrest Type Traffic DOB 11/7/1992 Height 5.3 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-26 02:26:00 Court Case 5902017219820 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2000.00 Name CORPUZ, RODNEY Arrest Type Traffic DOB 3/25/1989 Height 5.4 Weight 125 Arrest Date Time 2017-05-26 02:39:00 Court Case 5902017219823 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2500.00 Name WALKER, ERIC SCOTT Arrest Type Misdemeanor DOB 11/15/1988 Height 6.0 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-26 03:29:00 Court Case 5902017219778 Charge Description COMMUNICATING THREATS Bond Amount 1000.00 Name WILLIAMS, BOSCHOBELL COX Arrest Type Misdemeanor DOB 11/18/1986 Height 6.3 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-26 03:40:00 Court Case 5902017219822 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount 2500.00 Name FLEMING, MARSHALL GUAGE Arrest Type Misdemeanor DOB 9/12/1968 Height 6.2 Weight 210 Arrest Date Time 2017-05-26 04:26:00 Court Case 5902017219828 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name HUTCHINGS, GABRIEL THOMAS Arrest Type Traffic DOB 1/12/1994 Height 6.0 Weight 215 Arrest Date Time 2017-05-26 02:39:00 Court Case 5902017219826 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2000.00 Name WRIGHT, NICHOLAS Arrest Type Felony DOB 11/7/1990 Height 6.0 Weight 154 Arrest Date Time 2017-05-26 07:00:00 Court Case 5902017217931 Charge Description FELONY POSSESSION SCH I CS Bond Amount 3000.00 Name BYRD, TANESHA D Arrest Type Misdemeanor DOB 12/27/1978 Height 5.4 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-26 07:00:00 Court Case 5902017219832 Charge Description ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON Bond Amount Name DENNIS, LAFAYETTE GHADHADYEE Arrest Type Misdemeanor DOB 9/9/1986 Height 5.7 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-26 08:45:00 Court Case 5902017212326 Charge Description DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) Bond Amount 3000.00 Name MCCARVER, JUSTIN LEE Arrest Type Non-Arrest DOB 2/8/1982 Height 6.1 Weight 165 Arrest Date Time 2017-05-26 09:35:00 Court Case Charge Description Federal Bond Amount Name BLOUNT, KAREN DYSART Arrest Type Felony DOB 3/24/1959 Height 5.6 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-26 10:01:00 Court Case 5902017219344 Charge Description PWISD MARIJUANA Bond Amount 1500.00 Name COFFING, DEVIN ASHTON Arrest Type Misdemeanor DOB 1/26/1994 Height 5.3 Weight 120 Arrest Date Time 2017-05-26 09:10:00 Court Case 5902017219757 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name DAVIS, TIMOTHY RAYNARD Arrest Type Misdemeanor DOB 3/26/1980 Height 6.2 Weight 210 Arrest Date Time 2017-05-26 08:32:00 Court Case 5902017219857 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount 1000.00 Name DOWSWELL, STEVEN GREGORY Arrest Type Traffic DOB 8/30/1988 Height 5.10 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-26 09:07:00 Court Case 1202017000719 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1000.00 Name NASH, NATHAN MICHAEL Arrest Type Felony DOB 8/21/1996 Height 5.10 Weight 155 Arrest Date Time 2017-05-26 06:45:00 Court Case 5902017219278 Charge Description LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) Bond Amount 10000.00 Name WILLIAMS, JAMES ANTHONY Arrest Type Non-Arrest DOB 2/27/1986 Height 5.5 Weight 230 Arrest Date Time 2017-05-26 10:37:00 Court Case Charge Description Federal Bond Amount Name HARRIS, JAYLYON TIENTE Arrest Type Felony DOB 8/24/1998 Height 6.1 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-26 08:40:00 Court Case 5902017210815 Charge Description PWISD MARIJUANA Bond Amount 2000.00 Name KING, BRANDY MICHELLE Arrest Type Felony DOB 8/3/1981 Height 5.3 Weight 140 Arrest Date Time 2017-05-26 10:34:00 Court Case 5902017218837 Charge Description FINANCIAL CARD THEFT Bond Amount 5000.00 Name THOMPSON, ANTOM LEMANUEL Arrest Type Misdemeanor DOB 1/13/1977 Height 5.10 Weight 184 Arrest Date Time 2017-05-26 10:13:00 Court Case 5902015210214 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name GREEN, JAVIERE Arrest Type Felony DOB 8/31/1999 Height 5.5 Weight 106 Arrest Date Time 2017-05-26 10:11:00 Court Case 5902017219613 Charge Description CONSP ROBBERY DANGRS WEAPON Bond Amount 25000.00 Name HOWIE, THOMAS LEONARD Arrest Type Felony DOB 6/23/1997 Height 5.4 Weight 100 Arrest Date Time 2017-05-26 10:58:00 Court Case 5902015232403 Charge Description FELONY PROBATION VIOLATION Bond Amount 10000.00 Name TAYLOR, ANTOINE Arrest Type Felony DOB 6/15/1998 Height 5.9 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-26 09:00:00 Court Case 5902017219610 Charge Description ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON Bond Amount 22500.00 Name WATTS, KENNETH RAY Arrest Type Misdemeanor DOB 11/7/1962 Height 5.9 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-26 10:15:00 Court Case 5902016020501 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 2000.00 Name WHITE, JAMES Arrest Type Misdemeanor DOB 1/23/1954 Height 4.6 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-26 10:22:00 Court Case 5902017206178 Charge Description INJURY TO REAL PROPERTY Bond Amount 4000.00 Name BROWN, ISAAC PATTON Arrest Type Non-Arrest DOB 9/18/1971 Height 5.11 Weight 230 Arrest Date Time 2017-05-26 13:41:00 Court Case Charge Description Federal Bond Amount Name WALSH, RENEE Arrest Type Felony DOB 9/23/1974 Height 6.1 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-26 12:20:00 Court Case 5902017219856 Charge Description LARCENY BY EMPLOYEE Bond Amount 2500.00 Name FREEMAN, CHRISTINA LIN Arrest Type Felony DOB 8/18/1985 Height 5.1 Weight 110 Arrest Date Time 2017-05-26 10:51:00 Court Case 5902017214568 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount 7500.00 Name SMITH, THOMAS Arrest Type DOB 8/21/1983 Height 5.7 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-26 14:51:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name STEWARD, JARQUIL DEMONT’E Arrest Type Misdemeanor DOB 3/2/1983 Height 6.1 Weight 185 Arrest Date Time 2017-05-26 11:49:00 Court Case 4802017050315 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount 36000.00 Name TURNER, K’VASHAY ARTICE Arrest Type DOB 5/26/1998 Height 5.6 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-26 15:06:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name WESTMORELAND, BENJAMIN Arrest Type Felony DOB 7/26/1990 Height 6.1 Weight 195 Arrest Date Time 2017-05-26 12:46:00 Court Case 5902017219830 Charge Description BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE Bond Amount 10000.00 Name CABRERA, SERGIO RUBENREYES Arrest Type Felony DOB 9/7/1997 Height 5.10 Weight 250 Arrest Date Time 2017-05-26 14:15:00 Court Case 5902017219858 Charge Description LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) Bond Amount 15000.00 Name EARL, TERRY ANTHONY Arrest Type Felony DOB 1/25/1964 Height 6.3 Weight 226 Arrest Date Time 2017-05-26 14:50:00 Court Case 5902017208498 Charge Description OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE Bond Amount 2500.00 Name FUNDERBURK, KIMBERLY GRANT Arrest Type Misdemeanor DOB 1/21/1978 Height 5.3 Weight 186 Arrest Date Time 2017-05-26 14:45:00 Court Case 5902017216801 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 500.00 Name NEEPLO, SAMUEL EDWARD Arrest Type Traffic DOB 6/9/1993 Height 5.9 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-26 14:20:00 Court Case 902016706039 Charge Description OPERATE VEH NO INS Bond Amount 500.00 Name ROBINSON, JAYLAN Arrest Type Felony DOB 7/30/1999 Height 5.8 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-26 12:30:00 Court Case 5902017219834 Charge Description BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE Bond Amount 2500.00 Name WALL, EMILY ANN Arrest Type Misdemeanor DOB 6/28/1990 Height 5.8 Weight 140 Arrest Date Time 2017-05-26 13:30:00 Court Case 5902017218911 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 700.00 Name HEEGN, CHRISTOPHER DOUGLAS Arrest Type Misdemeanor DOB 8/3/1986 Height 5.10 Weight 190 Arrest Date Time 2017-05-26 14:04:00 Court Case 4802017052638 Charge Description ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) Bond Amount 2500.00 Name JOHNSON, LATOYA M Arrest Type Misdemeanor DOB 12/11/1984 Height 5.6 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-26 15:29:00 Court Case 5902017219914 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 1500.00 Name COVARRUBIAS, MANUEL Arrest Type Felony DOB 9/2/1980 Height 5.11 Weight 185 Arrest Date Time 2017-05-26 13:58:00 Court Case 2502016063087 Charge Description FELONY POSSESSION OF COCAINE Bond Amount 16000.00 Name JENKINS, DEMONTE LEONARD Arrest Type Misdemeanor DOB 11/5/1991 Height 5.10 Weight 260 Arrest Date Time 2017-05-26 15:50:00 Court Case 5902017002906 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 500.00 Name WEBB, KEITH Arrest Type Misdemeanor DOB 12/6/1981 Height 6.0 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-26 14:00:00 Court Case 3302016059862 Charge Description DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) Bond Amount Name FISHER, PRECIOUS TAMARA Arrest Type Felony DOB 7/13/1999 Height 5.2 Weight 135 Arrest Date Time 2017-05-26 16:23:00 Court Case 5902017219927 Charge Description LARCENY BY EMPLOYEE Bond Amount Name MILES, TONYA TERRELL Arrest Type Felony DOB 10/1/1970 Height 5.2 Weight 110 Arrest Date Time 2017-05-26 14:35:00 Court Case 9102004062298 Charge Description FORGERY OF INSTRUMENT Bond Amount 2500.00 Name WAYCASTER, CLARENCE THOMAS Arrest Type Traffic DOB 2/16/1977 Height 5.8 Weight 120 Arrest Date Time 2017-05-26 16:23:00 Court Case 1302017051499 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 1000.00

