Mecklenburg County Arrests and Mugshots 05-29-2017 Name HAYTHE, SHAASIA LOVILEAHVRENDA Arrest Type Misdemeanor DOB 10/8/1992 Height 5.2 Weight 130 Arrest Date Time 2017-05-29 01:30:00 Court Case 5902017220190 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name TORRES, PABLO TORRES Arrest Type Traffic DOB 10/20/1990 Height 5.6 Weight 165 Arrest Date Time 2017-05-29 00:53:00 Court Case 5902017220192 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 250.00 Name BATTE, ANTHONY JAMES Arrest Type DOB 5/30/1994 Height 6.3 Weight 170 Arrest Date Time 2017-05-29 02:53:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name CRIST, LARRY DALE Arrest Type Felony DOB 3/12/1960 Height 5.4 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-29 03:33:00 Court Case 5902017220189 Charge Description AWDW SERIOUS INJURY Bond Amount Name MCGILL, DEMETRIUS ALTON Arrest Type Misdemeanor DOB 2/23/1997 Height 6.1 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-29 03:43:00 Court Case 5902017220197 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 500.00 Name POLK, AARON EUGENE Arrest Type Misdemeanor DOB 10/17/1962 Height 5.9 Weight 140 Arrest Date Time 2017-05-29 02:56:00 Court Case 5902017209348 Charge Description RESISTING PUBLIC OFFICER Bond Amount 1000.00 Name SCOTT, LAQUAN Arrest Type Misdemeanor DOB 7/17/1983 Height 6.3 Weight 210 Arrest Date Time 2017-05-29 03:15:00 Court Case 5902017220193 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 200.00 Name URBANO, PEDRO Arrest Type Traffic DOB 12/23/1987 Height 6.0 Weight 215 Arrest Date Time 2017-05-29 02:58:00 Court Case 5902017220195 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2500.00 Name LOZANO, GERARDO Arrest Type Misdemeanor DOB 10/3/1998 Height 5.7 Weight 140 Arrest Date Time 2017-05-29 04:24:00 Court Case 5902016716987 Charge Description ATTEMPTED LARCENY (M) Bond Amount 500.00 Name NATT, PRISCILLA Arrest Type Misdemeanor DOB 10/9/1994 Height 5.7 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-29 04:04:00 Court Case 5902017220205 Charge Description INTOXICATED AND DISRUPTIVE Bond Amount 500.00 Name VIDAL, JOEL ARMANDO Arrest Type Traffic DOB 12/17/1988 Height 5.9 Weight 165 Arrest Date Time 2017-05-29 03:41:00 Court Case 5902017220204 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 500.00 Name SINGLETON, TYRONE Arrest Type Misdemeanor DOB 5/7/1982 Height 5.9 Weight 190 Arrest Date Time 2017-05-29 06:11:00 Court Case 5902017220169 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name COE, ELIZABETH KENNEDY Arrest Type Misdemeanor DOB 12/13/1971 Height 5.5 Weight 130 Arrest Date Time 2017-05-29 07:00:00 Court Case 5902017002275 Charge Description POSS/CONS BEER/WINE PUBLIC ST Bond Amount 500.00 Name CRAIN, JOHN DAVID Arrest Type Misdemeanor DOB 4/10/1973 Height 6.3 Weight 210 Arrest Date Time 2017-05-29 07:08:00 Court Case 5902017713677 Charge Description SOLICIT ALMS/BEG FOR MONEY Bond Amount 500.00 Name BELK, TERRELLE D Arrest Type Misdemeanor DOB 11/24/1993 Height 5.8 Weight 135 Arrest Date Time 2017-05-29 09:21:00 Court Case 5902016224062 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount 500.00 Name CROWNOVER, CAROLINE SOMMERVILLE Arrest Type Misdemeanor DOB 7/7/1992 Height 5.8 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-29 09:15:00 Court Case 5902017219130 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name CAMLASARAN, INGRANIE Arrest Type Misdemeanor DOB 4/21/1967 Height 5.2 Weight 90 Arrest Date Time 2017-05-29 09:46:00 Court Case 5902017220211 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 1000.00 Name DUNN, HERBERT LEE Arrest Type Misdemeanor DOB 11/4/1961 Height 5.11 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-29 10:45:00 Court Case 5902016026198 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 500.00 Name CHERRY, BOBBY LANE Arrest Type Misdemeanor DOB 10/9/1983 Height 5.8 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-29 09:36:00 Court Case 5902017220212 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 500.00 Name GIBSON, NELSON T Arrest Type Traffic DOB 12/16/1992 Height 6.2 Weight 190 Arrest Date Time 2017-05-29 10:10:00 Court Case 5902017220213 Charge Description SPEEDING Bond Amount 500.00 Name ADDISON, SHERMAN DEVANTE Arrest Type Traffic DOB 9/2/1994 Height 6.0 Weight 205 Arrest Date Time 2017-05-29 11:44:00 Court Case 2202016702299 Charge Description FICTITIOUS INFO TO OFFICER Bond Amount 487.50 Name DAVIS, SHANEKA YYONNE Arrest Type Felony DOB 2/21/1981 Height 5.0 Weight 105 Arrest Date Time 2017-05-29 11:47:00 Court Case 5902017220223 Charge Description LARCENY BY EMPLOYEE Bond Amount 1000.00 Name ELDERS, QUINTON TYLERHARRIS Arrest Type Traffic DOB 4/4/1994 Height 6.3 Weight 190 Arrest Date Time 2017-05-29 12:03:00 Court Case 1702016711033 Charge Description ALLOW UNLICENSED TO DRIVE Bond Amount 500.00 Name ELLER, JOEL ERIC Arrest Type Misdemeanor DOB 10/31/1978 Height 5.9 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-29 12:07:00 Court Case 1202017052142 Charge Description FALSE FIRE ALARM Bond Amount 1000.00 Name JAMES, JASMINE SIMONE Arrest Type Misdemeanor DOB 4/15/1993 Height 5.0 Weight 107 Arrest Date Time 2017-05-29 11:24:00 Court Case 5902017220221 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name MACK, TYPRICE DIAMONTE Arrest Type Misdemeanor DOB 10/22/1992 Height 6.3 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-29 12:30:00 Court Case 5902017220222 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name ADAMS, TERRENCE JEROD Arrest Type Misdemeanor DOB 12/4/1994 Height 6.4 Weight 160 Arrest Date Time 2017-05-29 13:15:00 Court Case 5902017220224 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 500.00 Name BRAND, MELANIE DAWN Arrest Type Misdemeanor DOB 12/19/1975 Height 5.4 Weight 110 Arrest Date Time 2017-05-29 13:50:00 Court Case 5902017220229 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name GREGORY, DANGELO TERRELL Arrest Type Misdemeanor DOB 8/24/1972 Height 5.9 Weight 155 Arrest Date Time 2017-05-29 11:00:00 Court Case 5902017220232 Charge Description CARRYING CONCEALED GUN(M) Bond Amount 1500.00 Name WHITE, DEMETRIUS E Arrest Type Misdemeanor DOB 4/19/1992 Height 6.5 Weight 225 Arrest Date Time 2017-05-29 13:42:00 Court Case 5902017220227 Charge Description RESISTING PUBLIC OFFICER Bond Amount 500.00 Name FORNEY, CHRISTIAN SHANE Arrest Type Misdemeanor DOB 11/3/1995 Height 6.2 Weight 210 Arrest Date Time 2017-05-29 13:45:00 Court Case 5902017220240 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 1000.00 Name GIBSON, ALEX LEE Arrest Type Misdemeanor DOB 9/26/1969 Height 5.3 Weight 140 Arrest Date Time 2017-05-29 16:15:00 Court Case 5902017207972 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 1000.00 Name JOHNSON, JAMES LESTER Arrest Type Misdemeanor DOB 12/30/1968 Height 5.9 Weight 140 Arrest Date Time 2017-05-29 14:51:00 Court Case 5902017220239 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 500.00 Name MACK, TYPRICE DIAMONTE Arrest Type Felony DOB 10/22/1992 Height 6.3 Weight 180 Arrest Date Time 2017-05-29 13:52:00 Court Case 5902017220236 Charge Description EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE Bond Amount 60000.00 Name GARNER, JUAN MARICHELLE Arrest Type Misdemeanor DOB 11/23/1979 Height 5.8 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-29 15:15:00 Court Case 5902017220247 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount 1000.00 Name POPE, CHELSEA NICHOLE Arrest Type Misdemeanor DOB 3/6/1998 Height 5.3 Weight 100 Arrest Date Time 2017-05-29 14:45:00 Court Case 5902017220246 Charge Description SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) Bond Amount 500.00 Name RUTTKAMP, JACKSON THOMAS Arrest Type Felony DOB 8/25/1998 Height 6.1 Weight 150 Arrest Date Time 2017-05-29 14:40:00 Court Case 5902017220250 Charge Description PWISD MARIJUANA Bond Amount 1000.00 Name BREEZE, ANTHONY JAMAR Arrest Type Misdemeanor DOB 3/9/1988 Height 6.5 Weight 250 Arrest Date Time 2017-05-29 16:10:00 Court Case 5902017220260 Charge Description POSSESS FIREARM ON CITY PROP Bond Amount 500.00 Name DUNCAN, JANAY ELISE Arrest Type Traffic DOB 2/25/1997 Height 5.9 Weight 150 Arrest Date Time Name FISCHER, RYAN LEE Arrest Type Misdemeanor DOB 7/12/1983 Height 6.2 Weight 210 Arrest Date Time 2017-05-29 15:25:00 Court Case 5902017220259 Charge Description DWI – MOTOR BOAT/VESSEL Bond Amount Name NIXON, JONATHAN Arrest Type Misdemeanor DOB 11/20/1986 Height 5.9 Weight 200 Arrest Date Time 2017-05-29 16:30:00 Court Case 5902017220258 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 500.00 Name PRESLEY, MAURICE Arrest Type Misdemeanor DOB 4/3/1968 Height 5.9 Weight 185 Arrest Date Time 2017-05-29 16:50:00 Court Case 5902017220233 Charge Description DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) Bond Amount

